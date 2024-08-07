В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу: была угроза баллистики (обновлено). КАРТА

Утром 7 августа 2024 года в Киеве и ряде регионов была воздушная тревога. По состоянию на 10.12 объявлен отбой угрозы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 9.45 актуальная карта тревог была такова:

Также читайте: Россияне запускали "шахеды" по Украине, - Воздушные силы

По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.