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Новини Війна
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У Дніпрі пролунали вибухи: В області збили російський БПЛА (оновлено)

У Дніпрі пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах попередили, що на Дніпропетровщині зафіксовано російський БПЛА, працюватимуть сили ППО.

Згодом глава ОВА Сергій Лиска повідомив, що оборонці неба збили ворожий БПЛА.

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Автор: 

вибух (4439) Дніпро (3253) Дніпропетровська область (3668)


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Відлітався, ука.
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08.08.2024 12:16 Відповісти
@ "Підрозділи української армії продовжують рух углиб росії: зранку в середу вони були вже в селі Івніца Курської області, повідомив провоєнний рашистський Z-канал "Два майора". За даними каналу, у селі було шість чи сім танків. Інший Z-канал "Миг россии" повідомив, що невеликі групи українських військових перерізали трасу Суджа - Льгов у районі села Анастасіївка (прим. - північніше Лєвшинки-Івніци). "Два майора" також пишуть, що в цьому селі триває стрілецький бій. Бойові дії в цьому районі означають, що українські сили знаходяться вже за 23-26 км від кордону з Україною (стільки по прямій до кордону від Івніци та Анастасіївки, відповідно). Ці населені пункти стали найдальшими точками, до яких дійшли українські сили до ранку четверга 8-го серпня.

До вечора середи було відомо про присутність українських військових на цій ділянці лише у селі Леонідове (9,5 км від кордону), а найдальша від кордону точка була на околиці робітничого селища Корнєєво (18 км).".

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08.08.2024 12:24 Відповісти
Дякуємо захісникам!
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08.08.2024 12:31 Відповісти
Вибухи пролунали до збиття бпла чи після.
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08.08.2024 13:03 Відповісти
 
 