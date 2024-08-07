Гривня продолжает укрепляться: Нацбанк установил официальный курс доллара на четверг

Курс гривни опустился ниже отметки 41 грн/$ относительно доллара США и продолжает укрепляться относительно евро.

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на четверг, 8 августа, на уровне 40,9847 грн/$, по сравнению с 41,0381 грн/$ в среду. 22 июля он опускался до исторического минимума на уровне 41,4912 грн/$.

В то же время курс гривны к евро укрепился еще на 3 копейки - до 4,7676 грн за евро. 18 июля он опускался до исторического минимума - 45,3457 грн за евро.

После падения курса до новых исторических минимумов в Нацбанке заявили, что темп ослабления гривны в течение последних недель может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности. Следовательно, в НБУ пообещали "принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: Новый рекорд. Почему доллар пробил психологическую отметку в 40 грн?

Напомним, Национальный банк объявил о переходе к режиму управляемой гибкости обменного курса гривни с 3 октября 2023 года, отказываясь от фиксированного курса гривни, который действовал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

При этом режиме официальный курс будет определяться на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком. В то же время НБУ и дальше будет контролировать ситуацию и на постоянной основе компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.