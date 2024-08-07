На Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Работает ПВО

Утром 7 августа 2024 года на территории Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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Ранее Воздушные силы информировали, что россияне запустили "шахеды" по Украине. Впоследствии стало известно, что ночью в Хмельницкой области были взрывы.

Напомним, в ночь на 6 августа враг атаковал Киевскую область ракетами и ударными дронами, есть повреждения домов. Как сообщалось, накануне вечером в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Киеве были взрывы.

По данным Воздушных сил, уничтожены 2 из 4 "искандеров", две ракеты Х-59 и 15 из 16 "шахедов".