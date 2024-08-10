В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения

Вечером 10 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 19:56.

По состоянию на 20:07 карта воздушных тревог выглядит так:

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