Разведкомплексы "ШАРК" от "ОКО ЗА ОКО" помогли уничтожить вражеской техники на 733 млн долларов

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Разведывательные беспилотные комплексы "ШАРК", которые в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" приобрели и передали Силам обороны сеть ОККО и фонд "Повернись живим", уже уничтожили вражеской техники более чем на 700 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте ОККО со ссылкой на Силы обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

С помощью комплексов "ШАРК" от ОККО и "Повернись живим" уже уничтожены артиллерийские системы, РСЗО, зенитные ракетные комплексы, бронемашины, танки и другая вражеская техника общей стоимостью 733 млн долларов, говорится в сообщении. Эта сумма в 2,5 раза больше, чем все донаты, которые команда фонда аккумулировала и превратила в помощь армии за 10 лет работы.

Согласно подсчетам воинских подразделений, которые работают с "ШАРКами" из проекта "ОКО за ОКО", удалось обнаружить и уничтожить:

110 артиллерийских систем разных типов

73 единицы транспорта

35 реактивных систем залпового огня

23 зенитных ракетных комплекса

18 бронемашин

16 танков

10 радиолокационных станций и систем связи оккупантов.

Напомним, осенью минувшего года ВСУ получили последнюю партию из 25 разведывательных беспилотных комплексов "ШАРК", закупленных ОККО и фондом "Повернись живим". На их приобретение пошло 325 миллионов гривен, саккумулированных благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО", активной вовлеченности украинских водителей (с каждого заправленного литра горючего Pulls компания отчисляла на комплексы 1 грн) и прямым донатам на счет фонда.

Тем временем продолжается уже третья волна инициативы "ОКО ЗА ОКО". Цель фонда и ОККО - приобрести для ДШВ 10 комплексов обнаружения и уничтожения Пульстрон общей стоимостью 500 миллионов гривен. Три первых Пульстрона, каждый из которых состоит из более 40 наименований техники, уже переданы бригадам.

Как сообщалось, приобщиться к инициативе "ОКО ЗА ОКО 3" можно, заправив свой автомобиль на ОККО бензином или дизелем Pulls, ведь с каждого литра сеть перечисляет средства на оружие или прямым донатом на счет фонда.