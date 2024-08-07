В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу: была угроза баллистики (обновлено). КАРТА
Утром 7 августа 2024 года в Киеве и ряде регионов была воздушная тревога. По состоянию на 10.12 объявлен отбой угрозы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 9.45 актуальная карта тревог была такова:
По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владтмир Пометун
показать весь комментарий07.08.2024 09:58 Ответить Мне нравится 4
Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий07.08.2024 10:07 Ответить Мне нравится 0
✘
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль