На Хмельнитчине ночью сбили три "шахеда"

В Хмельницкой области ночью силы ПВО сбили 3 беспилотника типа Shahed во время отражения вражеской воздушной атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Сейчас информации о повреждениях критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области и Одессе прогремели взрывы.

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