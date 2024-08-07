Оккупанты усилили обстрелы Сил обороны на Харьковском направлении и накапливают огневые средства в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении обстановка остается сложной и напряженной. Российские оккупанты продолжают штурмовые действия и усилили обстрелы Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в Волчанске враг атакует позиции украинских защитников штурмовыми группами 4-й добровольческой штурмовой бригады, осуществляет перегруппировку подразделений 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии и отряда "Шторм" 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии. С целью подготовки к штурмовым действиям противник наращивает систему наблюдения и накапливает огневые средства типа РПГ-18/22 и РПВ-А "Шмель". Восточную часть города оккупанты обстреляли тяжелой огнеметной системой ТОС-1А.

В районе населенного пункта Глубокое враг провел замену постов боевой охраны, осуществил эвакуацию потерь.

В районе населенного пункта Старица применил 2 единицы БМП для обстрелов позиций наших войск. Одна из них была уничтожена Силами обороны с использованием FPV-дрона, одна повреждена.

По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 9 боевых столкновений. Также враг нанес 1 ракетный удар и 3 авиаудара, использовав 4 КАБа. Оккупанты также нанесли 60 ударов дронами-камикадзе и 517 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Также отмечается, что с начала этих суток, 7 августа, продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 141 человек.