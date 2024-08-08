РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13240 посетителей онлайн
Новости Война
1 792 5

В Днепре раздались взрывы: В области сбили российский БПЛА (обновлено)

У Дніпрі пролунали вибухи

Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Общественного.

В Воздушных силах предупредили, что на Днепропетровщине зафиксирован российский БПЛА, будут работать силы ПВО.

Позже глава ОВА Сергей Лыска сообщил, что защитники неба сбили вражеский БПЛА.

Читайте: Удержать инфраструктуру большого города на генераторах невозможно, - мэр Днепра Филатов

Автор: 

взрыв (6727) Днепр (4398) Днепропетровская область (3887)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відлітався, ука.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:16 Ответить
@ "Підрозділи української армії продовжують рух углиб росії: зранку в середу вони були вже в селі Івніца Курської області, повідомив провоєнний рашистський Z-канал "Два майора". За даними каналу, у селі було шість чи сім танків. Інший Z-канал "Миг россии" повідомив, що невеликі групи українських військових перерізали трасу Суджа - Льгов у районі села Анастасіївка (прим. - північніше Лєвшинки-Івніци). "Два майора" також пишуть, що в цьому селі триває стрілецький бій. Бойові дії в цьому районі означають, що українські сили знаходяться вже за 23-26 км від кордону з Україною (стільки по прямій до кордону від Івніци та Анастасіївки, відповідно). Ці населені пункти стали найдальшими точками, до яких дійшли українські сили до ранку четверга 8-го серпня.

До вечора середи було відомо про присутність українських військових на цій ділянці лише у селі Леонідове (9,5 км від кордону), а найдальша від кордону точка була на околиці робітничого селища Корнєєво (18 км).".

https://www.dialog.ua/images/content/0ca5ac3d95085fc6e59db89c01153127.jpg https://www.dialog.ua/images/content/0ca5ac3d95085fc6e59db89c01153127.jpg https://www.dialog.ua/images/content/0ca5ac3d95085fc6e59db89c01153127.jpg
показать весь комментарий
08.08.2024 12:24 Ответить
Дякуємо захісникам!
показать весь комментарий
08.08.2024 12:31 Ответить
Вибухи пролунали до збиття бпла чи після.
показать весь комментарий
08.08.2024 13:03 Ответить
 
 