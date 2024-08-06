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На Хмельнитчине ночью сбили три "шахеда"

ппо

В Хмельницкой области ночью силы ПВО сбили 3 беспилотника типа Shahed во время отражения вражеской воздушной атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Сейчас информации о повреждениях критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области и Одессе прогремели взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 2 из 4 "Искандеров", две ракеты Х-59 и 15 из 16 "Шахедов", - Воздушные силы

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беспилотник (3542) ПВО (2709) Хмельнитчина (896) дроны (3845)


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