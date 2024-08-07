Более 8 часов на Черкасщине продолжалась воздушная тревога: Силы ПВО сбили два российских БПЛА

В Черкасской области с ночи продолжалась воздушная тревога. Силы ПВО сбили два российских БПЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Более восьми часов подряд у нас продолжалась воздушная тревога. Кое-где было громко. В это время в небе над Черкасщиной наши защитники уничтожили два вражеских БПЛА", - отметил руководитель области.

Обращений за помощью от населения не поступало. Продолжается обследование территории.

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