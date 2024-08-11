В Курске раздались взрывы, власти заявили о якобы падении сбитой ракеты на дом

В российском Курске прогремели взрывы. Местные власти говорят о работе ПВО, в результате работы которой возник пожар в жилом доме.

Об этом сообщают российские СМИ и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

Смирнов писал о ракетной опасности в регионе.

Впоследствии он сообщил, что якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом в городе, возник пожар. На место выехали все экстренные службы.

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По информации Baza, на место обстрела в Курске приехали семь машин скорой помощи. Во дворе дома, где упала сбитая украинская ракета, горят автомобили.

Канал пишет, что эвакуированы 30 человек, пятерым понадобилась помощь медиков скорой. Информации о погибших пока нет. Разрушен фасад дома с 1 по 9 этаж.