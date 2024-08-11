РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11610 посетителей онлайн
Новости Война
19 202 39

В РФ заявили о прорыве ВСУ в Беловский район Курской области

район,біловський

В Беловский район Курской области, который граничит с Сумщиной, якобы заходила украинская ДРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.

Отмечается, что в ночь на 11 августа о прорыве ВСУ в Беловском районе написали российские провоенные Telegram-каналы. Впоследствии они опровергли эту информацию.

А утром 11 августа Смирнов подтвердил, что украинская ДРГ зашла на территорию Беловского района 10 августа. И.о губернатора отметил, что находится на постоянной связи с представителями министерства обороны РФ и силовых структур.

Он утверждает, что российские военные "смогли стабилизировать ситуацию", поэтому сейчас в Беловском и Обоянском районах нет боевых столкновений. Смирнов добавил, что сейчас "важно не допустить паники". Однако, по его словам, те, кто хотят добровольно покинуть эти районы, могут это сделать.

Читайте также: Операция в Курской области заложила хорошую основу для переговоров с преемником Путина, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер

Автор: 

Курск (1082) ДРГ (98)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Поки кацапи в ахуі захоплювати побільше і окопуватись
показать весь комментарий
11.08.2024 16:02
+17
Путин сидя в бункере звонит Герасимову узнать про успехи на фронте:
- Герасимов, ну как обстановка в Курской области?
- Украинцы бегут!
- Ну наконец-то! А чего дышишь тяжело? И чего нет радости в голосе?
- Так за нами бегут!!!
показать весь комментарий
11.08.2024 16:15
+17
Смысла держать оборону рашки нету. Для етого нужна огромная армия. Как уже все увидели даже у рашистов нету столько людей чтобы защитить рашку. А вот пройтись быстрым рейдом как Батько Махно по тылам рашистов сжигая и уничтожая все на своем пути ето самое оно.
показать весь комментарий
11.08.2024 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки кацапи в ахуі захоплювати побільше і окопуватись
показать весь комментарий
11.08.2024 16:02 Ответить
ЗСУ звільняє, а вдячні місцеві риють окопи - москва-бад вже недалеко
показать весь комментарий
11.08.2024 16:06 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2024 16:11 Ответить
На москву потрібно сильнии стальнии кулак -- вагнера як ишли - 8 літаків завалили
показать весь комментарий
11.08.2024 16:11 Ответить
Ну... штурмувати 12 мільйонник - немає жодного реального кулака
Лише по принципу "ішак вьючений золотом візьме любе місто"
Пообіцяти таджикам взамін ключів від міста - дозвіл на дерибан підмосковних дач 👍
показать весь комментарий
11.08.2024 16:17 Ответить
Коли б ми реально підходили до міста - вони самі здристнуть - котився б слух - шо укри идуть - щеплення будуть робити
показать весь комментарий
11.08.2024 16:24 Ответить
гламурні москвічі здриснут? куда? на Урал корміть комарів? Єто врятлі.
показать весь комментарий
11.08.2024 16:28 Ответить
Та хоть к чорту на кулічки - Колима прииме - скільки ж можна весь світ кошмарити
показать весь комментарий
11.08.2024 16:39 Ответить
Москвичі по своїй суті великі сцикуни, їм головне великі зарплати і комфорт.
показать весь комментарий
11.08.2024 16:39 Ответить
Служив я в совєтскій армії, самі сцикливі були москвичі, ленінградці та білоруси
показать весь комментарий
12.08.2024 00:05 Ответить
А чому таджикам лише дач...чи москву представникам кавказу і закавказзя
показать весь комментарий
11.08.2024 16:57 Ответить
кауказцам віддати местних гей-масквічей
показать весь комментарий
11.08.2024 17:07 Ответить
Смысла держать оборону рашки нету. Для етого нужна огромная армия. Как уже все увидели даже у рашистов нету столько людей чтобы защитить рашку. А вот пройтись быстрым рейдом как Батько Махно по тылам рашистов сжигая и уничтожая все на своем пути ето самое оно.
показать весь комментарий
11.08.2024 16:27 Ответить
Варто захоплювати все що там є, Без, транспорт, всі військові бази, і вивозити все..... тримати території по можливості, а ліпше рейдові бої, по є паніка....
показать весь комментарий
11.08.2024 17:38 Ответить
тактика тисячі порізів та проривів

Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
11.08.2024 18:53 Ответить
Бєло́вський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця і https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8)&action=edit&redlink=1 муніципальне утворення в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курській області https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .

--------
Вікіпедія знає більше і швидше!
показать весь комментарий
11.08.2024 16:02 Ответить
не плутай блд "прорив" з визволенням
показать весь комментарий
11.08.2024 16:06 Ответить
Східна Слобожанщини це землі Українські!
показать весь комментарий
11.08.2024 16:07 Ответить
Це українські землі, кому не подобається, коридор в Москву і 24 години щоб виїхати з курського райцентру Сумської області!
показать весь комментарий
11.08.2024 16:10 Ответить
Давній анекдот починає набирати реальних рис:

Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.

Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:

- Крым наш?

- наш, - відповів бармен.

- А Донбас наш?;

- наш;

- Ну а Киев тоже наш?

- наш;

- а конкурс Евровидение наш?

- наш;

- а следующий конкурс в Маскве?

- угу;

Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:

- Сколько я вам должен?

- 100 гривень.
показать весь комментарий
11.08.2024 17:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hOWNismXap0
показать весь комментарий
11.08.2024 20:09 Ответить
Не лише визволяємо, а повертаємо свої землі, землі України!!! Це були Українські землі.
Рашка їх собі узурпувала, а Українців репресувала.
показать весь комментарий
11.08.2024 16:11 Ответить
Путин сидя в бункере звонит Герасимову узнать про успехи на фронте:
- Герасимов, ну как обстановка в Курской области?
- Украинцы бегут!
- Ну наконец-то! А чего дышишь тяжело? И чего нет радости в голосе?
- Так за нами бегут!!!
показать весь комментарий
11.08.2024 16:15 Ответить
А хто прорвався,знов об'єднані підрозділи поляків,французів і румунів,чи може пішли резерви з афро-американців і Едінгбурських бЄндЄровцЄв?
показать весь комментарий
11.08.2024 16:19 Ответить
Ти, що з Луни прилетів!? Хто-хто? ЗСУ йдуть у наступ, ось хто!
показать весь комментарий
11.08.2024 16:22 Ответить
матчасть йди вчи,хамло,і навчись відрізняти сарказм.Чи для таких,як ти,"особливо обдарованих" потрібно постійно писати в дужках: (прим.сарказм) ?
показать весь комментарий
11.08.2024 16:30 Ответить
Бункерне чмо розуміє, що скоро прийде кінець його господарюванню! Тепер Україна пануватиме на землях московії, Українські козаки роститимуть тут хліб і кацапам показиватимуть як жити треба, а не в полі срати, бо унітазів не мають. Ну, фарфоро-фаянсова промисловість у занепаді.
показать весь комментарий
11.08.2024 16:20 Ответить
Белиссимо !
показать весь комментарий
11.08.2024 16:22 Ответить
Есть сомнения что ЗСУ там собираются что-то удерживать. Судя по видео кацапов все рассыпались на мелкие ДРГ по 3-4 машины.
показать весь комментарий
11.08.2024 16:30 Ответить
Хєхє. А що, чекати, поку будуть рівняти все с землею смерчами, кабами та ракетами? Поки/якшо нема підтримки місцевого населення, то вірніше це махновські рейди на тачанках-хамві та жипах та пікапах .
У них немає таких сил, ні арти ні дронових підрозділів, шоб полювати на кожну з малих груп - все що їздить, клацає, двигтить та стріляє все на фронті!!
показать весь комментарий
11.08.2024 17:07 Ответить
по відео кацапоф, вони Київ взяли за 3 дні.
показать весь комментарий
12.08.2024 23:07 Ответить
Розминулися!!! Так летіли маршем (в протилежну сторону) що розминулися, самі "внєдоумєніі"
показать весь комментарий
11.08.2024 17:08 Ответить
Мені от цікаво - чи можно влаштувати рейд типу "вагнергейту-2023" , коли москва і рубльовка обіс**иzя )))))
З одного боку - у нас немає переваги в повітрі... 🤔 А з іншого: якщо потроїти атаки "бобрів" по їх базах, то за логікою... Вони мають піднімати у повітря всі умовно справні літаки!! А якщо атакувати не зграєю а дроном кожні декілька хвилин - то їм не буде коли начепити озброєння і навіть дозаправитись! Хм, цікаво ж... Тоді або всі літаки тактичної авіації тікають заУрал, або , по закінченню палива, садять будь де і пілот вшивається подалі щоб не гепнуло по голові дроном. Або, хто досвічений , катапультується , і залітає на нейтральну територію)))
показать весь комментарий
11.08.2024 17:17 Ответить
Если такая же стабилизация как в Курской то мы только за
показать весь комментарий
11.08.2024 17:20 Ответить
"Они всегда хотели нас убивать. Они мечтали об этом. Они будут мечтать это сделать снова и снова. До тех пор, пока слово Украина не начнёт внушать им страх. На уровне генов и подсознания

До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице

Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло..."
показать весь комментарий
11.08.2024 17:43 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2024 19:09 Ответить
 
 