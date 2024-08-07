Розвідкомплекси "ШАРК" від "ОКО ЗА ОКО" допомогли знищити ворожої техніки на 733 млн доларів

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Розвідувальні безпілотні комплекси "ШАРК", які в межах ініціативи "ОКО ЗА ОКО" придбали та передали Силам оборони мережа ОККО та фонд "Повернись живим", вже знищили ворожої техніки на понад 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті ОККО з посиланням на Сили оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

За допомогою комплексів "ШАРК" від ОККО та "Повернись живим" вже знищено артилерійські системи, РСЗВ, зенітні ракетні комплекси, бронемашини, танки та іншу ворожу техніку загальною вартістю 733 млн доларів, йдеться у повідомленні. Ця сума у 2,5 раза більше, ніж всі донати, які команда фонду закумулювала та перетворила на допомогу війську за 10 років роботи.

Згідно з підрахунками військових підрозділів, які працюють з "ШАРКами" з проєкту "ОКО за ОКО", вдалося виявити і знищити:

110 артилерійських систем різних типів

73 одиниці транспорту

35 реактивних систем залпового вогню

23 зенітні ракетні комплекси

18 бронемашин

16 танків

10 радіолокаційних станцій та систем зв’язку окупантів.

Нагадаємо, восени минулого року ЗСУ отримали останню партію з 25 розвідувальних безпілотних комплексів "ШАРК", закуплених ОККО й фондом "Повернись живим". На їх придбання пішло 325 мільйонів гривень, закумульованих завдяки ініціативі "ОКО ЗА ОКО", активній залученості українських водіїв (з кожного заправленого літра пального Pulls компанія відраховувала на комплекси 1 грн) та прямим донатам на рахунок фонду.

Тим часом триває вже третя хвиля ініціативи "ОКО ЗА ОКО". Фонд та ОККО мають на меті придбати для ДШВ 10 комплексів виявлення та знищення Пульстрон загальною вартістю 500 мільйонів гривень. Три перших Пульстрони, кожен з яких складається з понад 40 найменувань техніки, уже передано бригадам.

Як повідомлялося, долучитися до ініціативи "ОКО ЗА ОКО 3" можна, заправивши свою автівку на ОККО бензином або дизелем Pulls, адже з кожного літра мережа перераховує кошти на зброю або прямим донатом на рахунок фонду.