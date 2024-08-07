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Новости Война
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Более 8 часов на Черкасщине продолжалась воздушная тревога: Силы ПВО сбили два российских БПЛА

На Черкащині збили два БПЛА росіян

В Черкасской области с ночи продолжалась воздушная тревога. Силы ПВО сбили два российских БПЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Более восьми часов подряд у нас продолжалась воздушная тревога. Кое-где было громко. В это время в небе над Черкасщиной наши защитники уничтожили два вражеских БПЛА", - отметил руководитель области.

Обращений за помощью от населения не поступало. Продолжается обследование территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Работает ПВО

Автор: 

обстрел (26928) ПВО (2709) Черниговская область (1119)


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раз бпла, то розвідують і будуть через пару днів як Сумщину останні сутки утюжити
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07.08.2024 09:32 Ответить
чем утюжить?пару ракет?карту открой лапоть

чтото вас свинопсов аж пердолит тот курск,а где фортификации там ? или ныть кацапоботик можно только за украину?
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07.08.2024 09:39 Ответить
тобі погано видно з тієї дупи, де ти зараз стирчиш. все, що кацапи зипустили по Сумах, було збито.

"утюжать" лише в твоїй хворій уяві.
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07.08.2024 09:57 Ответить
в нас, у Сумах, повітряна вже майже добу, з 11 години дня від учора.
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07.08.2024 09:36 Ответить
Наразі тривога знову.
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07.08.2024 09:44 Ответить
Виє,а що то ,чи тривога,чи відбій !!))
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07.08.2024 09:48 Ответить
 
 