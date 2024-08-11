В РФ заявили о прорыве ВСУ в Беловский район Курской области
В Беловский район Курской области, который граничит с Сумщиной, якобы заходила украинская ДРГ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.
Отмечается, что в ночь на 11 августа о прорыве ВСУ в Беловском районе написали российские провоенные Telegram-каналы. Впоследствии они опровергли эту информацию.
А утром 11 августа Смирнов подтвердил, что украинская ДРГ зашла на территорию Беловского района 10 августа. И.о губернатора отметил, что находится на постоянной связи с представителями министерства обороны РФ и силовых структур.
Он утверждает, что российские военные "смогли стабилизировать ситуацию", поэтому сейчас в Беловском и Обоянском районах нет боевых столкновений. Смирнов добавил, что сейчас "важно не допустить паники". Однако, по его словам, те, кто хотят добровольно покинуть эти районы, могут это сделать.
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Слава ЗСУ !
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Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.
Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:
- Крым наш?
- наш, - відповів бармен.
- А Донбас наш?;
- наш;
- Ну а Киев тоже наш?
- наш;
- а конкурс Евровидение наш?
- наш;
- а следующий конкурс в Маскве?
- угу;
Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:
- Сколько я вам должен?
- 100 гривень.
Рашка їх собі узурпувала, а Українців репресувала.
- Герасимов, ну как обстановка в Курской области?
- Украинцы бегут!
- Ну наконец-то! А чего дышишь тяжело? И чего нет радости в голосе?
- Так за нами бегут!!!
У них немає таких сил, ні арти ні дронових підрозділів, шоб полювати на кожну з малих груп - все що їздить, клацає, двигтить та стріляє все на фронті!!
З одного боку - у нас немає переваги в повітрі... 🤔 А з іншого: якщо потроїти атаки "бобрів" по їх базах, то за логікою... Вони мають піднімати у повітря всі умовно справні літаки!! А якщо атакувати не зграєю а дроном кожні декілька хвилин - то їм не буде коли начепити озброєння і навіть дозаправитись! Хм, цікаво ж... Тоді або всі літаки тактичної авіації тікають заУрал, або , по закінченню палива, садять будь де і пілот вшивається подалі щоб не гепнуло по голові дроном. Або, хто досвічений , катапультується , і залітає на нейтральну територію)))
До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице
Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло..."