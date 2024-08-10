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Боррель об ударе ПФ по Константиновке: Сейчас Украина нуждается в большей военной поддержке

Боррель про удар по Харкову

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на российский целенаправленный удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области накануне, в результате которого погибли и получили ранения более десяти человек.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова обстреляла украинских гражданских, атаковав торговый центр в Константиновке Донецкой области. Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления РФ. Сейчас Украина нуждается в большей военной поддержке для защиты своих городов, гражданского населения и инфраструктуры", - написал дипломат.

Также смотрите: Завершен разбор завалов после удара по Константиновке: 14 человек погибли, 44 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жозеп Боррель про удар по супермаркету в Костянтинівці

Напомним, 9 августа 2024 года, в 11:05, враг нанес авиаудар по г. Константиновка, предварительно, ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где расположены продовольственные и хозяйственные магазины.

Автор: 

Боррель Жозеп (784) Константиновка (1732)


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Топ комментарии
+9
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10.08.2024 19:28
+5
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10.08.2024 19:38
+1
Каліки. Чому так мало?
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10.08.2024 19:32
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10.08.2024 19:28 Ответить
Каліки. Чому так мало?
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10.08.2024 19:32 Ответить
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10.08.2024 19:38 Ответить
ухилянти
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10.08.2024 19:51 Ответить
Я не військовий експерт, але...
Розглянемо гіпотетичну ситуацію:
ЗСУ, після виконання завдання на курщині, повертаються на територію України.
Питання: через який час кремляді почнуть репетувати, що "укропи" накоїли такого, що Ірпінь, Буча та Ізюм разом узяті нервово курять за рогом? Звісно з фото і відео, яке самі ж і забезпечать трупами... Така собі реінкарнація "рязанського цукру". З огляду на їхню падлючість - цілком можливо. Чи готові наша влада, дипломатія до такого повороту? 🤔
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10.08.2024 19:46 Ответить
вони вже Шановний, Так вибачьте ***********, що Світ нарешті зрозумів, ху-із-ху. Я вже казав, що орки спалять якійсь там свої "малиє єпеня", звинуватив у цьому, "крАважадних бІндєрАвцев", і Що???, Усі вже знають ціну, рюзге розказок. ООН спростує, Китай вискаже глибоку стурбованість, у зв'язку з "українською кризою" або як там вони називають агресію параші,,, ось і все, Що нашим дипломатам, комусь пояснювати чи розповідати??, Світ вже, у "всій красі", побачив цих кончених *********! (,
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10.08.2024 20:01 Ответить
Китай вискаже глибоку стурбованість, у зв'язку з "українською кризою" ....
===============
А чи не Китай висловлювався що мир повинен базуватися на історичній справедливості...?
От же Україна забирає райони що чорнозем'я що віддав хрущов в обмін на крим...а крим повертають кацапам....
Саме тому і нема "стурбованості"....
От же побачимо що буде далі
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10.08.2024 21:19 Ответить
Думаю, щось подібне до того, що ви написали й станеться.
Але чи може бути це підставою для зневіри у спробі ЗСУ повернути собі ініціативу на полі бою? Ту саму ініціативу від якої Україна відмовилася восени 2022го, коли до керування військовими дорвалася Zeшобла, яка перетворила війну на шоу самопіару та прикриття для мародерства. Майже два роки за це платили пересічні українці. І зараз платять, бо курська операція то не Zeбільне турне, там щогодини гинуть солдати ЗСУ. Але гинуть заради наближення кінця війни, а не щоб кагал ще кілька мільярдів розікрав.
Стосовно готовності української влади: скільки ви зможете навести прикладів її готовності? Впевнений, на кожен зможу відповісти десятком випадків некомпетентності та бездіяльності посадовців. І шо то "українська дипломатія"? Є МЗС, що фінансується з держбюджету. Але то не дипустанова, то такий собі конс'єрж-сервіс при ОПі, вони отелі, ресторани, трансфери резервують для турне Zeшобли. Згадайте хоч африканські пабєди кульоми- меморандуми про дипконсультації пАтужнА!
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10.08.2024 20:25 Ответить
Збігати вже не можна. На Заході вже малюють буферні зони, готуються утримувати ці території роками і міняти на Донбас.
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10.08.2024 20:55 Ответить
Зараз Україна потребує більшої військової підтримки

Ще більшої???
Хіба це можливо?
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10.08.2024 19:48 Ответить
переклад боррельсьої мови: Ї.аште по курську з того що є, колись кинемо ще.
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10.08.2024 19:54 Ответить
Этому пустому пустозвону , говорящему 2.5 года одно и то же, пора на пенсию. Украине не звездеж нужен, а реальная помощь...
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10.08.2024 22:28 Ответить
 
 