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Новости Война
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В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Вечером 10 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 19:56.

По состоянию на 20:07 карта воздушных тревог выглядит так:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння

Также читайте: В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу: была угроза баллистики (обновлено). КАРТА

Автор: 

Воздушные силы (2262) воздушная тревога (779)


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10.08.2024 21:06 Ответить
 
 