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Более девяти часов длился вражеский воздушный террор на Черкасщине: ПВО поразила 6 БпЛА

ппо

Силы ПВО поразили шесть вражеских беспилотников в пределах Черкасской области.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"С отбоем, Черкасщина! Более девяти часов подряд продолжался вражеский террор с воздуха.

По предварительной информации, силами ПВО поражено 6 БпЛА противника в пределах нашей области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обращений за помощью от населения пока не поступало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 8 часов на Черкасщине продолжалась воздушная тревога: Силы ПВО сбили два российских БПЛА

Автор: 

ПВО (2717) Черниговская область (1121)


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Моя київщина теж до самого ранку чула вибухи та тріскотню ППО.
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11.08.2024 11:15 Ответить
 
 