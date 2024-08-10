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Новости Война
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Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Росіяни запустили

Поздно вечером 10 августа российские захватчики запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Движение ударных БПЛА через Запорожскую область! Направление - Днепропетровщина ", - сообщили в Воздушных силах в 21:44.

"Курс на Харьковщину", - сообщили ПС ВСУ в 22:15.

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По состоянию на 22:59 известно, что БПЛА в Харьковской области двигаются на запад в направлении Полтавщины. Также фиксируются БПЛА на юге Днепропетровской области, они держат северо-западный курс.

Кроме этого, зафиксирован вылет новых БПЛА в Херсонской области. Они направляются в направлении Николаевщины с востока.

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беспилотник (3546) Воздушные силы (2262) воздушная тревога (779)


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10.08.2024 23:18 Ответить
Кілька б підстанцій підірвати та водогонів..щоб всі принади війни на власній шкурі відчули..
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11.08.2024 00:48 Ответить
 
 