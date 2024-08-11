Массированная атака "шахедов": взрывы раздавались в Полтавской, Киевской и Хмельницкой областях
В ночь на 11 августа российские оккупанты устроили атаку по Украине. Во многих областях тревога раздается уже более 9 часов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и мониторинговые Telegram-каналы.
Вечером 10 июля в Воздушных Силах ВСУ предупредили о пусках вражеских беспилотников.
По информации корреспондентов "Суспільного" после полуночи в Полтавской громаде прозвучало по меньшей мере три взрыва.
Воздушная тревога в области до сих пор продолжается.
В Хмельницкой области серия взрывов прогремела около 3.00. Воздушную тревогу здесь отменили в 6.11.
Также в течение ночи взрывы прогремели в Белой Церкви Киевской области около 03:42 часов. Отмечается, что в окрестностях города прогремели два мощных взрыва.
Около пяти утра в окрестностях Белой Церкви снова были слышны звуки взрывов.
Напомним, в Броварском районе Киевской области в результате ракетной атаки погибли мужчина и ребенок.
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