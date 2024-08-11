Над Киевом силы ПВО уничтожили около 10 "шахедов", разрушений нет

В ночь на 11 августа противовоздушная оборона уничтожила все вражеские дроны в воздушном пространстве Киева, в городе без разрушений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Второй раз, с начала августа, враг направил свои воздушные атаки на Киев. Эта ночь 11.08.2024 началась с запуска баллистических ракет в направлении Киева. Как и предыдущий раз, 6 дней назад, воздушные цели (вроде Искандер-М или северокорейской KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород. На тот момент уже было известно по несколько десятков запущенных по Украине ударных БпЛА типа "Shahed". Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины". - говорится в сообщении.

Попко отметил, что в столице нет ни разрушений, ни пострадавших.

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