В Днепре раздались взрывы: В области сбили российский БПЛА (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Общественного.
В Воздушных силах предупредили, что на Днепропетровщине зафиксирован российский БПЛА, будут работать силы ПВО.
Позже глава ОВА Сергей Лыска сообщил, что защитники неба сбили вражеский БПЛА.
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До вечора середи було відомо про присутність українських військових на цій ділянці лише у селі Леонідове (9,5 км від кордону), а найдальша від кордону точка була на околиці робітничого селища Корнєєво (18 км).".
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