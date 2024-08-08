У Дніпрі пролунали вибухи: В області збили російський БПЛА (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.
У Повітряних силах попередили, що на Дніпропетровщині зафіксовано російський БПЛА, працюватимуть сили ППО.
Згодом глава ОВА Сергій Лиска повідомив, що оборонці неба збили ворожий БПЛА.
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До вечора середи було відомо про присутність українських військових на цій ділянці лише у селі Леонідове (9,5 км від кордону), а найдальша від кордону точка була на околиці робітничого селища Корнєєво (18 км).".
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