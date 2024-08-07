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Новости
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Разведкомплексы "ШАРК" от "ОКО ЗА ОКО" помогли уничтожить вражеской техники на 733 млн долларов

Новости компаний

ОКО ЗА ОКО

Разведывательные беспилотные комплексы "ШАРК", которые в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" приобрели и передали Силам обороны сеть ОККО и фонд "Повернись живим", уже уничтожили вражеской техники более чем на 700 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте ОККО со ссылкой на Силы обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

С помощью комплексов "ШАРК" от ОККО и "Повернись живим" уже уничтожены артиллерийские системы, РСЗО, зенитные ракетные комплексы, бронемашины, танки и другая вражеская техника общей стоимостью 733 млн долларов, говорится в сообщении. Эта сумма в 2,5 раза больше, чем все донаты, которые команда фонда аккумулировала и превратила в помощь армии за 10 лет работы.

Согласно подсчетам воинских подразделений, которые работают с "ШАРКами" из проекта "ОКО за ОКО", удалось обнаружить и уничтожить:

  • 110 артиллерийских систем разных типов
  • 73 единицы транспорта
  • 35 реактивных систем залпового огня
  • 23 зенитных ракетных комплекса
  • 18 бронемашин
  • 16 танков
  • 10 радиолокационных станций и систем связи оккупантов.

Напомним, осенью минувшего года ВСУ получили последнюю партию из 25 разведывательных беспилотных комплексов "ШАРК", закупленных ОККО и фондом "Повернись живим". На их приобретение пошло 325 миллионов гривен, саккумулированных благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО", активной вовлеченности украинских водителей (с каждого заправленного литра горючего Pulls компания отчисляла на комплексы 1 грн) и прямым донатам на счет фонда.

Тем временем продолжается уже третья волна инициативы "ОКО ЗА ОКО". Цель фонда и ОККО - приобрести для ДШВ 10 комплексов обнаружения и уничтожения Пульстрон общей стоимостью 500 миллионов гривен. Три первых Пульстрона, каждый из которых состоит из более 40 наименований техники, уже переданы бригадам.

Как сообщалось, приобщиться к инициативе "ОКО ЗА ОКО 3" можно, заправив свой автомобиль на ОККО бензином или дизелем Pulls, ведь с каждого литра сеть перечисляет средства на оружие или прямым донатом на счет фонда.

Автор: 

помощь (7764) ОККО (18) ВСУ (6547)


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У врага поступление 1 млрд. в день , считать успехи миллионами - сомнительное занятие .
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07.08.2024 16:40 Ответить
Тут говориться про те, що Благодійна Організація "Повернись живим" і мережа автозаправних комплексів "ОККО" , об'єднавши зусилля зробила гарну справу, яка допомогла підірвати потенціал ворогу України, на приблизно 733 млн доларів.

А що зробив особисто "Григорий 5fbb77e4", для завдання шкоди окупанту-вбивці московії, що з таким скепсисом висловився, про завдання шкоди окупанту-вбивці московії в еквіваленті 733 млн. доларів ?
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07.08.2024 17:26 Ответить
гриць тут працює..
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07.08.2024 17:36 Ответить
млрд чого і на що?
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07.08.2024 18:58 Ответить
Долярів, на армію. Вже давно підрахунки були. Тож 700кк за майже 1.5 року то крапля в море
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07.08.2024 21:35 Ответить
ніт
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07.08.2024 22:25 Ответить
Не розумію для чого афішувати, щоб розбомбили заправки?
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07.08.2024 17:23 Ответить
 
 