Боррель об ударе ПФ по Константиновке: Сейчас Украина нуждается в большей военной поддержке

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на российский целенаправленный удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области накануне, в результате которого погибли и получили ранения более десяти человек.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова обстреляла украинских гражданских, атаковав торговый центр в Константиновке Донецкой области. Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления РФ. Сейчас Украина нуждается в большей военной поддержке для защиты своих городов, гражданского населения и инфраструктуры", - написал дипломат.

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Напомним, 9 августа 2024 года, в 11:05, враг нанес авиаудар по г. Константиновка, предварительно, ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где расположены продовольственные и хозяйственные магазины.