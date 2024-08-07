Более 8 часов на Черкасщине продолжалась воздушная тревога: Силы ПВО сбили два российских БПЛА
В Черкасской области с ночи продолжалась воздушная тревога. Силы ПВО сбили два российских БПЛА.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Более восьми часов подряд у нас продолжалась воздушная тревога. Кое-где было громко. В это время в небе над Черкасщиной наши защитники уничтожили два вражеских БПЛА", - отметил руководитель области.
Обращений за помощью от населения не поступало. Продолжается обследование территории.
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чтото вас свинопсов аж пердолит тот курск,а где фортификации там ? или ныть кацапоботик можно только за украину?
"утюжать" лише в твоїй хворій уяві.