Оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона: ранена женщина
В ночь на 7 августа 2024 года российские войска ударили по Херсону. Под огнем оказался жилой квартал города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, из-за попадания вражеского снаряда в многоэтажку пострадала 74-летняя женщина. Она получила взрывную травму, контузию и ушиб виска.
Скорая доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести.
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