Россияне ударили по "Херсонэлектротрансу": повреждены здания и 24 троллейбуса. ВИДЕО
Российские войска атаковали коммунальное предприятие Херсонского городского совета - "Херсонэлектротранс".
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью враг с временно оккупированного левобережья атаковал одно из коммунальных предприятий Херсонского городского совета - "Херсонэлектротранс".
Побитые троллейбусы, здания, деревья... К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
Как отметил Мрочко, атака произошла в период с 21:30 до 22:30, зафиксировано 7-8 прилетов по территории ДЕПО - 4 в ремонтный бокс, остальные - по территории. В результате обстрела повреждены 5 троллейбусов в боксе и 19 на территории, то есть всего 24 троллейбуса. Кроме того, повреждена контактная сеть.
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