У Дніпрі пролунали вибухи: В області збили російський БПЛА (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах попередили, що на Дніпропетровщині зафіксовано російський БПЛА, працюватимуть сили ППО.

Згодом глава ОВА Сергій Лиска повідомив, що оборонці неба збили ворожий БПЛА.

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