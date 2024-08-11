Оккупанты пытались прорвать оборону возле Стельмаховки и в некоторых районах в Луганской области

За прошедшие сутки российские войска пытались прорвать оборону возле Стельмаховки, а также в районах Невского, Макеевки, в Серебрянском лесу на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

По его словам, пять раз россияне пытались продавить украинскую оборону вблизи Стельмаховки, 13 - в районах Невского, Макеевки, в Серебрянском лесу. Враг также был активным в Белогоровке.

Оккупанты попали из ствольной артиллерии и применяли БпЛА по Невскому. По Макеевке нанесли удары из ствольной и реактивной артиллерии и беспилотников. Непосредственно из реактивной системы залпового огня село обстреляно четыре раза.

Лысогор также подчеркнул, что жители оккупированных территорий продолжают жить в сложных условиях. В частности, жители Лисичанска уже более двух лет слышат обещания коллаборационистов о восстановлении объектов инфраструктуры, подаче в недалеком будущем воды, света и отопления.

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