Объявленный режим КТО в Курской области – это попытка Москвы приуменьшить масштабы вторжения, - ISW

Российские власти объявили о проведении "контртеррористической операции" в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на события на границе последней. Оккупанты боятся ввести военное положение, чтобы преуменьшить масштаб боевых действий и предотвратить внутреннюю панику в РФ, демонстрируя свое нежелание принимать более радикальные меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Они отмечают, что, вероятно, российский диктатор Владимир Путин назначил руководителем КТО главу ФСБ Бортникова. Такая сложная схема командования и управления действиями российских сил может снизить эффективность ответа страны-агрессора на события в Курской области.

В ISW оценивают, что такое "противодействие" позволяет российским властям принимать на территории регионов ряд мер, включая приостановление или ограничение услуг связи, мониторинг каналов связи, изъятие транспортных средств и проникновение в частную собственность. Ранее она объявляла такой режим в Белгородской области в ответ на рейды российских добровольцев - он длился один день в мае 2023 года.

"Кремль не решился объявить официальное состояние войны против Украины или ввести военное положение - более серьезные меры, которые бы требовали мобилизации больших ресурсов РФ с помощью более широкой и более разрушительной для внутренних дел мобилизации", - отметили аналитики.

Они предполагают, что именно Бортникова кремлевский лидер назначил главой этой "контртеррористической операции", потому что тот ранее зарекомендовал себя как "эффективный менеджер" во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России и путинскому режиму. В частности, он обеспечил "гарантии безопасности" ныне покойному финансисту ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину во время переговоров о прекращении мятежа 24 июня 2023 года. Путин публично похвалил ФСБ "за безопасность и суверенитет России" сразу после своего переизбрания в марте 2024-го.

По мнению ISW, это назначение предполагает, что диктатор был недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией в Курской области. Ведь начальник генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов попытался представить Северную группировку войск и ФСБ как эффективно контролирующие ситуацию и "останавливающие украинское продвижение" в Курской области во время встречи с Путиным 7 августа.

Через два дня российский лидер провел заседание постоянных членов Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась "борьба с терроризмом". По данным пропагандистов, на этом мероприятии Бортников выступил с докладом, и Совет безопасности, вероятно, обсуждал "контртеррористическую операцию" в приграничной зоне. Герасимов же, который не является постоянным членом Совбеза, не присутствовал на заседании, но там был министр обороны Андрей Белоусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кирби о событиях в Курской области: США поддерживают связь с украинскими коллегами

"Сложная схема управления и контроля "контртеррористической операцией" под руководством ФСБ Бортникова может снизить эффективность российского ответа на операцию Украины", - оценивают в ISW.

Там напомнили статью 9 российского закона о соответствующих операциях, согласно которой подразделения и части ВС РФ привлекаются к ее проведению "по решению ее руководителя". В Росгвардии 10 августа заявили, что ее подразделения, а также ФСБ и МВД участвуют в "контртеррористической операции" в Белгородской, Брянской и Курской областях. Хотя приграничные районы этих регионов находятся в зоне ответственности Северной группировки войск РФ.

"Подразделения минобороны РФ, вероятно, наиболее оснащены для оттеснения украинских сил в этом районе. Неясно, как ФСБ и Бортников создадут четкую совместную организацию управления между этими разрозненными элементами, и, скорее всего, между ФСБ и другими структурами возникнут трения и бюрократические препятствия, которые уменьшат общую боевую эффективность российских сил", - прогнозируют в ISW.