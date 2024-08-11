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В результате обстрела оккупантами Антоновки пострадала женщина

Обстріл Херсону

В Антоновке Херсонской городской территориальной громады под российский обстрел попала местная жительница.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 72-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Ее госпитализировали, сейчас медики ее дообследуют.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко отметил, что враг обстрелял Антоновку около 13 часов.

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