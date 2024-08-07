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В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу: была угроза баллистики (обновлено). КАРТА

Повітряна тривога

Утром 7 августа 2024 года в Киеве и ряде регионов была воздушная тревога. По состоянию на 10.12 объявлен отбой угрозы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 9.45 актуальная карта тревог была такова:

повітряна тривога

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По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Автор: 

Воздушные силы (2257) воздушная тревога (776) баллистические ракеты (362)


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...тварі ,як вас світ терпить.
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07.08.2024 09:58 Ответить
Дуже просто терпить - грошики не пахнуть
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07.08.2024 10:07 Ответить
 
 