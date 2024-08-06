На Хмельнитчине ночью сбили три "шахеда"
В Хмельницкой области ночью силы ПВО сбили 3 беспилотника типа Shahed во время отражения вражеской воздушной атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
"Сейчас информации о повреждениях критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не поступало", - говорится в сообщении.
Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области и Одессе прогремели взрывы.
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