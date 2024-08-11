В Курске раздались взрывы, власти заявили о якобы падении сбитой ракеты на дом
В российском Курске прогремели взрывы. Местные власти говорят о работе ПВО, в результате работы которой возник пожар в жилом доме.
Об этом сообщают российские СМИ и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.
Смирнов писал о ракетной опасности в регионе.
Впоследствии он сообщил, что якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом в городе, возник пожар. На место выехали все экстренные службы.
По информации Baza, на место обстрела в Курске приехали семь машин скорой помощи. Во дворе дома, где упала сбитая украинская ракета, горят автомобили.
Канал пишет, что эвакуированы 30 человек, пятерым понадобилась помощь медиков скорой. Информации о погибших пока нет. Разрушен фасад дома с 1 по 9 этаж.
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@ "По нашей информации дела хреновьі.
Ето касается наших войск в Курской и Белгородской областях. Противник перешел в наступление. У наших мало сил и средств его сдержать.
В Волчанске противник вьібил наших из центра города и продолжает продвижение вперед."
А фото КВ-152 бачив власними очима
теж впали "обломки" збитої кацапнею української ракети,
шо не завадило растову відпрабитися на дну! 🤣
Вони ж нам так казали?
Хто б міг подумати, що тепер ракети можуть падати їм на голови..
Не сій вітер, пожнеш бурю.
ви бачите наскільки лукашенко путіну помагає!
нам треба ті війська забрати звідти щоб перекинути на курськ.
потрібно повпливати на лукашенка, щоб цього добитися.
перекрити лукашенку газ в суджі.
надрукувати договір про введення миротворців оон на українсько-білоруський кордон. і 2 прізвища: зеленський і лукашенко. зеленський ставить свій підпис і вимагаємо там поставити підпис ще й лукашенка.
і говоримо білорусам, що це їх лукашенко не хоче миру якщо він відмовляється підписати договір, просимо білорусів вийти на мітинг і вимагати у лукашенка підписати цей документ.
ми не можемо собі дозволити держати війська під придністров'ям.
потрібно вводити війська в придністров'я, знищувати всіх російських військових там. створювати там придністровську область молдови. формувати обласну раду з промолдавських політиків і підпорядкувати придністровську область уряду молдови. і тоді можна буде вивільнити з того напрямку війська.
а там хай молдова вступає до складу румунії, як автономія з дуже широкими правами, такими як в незалежної країни. це для них найлегший спосіб попасти до нато і єс, а то європейці їх будуть ще 50 років за ніс водити.
румунія ще й нас може відблагодарити, що ми їй так підсобили. у них 30 петріотів, хай нам 5 дають.
Газопровід в Білорусь іде північніше (через Смоленщину) Газогін "Ямал-Європа) Суджа не має до того стосунку!
Договорів можна "надрукувать" скільки-завгодно Але для введення миротворців потрібна згода двох сторів - України та БРСР А Лука на це не погодиться!
Результати "виходів на мітинг" білорусів ми бачили у 2020 році Ото й всі "мітинги"
Для "введення військ у Придністров"я" потрібен відповідний договір з Молдовою І "ініціатором" його повинна буть саме Молдова - бо то їх територія!
Вистачить аргументів?
ISW: режим контртеррористической операции - это попытка Кремля преуменьшить масштаб украинского вторжения
Выбор в пользу объявления в трех приграничных областях режима контртеррористической операции (КТО), а не военного положения может свидетельствовать о попытке Кремля преуменьшить масштабы украинского вторжения в Курскую область. Об этом https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-10-2024 пишут в свежей сводке аналитики Института изучения войны.
Режим КТО, объявленный 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на вторжение украинских войск на территорию России демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию на границе, полагают в ISW.
По мнению аналитиков Института, Путин, очевидно, назначил директора ФСБ Бортникова руководить этой контртеррористической операцией, потому что тот зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, угрожавших внутренней стабильности России и кремлевскому режиму.
Однако сложная схема руководства контртеррористической операцией силами ФСБ может снизить эффективность российского ответа на эту украинскую операцию, не исключают аналитики ISW.
К тому же состав задействованных российских сил довольно пестрый: это и находившиеся в Курской области призывники, и части группировки войск «Север», и подразделения, переброшенные в Курскую область из менее приоритетных фронтовых районов Украины, что, вероятно, усугубляет дезорганизацию ответных действий России, считают аналитики Института.
Молниеносное вторжение ВСУ в Курскую область, как всегда на войне, имеет два измерения: тактическое и стратегическое.
С тактической точки зрения - это великолепно подготовленный маневр: сначала разведка боем, потом, когда прикрывавшие границу тикток-войска спешно бежали, молниеносно были введены в прорыв 22-я бригада (новая, чуть ли не в Европе формировали), плюс «Айдар», самая лучшая военная сила после «Азова». За ней последовали еще две бригады - 80-я и 88-я. Видимо, еще до восьми бригад находится сейчас в резерве.
Таким образом жалобы на то, что вновь формируемые бригады нечем вооружать, оказались отчасти хитрой уловкой, призванной ввести в заблуждение.
Войска, введенные в прорыв, концентрировались за 100 км от границы - то есть российская разведка очевидно принимала их за войска, которых собирают для контратаки на Харьковском направлении.
У удара есть несколько очевидных целей. Одна - это газоизмерительная станция Суджа. Взяли ее ВСУ, разумеется, не затем, чтобы отключить Европе газ. Украина могла бы повернуть вентиль и со своей стороны. Ее взяли затем, чтобы при попытке отбить станцию всё бы к черту взорвалось и газ бы кончился. Газоизмерительная станция - идеальное прикрытие против Кремля. Местных жителей российской армии не жалко, а газоизмерительная станция - это совсем другое дело.
И вторая, главная цель: заставить Путина спешно снимать войска из Донбасса, где фронт ВСУ уже ломится и трещит, или хоть бы с Харьковщины, и перебрасывать в Курскую область.
Российская армия, как и следовало ожидать, оказалась неподготовленной, потому что обе страны бьются из последних сил, у обеих нет резервов, и все резервы были на фронте, а то, что стояло у России на границе, к войне было непригодно. К тому же российская армия вообще не приспособлена к быстрым тактическим реакциям.
Что именно станет в конечном итоге результатом Курской наступательной операции, и стоил ли блестящий тактический успех неясных стратегических последствий - предугадать невозможно.
Это зависит в первую очередь от обстановки на земле. Это и называется война.
Кацапня за звичкою сама влупила по тому будинку. І, знову ж таки, за звичкою хахли вінавати!