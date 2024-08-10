В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения
Вечером 10 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 19:56.
По состоянию на 20:07 карта воздушных тревог выглядит так:
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий10.08.2024 21:06 Ответить Мне нравится 0
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