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Новини
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Розвідкомплекси "ШАРК" від "ОКО ЗА ОКО" допомогли знищити ворожої техніки на 733 млн доларів

Новини компаній

Розвідувальні безпілотні комплекси "ШАРК", які в межах ініціативи "ОКО ЗА ОКО" придбали та передали Силам оборони мережа ОККО та фонд "Повернись живим", вже знищили ворожої техніки на понад 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті ОККО з посиланням на Сили оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

За допомогою комплексів "ШАРК" від ОККО та "Повернись живим" вже знищено артилерійські системи, РСЗВ, зенітні ракетні комплекси, бронемашини, танки та іншу ворожу техніку загальною вартістю 733 млн доларів, йдеться у повідомленні. Ця сума у 2,5 раза більше, ніж всі донати, які команда фонду закумулювала та перетворила на допомогу війську за 10 років роботи.

Згідно з підрахунками військових підрозділів, які працюють з "ШАРКами" з проєкту "ОКО за ОКО", вдалося виявити і знищити:

  • 110 артилерійських систем різних типів
  • 73 одиниці транспорту
  • 35 реактивних систем залпового вогню
  • 23 зенітні ракетні комплекси
  • 18 бронемашин
  • 16 танків
  • 10 радіолокаційних станцій та систем зв’язку окупантів.

Нагадаємо, восени минулого року ЗСУ отримали останню партію з 25 розвідувальних безпілотних комплексів "ШАРК", закуплених ОККО й фондом "Повернись живим". На їх придбання пішло 325 мільйонів гривень, закумульованих завдяки ініціативі "ОКО ЗА ОКО", активній залученості українських водіїв (з кожного заправленого літра пального Pulls компанія відраховувала на комплекси 1 грн) та прямим донатам на рахунок фонду.

Тим часом триває вже третя хвиля ініціативи "ОКО ЗА ОКО". Фонд та ОККО мають на меті придбати для ДШВ 10 комплексів виявлення та знищення Пульстрон загальною вартістю 500 мільйонів гривень. Три перших Пульстрони, кожен з яких складається з понад 40 найменувань техніки, уже передано бригадам.

Як повідомлялося, долучитися до ініціативи "ОКО ЗА ОКО 3" можна, заправивши свою автівку на ОККО бензином або дизелем Pulls, адже з кожного літра мережа перераховує кошти на зброю або прямим донатом на рахунок фонду.

Автор: 

допомога (8336) ОККО (72) ЗСУ (7536)


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У врага поступление 1 млрд. в день , считать успехи миллионами - сомнительное занятие .
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07.08.2024 16:40 Відповісти
Тут говориться про те, що Благодійна Організація "Повернись живим" і мережа автозаправних комплексів "ОККО" , об'єднавши зусилля зробила гарну справу, яка допомогла підірвати потенціал ворогу України, на приблизно 733 млн доларів.

А що зробив особисто "Григорий 5fbb77e4", для завдання шкоди окупанту-вбивці московії, що з таким скепсисом висловився, про завдання шкоди окупанту-вбивці московії в еквіваленті 733 млн. доларів ?
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07.08.2024 17:26 Відповісти
гриць тут працює..
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07.08.2024 17:36 Відповісти
млрд чого і на що?
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07.08.2024 18:58 Відповісти
Долярів, на армію. Вже давно підрахунки були. Тож 700кк за майже 1.5 року то крапля в море
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07.08.2024 21:35 Відповісти
ніт
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07.08.2024 22:25 Відповісти
Не розумію для чого афішувати, щоб розбомбили заправки?
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07.08.2024 17:23 Відповісти
 
 