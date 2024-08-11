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В Курске раздались взрывы, власти заявили о якобы падении сбитой ракеты на дом

Наслідки роботи ППО РФ в Курську

В российском Курске прогремели взрывы. Местные власти говорят о работе ПВО, в результате работы которой возник пожар в жилом доме.

Об этом сообщают российские СМИ и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

Смирнов писал о ракетной опасности в регионе.

Впоследствии он сообщил, что якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом в городе, возник пожар. На место выехали все экстренные службы.

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Олексій Смирнов про вибух у Курську

По информации Baza, на место обстрела в Курске приехали семь машин скорой помощи. Во дворе дома, где упала сбитая украинская ракета, горят автомобили.

Канал пишет, что эвакуированы 30 человек, пятерым понадобилась помощь медиков скорой. Информации о погибших пока нет. Разрушен фасад дома с 1 по 9 этаж.

Автор: 

взрыв (6727) ПВО (2717) Курск (1082)


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Топ комментарии
+31
Повідомлення ресурсу з пітьми:
@ "По нашей информации дела хреновьі.
Ето касается наших войск в Курской и Белгородской областях. Противник перешел в наступление. У наших мало сил и средств его сдержать.
В Волчанске противник вьібил наших из центра города и продолжает продвижение вперед."
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11.08.2024 01:32
+27
ОДКБ створювалось на випадок війни, а зараз рф просто проводить спєціальную ваєнную апєрацію. А в Курській області росіяни самі сказали, що там просто правакация. Тому ОДКБ просто чекає, коли вже рф здохне, бо всіх вже заїбала.
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11.08.2024 02:55
+26
а не треба було сбивати укр. ракету. Вона мирно летіла куди треба.
Вони ж нам так казали?
Хто б міг подумати, що тепер ракети можуть падати їм на голови..
Не сій вітер, пожнеш бурю.
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11.08.2024 02:11
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от же невизнані туарегі - їбашать кацапню на всіх контінентах...
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11.08.2024 01:31 Ответить
Цікаве питання, аде ОДКБ, чому вони всі язики в дупу запхали?)
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11.08.2024 01:31 Ответить
А шо сразу ОДКБ? Это СВО идет. Просто курчане наблюдают за развитием событий не по телевизору, а через окна своих домов.
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11.08.2024 01:36 Ответить
ОДКБ створювалось на випадок війни, а зараз рф просто проводить спєціальную ваєнную апєрацію. А в Курській області росіяни самі сказали, що там просто правакация. Тому ОДКБ просто чекає, коли вже рф здохне, бо всіх вже заїбала.
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11.08.2024 02:55 Ответить
Повідомлення ресурсу з пітьми:
@ "По нашей информации дела хреновьі.
Ето касается наших войск в Курской и Белгородской областях. Противник перешел в наступление. У наших мало сил и средств его сдержать.
В Волчанске противник вьібил наших из центра города и продолжает продвижение вперед."
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11.08.2024 01:32 Ответить
Головне - захоплені в Суджі склади МТЗ та *********** Це ж яку кількість всього цього не треба нам витрачать! І везти туди не треба! А це багато значить - бо логістика дуже багато мороки вимагає! Наші на Поліссі саме ударом по поставках пального спинили кацапський наступ! Спалили ешелон пального на Чернігівщині та "вибивали" паливозаправники на трасах Полісся та Сіверщини А тут все "на місці"! Це все одно що в старі часи захопить у противника запаси стріл і продовольства Та ще й коней (наші мінімум один танк затрофеїли! Правда - Т-62 Але надіюся - у Суджі на складах кацапи танкові снаряди теж зберігали!)
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11.08.2024 09:02 Ответить
Приблизно так діяли і німці у червні-липні 1941-го.
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11.08.2024 12:37 Ответить
До 1943 року німці значною мірою воювали трофейною зброєю яку вони захопили в перші місяці після 22 червня 1941-го Вони (особливо снайпери) цінували СВТ (бо не треба було "соваться" та пересмикувать затвор) Використовували купу артилерії - від "сорокап"яток" (у них самих протитанкова малого калібру мала лише 37 мм) і до гаубиць 152 мм Використовували купу танків (у 1945-му в Берліні наші захопили танк з гарматою калібру 152 мм - на базі КВ-1 (Ці танки в СРСР випускалися за наслідками штурму "лінії Манергейма) На "Атлантичному валу" проти союзників стояли цілі власовські артилерійські полки Були озброєні радянськими гарматами Трохи не половина зенітної артилерії що прикривала Німеччину від авіації союзників була скомплектована з наших зеніток (навіть зчетверені "максими" на полуторках були!) Розрахунки частково складалися з "власовців" Про Сєщинську авіабазу чув? (фільм у нас був про це) Так от - звідти літали "незнамениті" Су-2 Їх німці захопили стільки що в авіації РСЧА залишилися одиниці А у німців літали цілі полки От вони якраз і бомбили Москву
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11.08.2024 13:35 Ответить
Та шо там КВ,Вермахт навіть не гидував раритетами. Ним при обороні Берліну був задіяний ,британській танк Мk4, який німці затрофеїли у РККА(також воював) при захопленні Талліна влітку 41-го..
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11.08.2024 18:48 Ответить
Про Мк4 не чув Я так думаю - той танк - теж був "трофеєм" Ще радянським Бо у 1941-му Британія нам ще нічого не передавала А от на озброєнні єстонської армії він міг буть І після аншлюсу Естонії СРСР він міг потрапить на озброєння РСЧА
А фото КВ-152 бачив власними очима
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11.08.2024 18:57 Ответить
Цей танк дійсно був білогвардійським та естонськім .Є його таллінське фото з кулеметами "Максім",а також берлінське фото де він стоіть побитий та "разутий".(.По-Гугліть)
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11.08.2024 19:07 Ответить
Та навіщо мені "гуглить" Що - я не знаю що це таке? Ці танки воювали ланками - один - артилерійський і два - кулеметних
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11.08.2024 19:09 Ответить
"Самець"та "Самка"..
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11.08.2024 19:12 Ответить
ще трохі і кацапня буде знати правило двох стін як отче іх
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11.08.2024 01:36 Ответить
Правило двох кубометрів землі
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11.08.2024 03:02 Ответить
Если вы в раисе - не прячьтесь, лучше вешайтесь кацапы!
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11.08.2024 01:41 Ответить
Знов кострубата ракета кацапського ППО гепнулася на будинок.
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11.08.2024 01:43 Ответить
Треба їм відповідать так, як вони нам говорили у 22-му: "А не надо сбивать ракеты над жилыми кварталами! Пусть летят туда, куда их направили!" (Правда - ВОНИ направляли ракети і на цивільні об"єкти Стояли в березні 2022 року у черзі на зарядку мобільників Стоїть поряд зі мною "чоловічок" і висловлює невдоволення : "Поставили зенитку пасреди города! Теперь мы - "мишени"!" А та зенітка прикривала головну насосну станцію каналізаційної системи міста Кацапи рвалися її розбить і затопить місто нечистотами )
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11.08.2024 09:12 Ответить
на підлодку "растов на дні"
теж впали "обломки" збитої кацапнею української ракети,
шо не завадило растову відпрабитися на дну! 🤣
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11.08.2024 01:51 Ответить
Хрєнь якась!! Місцями сільради прапори України знайшли, а тут ще якийсь тво-шнік курщан з пантелику збиває! Кіїврада, може пара вповноважених допоможе братній республіці????
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11.08.2024 02:00 Ответить
а не треба було сбивати укр. ракету. Вона мирно летіла куди треба.
Вони ж нам так казали?
Хто б міг подумати, що тепер ракети можуть падати їм на голови..
Не сій вітер, пожнеш бурю.
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11.08.2024 02:11 Ответить
ми не можемо собі дозволити таку розкіш, щоб 100 000 військ тримати на кордоні з Білоруссю.
ви бачите наскільки лукашенко путіну помагає!
нам треба ті війська забрати звідти щоб перекинути на курськ.
потрібно повпливати на лукашенка, щоб цього добитися.
перекрити лукашенку газ в суджі.
надрукувати договір про введення миротворців оон на українсько-білоруський кордон. і 2 прізвища: зеленський і лукашенко. зеленський ставить свій підпис і вимагаємо там поставити підпис ще й лукашенка.
і говоримо білорусам, що це їх лукашенко не хоче миру якщо він відмовляється підписати договір, просимо білорусів вийти на мітинг і вимагати у лукашенка підписати цей документ.

ми не можемо собі дозволити держати війська під придністров'ям.
потрібно вводити війська в придністров'я, знищувати всіх російських військових там. створювати там придністровську область молдови. формувати обласну раду з промолдавських політиків і підпорядкувати придністровську область уряду молдови. і тоді можна буде вивільнити з того напрямку війська.
а там хай молдова вступає до складу румунії, як автономія з дуже широкими правами, такими як в незалежної країни. це для них найлегший спосіб попасти до нато і єс, а то європейці їх будуть ще 50 років за ніс водити.
румунія ще й нас може відблагодарити, що ми їй так підсобили. у них 30 петріотів, хай нам 5 дають.
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11.08.2024 02:16 Ответить
власне Макрон це пропонував вирішити. Але йому сша швидко рота закрили
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11.08.2024 02:48 Ответить
не бреши собака зеленая - не сша запретлила а ЗЕ-***** отказался от французского легиона
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11.08.2024 03:40 Ответить
Куме! У Вас є Іноземній Легіон з ФранціЇ? Ні, нема, то брешуть люди. А ядерна зброя у Вас є? Ну от чого нема, того нема.
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11.08.2024 04:56 Ответить
Тобі направлення до психіатра потрібне? Можу допомогти! Є в мене знайомий!
Газопровід в Білорусь іде північніше (через Смоленщину) Газогін "Ямал-Європа) Суджа не має до того стосунку!
Договорів можна "надрукувать" скільки-завгодно Але для введення миротворців потрібна згода двох сторів - України та БРСР А Лука на це не погодиться!
Результати "виходів на мітинг" білорусів ми бачили у 2020 році Ото й всі "мітинги"
Для "введення військ у Придністров"я" потрібен відповідний договір з Молдовою І "ініціатором" його повинна буть саме Молдова - бо то їх територія!
Вистачить аргументів?
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11.08.2024 09:24 Ответить
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11.08.2024 02:36 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eoyg0t/ukranian_morana_team_atgm_obliterates_a_group_of/ так робиться щоденна суха статистика ГШ. Сім штук за один прильот.
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11.08.2024 04:20 Ответить
сподіваюсь будинку нема
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11.08.2024 05:57 Ответить
BBC

ISW: режим контртеррористической операции - это попытка Кремля преуменьшить масштаб украинского вторжения

Выбор в пользу объявления в трех приграничных областях режима контртеррористической операции (КТО), а не военного положения может свидетельствовать о попытке Кремля преуменьшить масштабы украинского вторжения в Курскую область. Об этом https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-10-2024 пишут в свежей сводке аналитики Института изучения войны.

Режим КТО, объявленный 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на вторжение украинских войск на территорию России демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию на границе, полагают в ISW.

По мнению аналитиков Института, Путин, очевидно, назначил директора ФСБ Бортникова руководить этой контртеррористической операцией, потому что тот зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, угрожавших внутренней стабильности России и кремлевскому режиму.

Однако сложная схема руководства контртеррористической операцией силами ФСБ может снизить эффективность российского ответа на эту украинскую операцию, не исключают аналитики ISW.

К тому же состав задействованных российских сил довольно пестрый: это и находившиеся в Курской области призывники, и части группировки войск «Север», и подразделения, переброшенные в Курскую область из менее приоритетных фронтовых районов Украины, что, вероятно, усугубляет дезорганизацию ответных действий России, считают аналитики Института.
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11.08.2024 07:31 Ответить
Командування ЗС КацапIв через прорив кордону на Курщині перебуває у справжній паніці, через що ухвалює нераціональні рішення. Зокрема, дає накази на застосування ракети "Іскандер" по українській ДРГ.
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11.08.2024 07:48 Ответить
novayagazeta.eu

Молниеносное вторжение ВСУ в Курскую область, как всегда на войне, имеет два измерения: тактическое и стратегическое.

С тактической точки зрения - это великолепно подготовленный маневр: сначала разведка боем, потом, когда прикрывавшие границу тикток-войска спешно бежали, молниеносно были введены в прорыв 22-я бригада (новая, чуть ли не в Европе формировали), плюс «Айдар», самая лучшая военная сила после «Азова». За ней последовали еще две бригады - 80-я и 88-я. Видимо, еще до восьми бригад находится сейчас в резерве.

Таким образом жалобы на то, что вновь формируемые бригады нечем вооружать, оказались отчасти хитрой уловкой, призванной ввести в заблуждение.

Войска, введенные в прорыв, концентрировались за 100 км от границы - то есть российская разведка очевидно принимала их за войска, которых собирают для контратаки на Харьковском направлении.
У удара есть несколько очевидных целей. Одна - это газоизмерительная станция Суджа. Взяли ее ВСУ, разумеется, не затем, чтобы отключить Европе газ. Украина могла бы повернуть вентиль и со своей стороны. Ее взяли затем, чтобы при попытке отбить станцию всё бы к черту взорвалось и газ бы кончился. Газоизмерительная станция - идеальное прикрытие против Кремля. Местных жителей российской армии не жалко, а газоизмерительная станция - это совсем другое дело.
И вторая, главная цель: заставить Путина спешно снимать войска из Донбасса, где фронт ВСУ уже ломится и трещит, или хоть бы с Харьковщины, и перебрасывать в Курскую область.
Российская армия, как и следовало ожидать, оказалась неподготовленной, потому что обе страны бьются из последних сил, у обеих нет резервов, и все резервы были на фронте, а то, что стояло у России на границе, к войне было непригодно. К тому же российская армия вообще не приспособлена к быстрым тактическим реакциям.
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11.08.2024 07:59 Ответить
Самое парадоксальное при этом, что конечная реакция США и Европы будет зависеть от того, что произойдет на земле. Захлебнется атака ВСУ и будет медленно перемолота - там сделают вывод в стиле «ну вот, вы бездарно потратили данное вам оружие, а теперь втягиваете нас в очередной виток эскалации, ничего не дадим». Окажется удачной - «ой, смотрите, этих парней есть смысл поддерживать, давайте разрешим им кое-что еще».
Что именно станет в конечном итоге результатом Курской наступательной операции, и стоил ли блестящий тактический успех неясных стратегических последствий - предугадать невозможно.

Это зависит в первую очередь от обстановки на земле. Это и называется война.
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11.08.2024 08:01 Ответить
",,,ну вот, вы бездарно потратили данное вам оружие, а теперь втягиваете нас в очередной виток эскалации, ничего не дадим",,, ",, " давайте разрешим им кое-что еще,,," --- Ви серйозно вважаєте, що Україна сама все це планує і виконує???, Розробка йде людьми, як мінімум з чотирнадцятого, все враховується і прораховується, і це не афган і не сирія, на кону стоять набагато важливіші результати підсумку цієї війни. Так що шановний, ваші оцінки, вибачте, це якийсь дитячий белькіт на галявині.
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11.08.2024 08:37 Ответить
Танунах!
Кацапня за звичкою сама влупила по тому будинку. І, знову ж таки, за звичкою хахли вінавати!
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11.08.2024 12:39 Ответить
 
 