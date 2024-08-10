Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Поздно вечером 10 августа российские захватчики запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Движение ударных БПЛА через Запорожскую область! Направление - Днепропетровщина ", - сообщили в Воздушных силах в 21:44.
"Курс на Харьковщину", - сообщили ПС ВСУ в 22:15.
По состоянию на 22:59 известно, что БПЛА в Харьковской области двигаются на запад в направлении Полтавщины. Также фиксируются БПЛА на юге Днепропетровской области, они держат северо-западный курс.
Кроме этого, зафиксирован вылет новых БПЛА в Херсонской области. Они направляются в направлении Николаевщины с востока.
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Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий10.08.2024 23:18 Ответить Мне нравится 2
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий11.08.2024 00:48 Ответить Мне нравится 2
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