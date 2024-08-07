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Оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона: ранена женщина

Херсон удар по коледжу

В ночь на 7 августа 2024 года российские войска ударили по Херсону. Под огнем оказался жилой квартал города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, из-за попадания вражеского снаряда в многоэтажку пострадала 74-летняя женщина. Она получила взрывную травму, контузию и ушиб виска.

Скорая доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести.

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Автор: 

обстрел (26928) Херсон (2793)


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