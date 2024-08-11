Операция в Курской области – это огромный удар по престижу Путина, - The Hill

Контрнаступление на территорию России является "потрясающим". Украина будет решать, что делать с территорией, которую она удерживает в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Томаш Блусевич считает, что Украина, скорее всего, выйдет из Курска. Однако, это будет лишь после того, как Россию заставят перебросить туда несколько бригад с фронта.

Блусевич отмечает, что россияне теперь должны перемещаться, а это им удается очень плохо.

"Теперь они должны двигаться. А россияне с этим плохо справляются. Они плохо справляются с логистикой. Это был блестящий шаг Украины", - комментирует эксперт и добавляет, что Украина уже достигла огромного успеха, заставив Россию переместить свои войска, продемонстрировав, что Россия беззащитна на других участках и "это огромный удар по престижу Путина".

The Hill также отмечает, что Россия отправила подкрепление в Курск и говорит, что ей удастся отбить украинские войска.

Вице-президент по вопросам политики и программ аналитического центра GLOBSEC Елена Кудзько говорит, что хотя пока неясно, как будет развиваться наступление, Украина успешно изменила нарратив войны, ворвавшись в Россию.

"Украинцы прилагают все усилия, чтобы изменить нарратив о войне. До [Курска] было ощущение, что война стала достаточно предсказуемой, и со многих сторон война уже воспринималась как замороженная.

Осуществив эту атаку, Украина на самом деле сумела продемонстрировать, что есть пространство для того, чтобы сделать эту войну непредсказуемой, что есть пространство для того, чтобы удивить Россию", - отметила Кудзько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Курске раздались взрывы, власти заявили о якобы падении сбитой ракеты на дом

Напомним, 9 августа Министерство обороны РФ признало, что бои в Курской области РФ дошли до города Суджа.

А издание The Economist утверждает, что РФ потеряла полный контроль над по меньшей мере 350 кв. км своей территории в Курской области.