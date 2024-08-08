В Днепре раздались взрывы: В области сбили российский БПЛА (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Общественного.

В Воздушных силах предупредили, что на Днепропетровщине зафиксирован российский БПЛА, будут работать силы ПВО.

Позже глава ОВА Сергей Лыска сообщил, что защитники неба сбили вражеский БПЛА.

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