Операция в Курской области – это огромный удар по престижу Путина, - The Hill
Контрнаступление на территорию России является "потрясающим". Украина будет решать, что делать с территорией, которую она удерживает в России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
Научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Томаш Блусевич считает, что Украина, скорее всего, выйдет из Курска. Однако, это будет лишь после того, как Россию заставят перебросить туда несколько бригад с фронта.
Блусевич отмечает, что россияне теперь должны перемещаться, а это им удается очень плохо.
"Теперь они должны двигаться. А россияне с этим плохо справляются. Они плохо справляются с логистикой. Это был блестящий шаг Украины", - комментирует эксперт и добавляет, что Украина уже достигла огромного успеха, заставив Россию переместить свои войска, продемонстрировав, что Россия беззащитна на других участках и "это огромный удар по престижу Путина".
The Hill также отмечает, что Россия отправила подкрепление в Курск и говорит, что ей удастся отбить украинские войска.
Вице-президент по вопросам политики и программ аналитического центра GLOBSEC Елена Кудзько говорит, что хотя пока неясно, как будет развиваться наступление, Украина успешно изменила нарратив войны, ворвавшись в Россию.
"Украинцы прилагают все усилия, чтобы изменить нарратив о войне. До [Курска] было ощущение, что война стала достаточно предсказуемой, и со многих сторон война уже воспринималась как замороженная.
Осуществив эту атаку, Украина на самом деле сумела продемонстрировать, что есть пространство для того, чтобы сделать эту войну непредсказуемой, что есть пространство для того, чтобы удивить Россию", - отметила Кудзько.
Напомним, 9 августа Министерство обороны РФ признало, что бои в Курской области РФ дошли до города Суджа.
А издание The Economist утверждает, что РФ потеряла полный контроль над по меньшей мере 350 кв. км своей территории в Курской области.
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россію нєльзя трогать, россія нєприкасаємая, і ето догма. Нарушітє - вєсь мір в труху.
І шо, і де?
Зараз все залежить від "отвєткі". І від того, наскільки вдасться утримати звільнене.
Якщо обстріл у відповідь буде відбитий, як Ізраїлем 13-го квітня, а наші там протримаються до виборів у США, то репутаційна шкода для русні буде мати стратегічний характер.
Допомагаємо, спостерігаємо.
1. 7 число: їхній радбез ухвалює рішення про недопустимість військового вторгнення іноземної держави на територію засрашки та ініціює запит на допомогу через ОДКБ.
2. 8 число: ***** особисто в телевізор промовляє "згідно рішення радбезу маємо ситуацію нападу на суверенну територію засрашки, я як гарант нєпрікосновєнності, вимагаю від держави Україна - в 12-годинний строк вивести всі війська з території засрашки, винних притягти до відповідальності у вигляді видачі військовій поліції засрашки. У разі невиконання цієї вимоги - на протязі 24 годин від граничного наданого строку, згідно моїм обов'язком за оборонною доктриною та повноважень, делегованих мені народом - засрашинські війська виконають застосування ядерної зброї проти озвірілих найманців держдепу, відлік пішов".
3. Рівно в 1 хвилину після 12-годинного строку по території України від Глухова до Сум прилітає 5 тактичних ядерних зарядів. Неважливо куди - засрашка назве ті місця "базами розгортання та резервів для нападу на засрашку".
Тільки в цьому випадку ***** і засрашка не програло би нічого, отримало величезну підтримку всередині країни, закріпило б за собою статус світового лідера, отримало би підтримку не тільки диктатур, але і "тих, хто вагається". Навіть якщо б бомби полетіли і вибухнули. Додаткових санкцій особливо би не наклали.
А зараз ВСЕ, що ми спостерігаємо, це - понос тече по ногам в засрашинців і особисто в *****.
Нагадую, що за оборонною доктриною, ***** має право застосувати яо проти тих, хто порушив суверенітет засрашки. І де ультиматум явний і читкий? Який мав прозвучати ще 7-8 числа.
Очевидно, що ***** обісралося "підвищувати ставки". Тобто - реально застосувати ядерну зброю і отримати наступний рівень санкцій, ізоляції та підсилення ЗСУ західною зброєю кратно.
З мови зняли!
Але ж ні, ти - ще один диванний стратєг. Діванус-Максимус-**********? Краще за ГШ ЗСУ знаєш - які задачі ставити оперативно-маневровій групі і як їх виконувати?
А де, окрім Роісі та голови Трампа, від престижу ***** хоч щось залишилося?