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Массированная атака "шахедов": взрывы раздавались в Полтавской, Киевской и Хмельницкой областях

шахеди

В ночь на 11 августа российские оккупанты устроили атаку по Украине. Во многих областях тревога раздается уже более 9 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и мониторинговые Telegram-каналы.

Вечером 10 июля в Воздушных Силах ВСУ предупредили о пусках вражеских беспилотников.

По информации корреспондентов "Суспільного" после полуночи в Полтавской громаде прозвучало по меньшей мере три взрыва.

Воздушная тревога в области до сих пор продолжается.

В Хмельницкой области серия взрывов прогремела около 3.00. Воздушную тревогу здесь отменили в 6.11.

Также в течение ночи взрывы прогремели в Белой Церкви Киевской области около 03:42 часов. Отмечается, что в окрестностях города прогремели два мощных взрыва.

Около пяти утра в окрестностях Белой Церкви снова были слышны звуки взрывов.

Напомним, в Броварском районе Киевской области в результате ракетной атаки погибли мужчина и ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

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беспилотник (3546) обстрел (26951)


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о 6:11, чи то по полтавські написано
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11.08.2024 09:32 Ответить
в Киеве ночью 2 тревоги было, вторая около 4 утра. Взрывов не слышал.
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11.08.2024 11:33 Ответить
 
 