Боррель об ударе ПФ по Константиновке: Сейчас Украина нуждается в большей военной поддержке
Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на российский целенаправленный удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области накануне, в результате которого погибли и получили ранения более десяти человек.
Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Россия снова обстреляла украинских гражданских, атаковав торговый центр в Константиновке Донецкой области. Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления РФ. Сейчас Украина нуждается в большей военной поддержке для защиты своих городов, гражданского населения и инфраструктуры", - написал дипломат.
Напомним, 9 августа 2024 года, в 11:05, враг нанес авиаудар по г. Константиновка, предварительно, ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где расположены продовольственные и хозяйственные магазины.
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Розглянемо гіпотетичну ситуацію:
ЗСУ, після виконання завдання на курщині, повертаються на територію України.
Питання: через який час кремляді почнуть репетувати, що "укропи" накоїли такого, що Ірпінь, Буча та Ізюм разом узяті нервово курять за рогом? Звісно з фото і відео, яке самі ж і забезпечать трупами... Така собі реінкарнація "рязанського цукру". З огляду на їхню падлючість - цілком можливо. Чи готові наша влада, дипломатія до такого повороту? 🤔
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А чи не Китай висловлювався що мир повинен базуватися на історичній справедливості...?
От же Україна забирає райони що чорнозем'я що віддав хрущов в обмін на крим...а крим повертають кацапам....
Саме тому і нема "стурбованості"....
От же побачимо що буде далі
Але чи може бути це підставою для зневіри у спробі ЗСУ повернути собі ініціативу на полі бою? Ту саму ініціативу від якої Україна відмовилася восени 2022го, коли до керування військовими дорвалася Zeшобла, яка перетворила війну на шоу самопіару та прикриття для мародерства. Майже два роки за це платили пересічні українці. І зараз платять, бо курська операція то не Zeбільне турне, там щогодини гинуть солдати ЗСУ. Але гинуть заради наближення кінця війни, а не щоб кагал ще кілька мільярдів розікрав.
Стосовно готовності української влади: скільки ви зможете навести прикладів її готовності? Впевнений, на кожен зможу відповісти десятком випадків некомпетентності та бездіяльності посадовців. І шо то "українська дипломатія"? Є МЗС, що фінансується з держбюджету. Але то не дипустанова, то такий собі конс'єрж-сервіс при ОПі, вони отелі, ресторани, трансфери резервують для турне Zeшобли. Згадайте хоч африканські пабєди кульоми- меморандуми про дипконсультації пАтужнА!
Ще більшої???
Хіба це можливо?