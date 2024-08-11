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Новости
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Операция в Курской области – это огромный удар по престижу Путина, - The Hill

курська

Контрнаступление на территорию России является "потрясающим". Украина будет решать, что делать с территорией, которую она удерживает в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Томаш Блусевич считает, что Украина, скорее всего, выйдет из Курска. Однако, это будет лишь после того, как Россию заставят перебросить туда несколько бригад с фронта.

Блусевич отмечает, что россияне теперь должны перемещаться, а это им удается очень плохо.

"Теперь они должны двигаться. А россияне с этим плохо справляются. Они плохо справляются с логистикой. Это был блестящий шаг Украины", - комментирует эксперт и добавляет, что Украина уже достигла огромного успеха, заставив Россию переместить свои войска, продемонстрировав, что Россия беззащитна на других участках и "это огромный удар по престижу Путина".

The Hill также отмечает, что Россия отправила подкрепление в Курск и говорит, что ей удастся отбить украинские войска.

Вице-президент по вопросам политики и программ аналитического центра GLOBSEC Елена Кудзько говорит, что хотя пока неясно, как будет развиваться наступление, Украина успешно изменила нарратив войны, ворвавшись в Россию.

"Украинцы прилагают все усилия, чтобы изменить нарратив о войне. До [Курска] было ощущение, что война стала достаточно предсказуемой, и со многих сторон война уже воспринималась как замороженная.

Осуществив эту атаку, Украина на самом деле сумела продемонстрировать, что есть пространство для того, чтобы сделать эту войну непредсказуемой, что есть пространство для того, чтобы удивить Россию", - отметила Кудзько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Курске раздались взрывы, власти заявили о якобы падении сбитой ракеты на дом

Напомним, 9 августа Министерство обороны РФ признало, что бои в Курской области РФ дошли до города Суджа.

А издание The Economist утверждает, что РФ потеряла полный контроль над по меньшей мере 350 кв. км своей территории в Курской области.

Автор: 

россия (95388) ВСУ (6551) Курск (1082)


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Топ комментарии
+33
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11.08.2024 09:57
+29
какой там престиж....переляканое обосраное сидит,чвякает *******))))а как дышал,как дышал 24 февраля.
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11.08.2024 09:48
+28
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11.08.2024 09:54
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какой там престиж....переляканое обосраное сидит,чвякает *******))))а как дышал,как дышал 24 февраля.
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11.08.2024 09:48 Ответить
у бункєрі в чумаданчік кладе
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11.08.2024 09:54 Ответить
Я це який?
россію нєльзя трогать, россія нєприкасаємая, і ето догма. Нарушітє - вєсь мір в труху.
І шо, і де?
Зараз все залежить від "отвєткі". І від того, наскільки вдасться утримати звільнене.
Якщо обстріл у відповідь буде відбитий, як Ізраїлем 13-го квітня, а наші там протримаються до виборів у США, то репутаційна шкода для русні буде мати стратегічний характер.
Допомагаємо, спостерігаємо.
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11.08.2024 10:15 Ответить
Єдина "отвєтка", яка очікувалась від *****, це по наступному сценарію:
1. 7 число: їхній радбез ухвалює рішення про недопустимість військового вторгнення іноземної держави на територію засрашки та ініціює запит на допомогу через ОДКБ.
2. 8 число: ***** особисто в телевізор промовляє "згідно рішення радбезу маємо ситуацію нападу на суверенну територію засрашки, я як гарант нєпрікосновєнності, вимагаю від держави Україна - в 12-годинний строк вивести всі війська з території засрашки, винних притягти до відповідальності у вигляді видачі військовій поліції засрашки. У разі невиконання цієї вимоги - на протязі 24 годин від граничного наданого строку, згідно моїм обов'язком за оборонною доктриною та повноважень, делегованих мені народом - засрашинські війська виконають застосування ядерної зброї проти озвірілих найманців держдепу, відлік пішов".
3. Рівно в 1 хвилину після 12-годинного строку по території України від Глухова до Сум прилітає 5 тактичних ядерних зарядів. Неважливо куди - засрашка назве ті місця "базами розгортання та резервів для нападу на засрашку".

Тільки в цьому випадку ***** і засрашка не програло би нічого, отримало величезну підтримку всередині країни, закріпило б за собою статус світового лідера, отримало би підтримку не тільки диктатур, але і "тих, хто вагається". Навіть якщо б бомби полетіли і вибухнули. Додаткових санкцій особливо би не наклали.

А зараз ВСЕ, що ми спостерігаємо, це - понос тече по ногам в засрашинців і особисто в *****.
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11.08.2024 21:51 Ответить
Ви чудово знаєте, що означає "отвєтка по-русскі". Іншого просто "братва нє поймьот".
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12.08.2024 06:27 Ответить
Нажаль деякі й досі вірять у казку про "вялікую" Засрашку й "прєстіж" *****. Їм як пороблено.
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11.08.2024 11:36 Ответить
А он ("престиж") все еще существует?
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11.08.2024 09:48 Ответить
Вже ні. Вже відверто регочуть.

Нагадую, що за оборонною доктриною, ***** має право застосувати яо проти тих, хто порушив суверенітет засрашки. І де ультиматум явний і читкий? Який мав прозвучати ще 7-8 числа.

Очевидно, що ***** обісралося "підвищувати ставки". Тобто - реально застосувати ядерну зброю і отримати наступний рівень санкцій, ізоляції та підсилення ЗСУ західною зброєю кратно.
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11.08.2024 21:56 Ответить
Там "престижа" то 2см.
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11.08.2024 09:48 Ответить
українці показали голу сраку путніа!!!
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11.08.2024 09:53 Ответить
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11.08.2024 09:54 Ответить
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11.08.2024 09:57 Ответить
Такі ДА.
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11.08.2024 09:58 Ответить
....Бу гагагааааа
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11.08.2024 10:03 Ответить
Нє "можно", а "нужно".
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11.08.2024 10:08 Ответить

З мови зняли!
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11.08.2024 12:21 Ответить
"з МОВИ зняли" кацап?
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11.08.2024 12:36 Ответить
Пан страждає через страшні лінгвістичні борошна?
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11.08.2024 12:46 Ответить
"...пойми, вертеть или не вертеть - так вопрос даже не стоит"
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11.08.2024 10:08 Ответить
Давно вас треба вертіти на усьому, чому можна.
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11.08.2024 10:35 Ответить
каZZцайо АБАСРАЛАСЯ?
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11.08.2024 09:57 Ответить
Тобто, вони ще вважають що у падалі є ,,престиж"?!! Сором і ганьба!!
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11.08.2024 10:00 Ответить
Хорошо что трусишки Столтенберга сейчас не слышно, а то он бы снова заверещал "об угрозе эскалации", "надо всеми силами не допустить эскалации", "надо остановить наступление во иэбежании масштабной эскалации"..
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11.08.2024 10:03 Ответить
Він вже з 2014 - *****-лалала, якій "престиж"..
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11.08.2024 10:06 Ответить
газ рашки надо заполнить свои резервуары и пошли они в пень, они наше зерно воруют
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11.08.2024 10:07 Ответить

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11.08.2024 10:08 Ответить
...хвошизди
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11.08.2024 10:09 Ответить
нєбєнзя з лавровим, підключайтеся. Так і скажіть у радбезі оон: "Украіна нас пі*діт! Защітітє!"
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11.08.2024 10:15 Ответить
Схоже, цей маневр не спрацює. А щоб спрацював, - без прес-алкаше Мані Захєрової ніяк не обійтися.
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11.08.2024 12:24 Ответить
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11.08.2024 10:30 Ответить
Чувак, забувай за "раньше"; усе тільки починається...
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11.08.2024 15:56 Ответить
Який престиж доки живе ця нациська паскуда путін годі думати про якийсь мир ,ця мерзота живе імперським минулом тому тільки ліквідація цього терориста можливо зупинить цю криваву війну .
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11.08.2024 10:11 Ответить
Потрібно захоплювати в Білгородськіи Брянськіи - поки вони не очухались і зариватися
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11.08.2024 10:20 Ответить
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11.08.2024 10:28 Ответить
Оруел відпочиває
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11.08.2024 12:31 Ответить
Тут усе стандартно: брешуть, суки, в очі та не червоніють; типова поведінка типового кацапа.
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11.08.2024 16:08 Ответить
більше всих в пєчалькє носій "жёльтого чемоданчика". зараз йому приходиться накачуваться з носінням ХХХ баула "смерть носільщика" ))
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11.08.2024 10:35 Ответить
Та ладно. Провладні блохери розганяють тезу, що в них захопили одну цукерочку з цілого пакету. Територій багато, знайдуть місце де поселитись.
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11.08.2024 10:36 Ответить
Там заковика в іншому. Саме з Курської області йшла більша частина продовольства на росію.
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11.08.2024 12:27 Ответить
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11.08.2024 10:37 Ответить
Виявляється Суджа була першою столицею комуністичної України. Саме звідти готувався напад на наші території. На УНР. 61 % населення того часу вважало себе українцями, відповідно мовою спілкування була українська.
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11.08.2024 10:38 Ответить
Томаш Блусевич. Це хто таке? Чому його Цензор публікує? Давайте ще бомжа на смітнику запитаємо
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11.08.2024 10:56 Ответить
Це все дуже добре, але там лука танки до українського кордону перекидае. Той кордонів нас надіюся добре прикритий.
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11.08.2024 11:06 Ответить
14 резервних бригад. Здогадайтеся, де більшість цих військ тренується, комплектується та відпрацьовує злагодження. Точно не в степах одещини та миколаївщини...
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11.08.2024 22:04 Ответить
..й приклад для Нати,що буде,якщо вам доведеться увійти через польсько-бульбосранський кордон,фінський чи прибалтійський)
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11.08.2024 11:32 Ответить
якщо ЗСУ відступлять і залишать неушкодженими логістичні шляхи кацапів - а саме мости й залізницю,то вважайте це спецоперацією путіна.
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11.08.2024 14:35 Ответить
Це ти, мабуть, знаходишся в складі маневрової групи, а пост настрочив за допомогою старлінка?

Але ж ні, ти - ще один диванний стратєг. Діванус-Максимус-**********? Краще за ГШ ЗСУ знаєш - які задачі ставити оперативно-маневровій групі і як їх виконувати?
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11.08.2024 22:07 Ответить
а хто ти ? ІНХ придурок.
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12.08.2024 07:45 Ответить
Чомусь мені насрати на престиж *****.

А де, окрім Роісі та голови Трампа, від престижу ***** хоч щось залишилося?
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12.08.2024 00:03 Ответить
 
 