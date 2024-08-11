Более девяти часов длился вражеский воздушный террор на Черкасщине: ПВО поразила 6 БпЛА

Силы ПВО поразили шесть вражеских беспилотников в пределах Черкасской области.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"С отбоем, Черкасщина! Более девяти часов подряд продолжался вражеский террор с воздуха.



По предварительной информации, силами ПВО поражено 6 БпЛА противника в пределах нашей области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обращений за помощью от населения пока не поступало.

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