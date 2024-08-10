В Херсоне качество воздуха пришло в норму после масштабного пожара, вызванного обстрелом врага
Состояние воздуха в Херсоне нормализовалось.
Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник рассказал, что последние исследования качества воздуха в городе не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.
"Жителям Херсона не нужно волноваться. Мониторинг воздуха продолжается", - сказал Прокудин.
Что предшествовало?
Напомним, что утром 10 августа сообщалось о том, что в результате очередного вражеского обстрела за пределами Херсона возник пожар.
Впоследствии глава ОВА Прокудин сообщил, что из-за пожара в городе повысился уровень загрязненности воздуха.
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