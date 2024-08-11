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Россияне ударили по "Херсонэлектротрансу": повреждены здания и 24 троллейбуса. ВИДЕО

Российские войска атаковали коммунальное предприятие Херсонского городского совета - "Херсонэлектротранс".

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг с временно оккупированного левобережья атаковал одно из коммунальных предприятий Херсонского городского совета - "Херсонэлектротранс".

Побитые троллейбусы, здания, деревья... К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте: 1 погибший и 11 раненых, в том числе ребенок, повреждены дома, магазин, газопроводы и сельхозтехника: Оккупанты обстреляли Херсон и 14 населенных пунктов области

Как отметил Мрочко, атака произошла в период с 21:30 до 22:30, зафиксировано 7-8 прилетов по территории ДЕПО - 4 в ремонтный бокс, остальные - по территории. В результате обстрела повреждены 5 троллейбусов в боксе и 19 на территории, то есть всего 24 троллейбуса. Кроме того, повреждена контактная сеть.

Читайте также: В Херсоне сократили количество маршрутов троллейбусов из-за обстрелов РФ

Автор: 

обстрел (27129) Херсон (2817) троллейбус (13)


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Топ комментарии
+3
а що не знали що тролейбусам буде піз.... ящо їх не ховати,теж буде з трамваями у нас війна а керівницьтву міста по.....
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11.08.2024 13:56
+1
Ви певно сусід, з Миколаєва? бо в Місті Несплячих немає трамваїв
Стаття про ХерСОНелектротротранс
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11.08.2024 14:19
+1
А тим часом кількома новинами раніше: "Російська омбудсменка Москалькова звернулася до ООН через "тероризм" України в Курській області".
Дивись, не переплутай хто терорист!
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11.08.2024 14:45
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а що не знали що тролейбусам буде піз.... ящо їх не ховати,теж буде з трамваями у нас війна а керівницьтву міста по.....
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11.08.2024 13:56 Ответить
Ви певно сусід, з Миколаєва? бо в Місті Несплячих немає трамваїв
Стаття про ХерСОНелектротротранс
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11.08.2024 14:19 Ответить
Они на маршрутах работают. Так же как и автобусы.
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11.08.2024 15:29 Ответить
Мабуть, ЗСУ на цих тролейбусах буде Крим штурмувати. Тролейбусну лінію Симферополь-Ялта буде на півночі подовжена до Херсона.
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11.08.2024 14:41 Ответить
А тим часом кількома новинами раніше: "Російська омбудсменка Москалькова звернулася до ООН через "тероризм" України в Курській області".
Дивись, не переплутай хто терорист!
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11.08.2024 14:45 Ответить
Чим же тепер на Москву наступати?
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11.08.2024 15:48 Ответить
Ага. А варварськи на ''мирну курщину'' напала Україна. Москалькова не хоче в ООН розповісти про цей обстріл?
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11.08.2024 15:49 Ответить
дід на відео навідник,говорить абізяничною)
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11.08.2024 16:01 Ответить
мовный зепатриёт?
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11.08.2024 17:12 Ответить
Абсолютно точно, кацапомокшанське нарєчіє детектед
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11.08.2024 17:22 Ответить
асфальт везде положили?
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11.08.2024 17:16 Ответить
 
 