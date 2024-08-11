В РФ заявили о прорыве ВСУ в Беловский район Курской области

В Беловский район Курской области, который граничит с Сумщиной, якобы заходила украинская ДРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.

Отмечается, что в ночь на 11 августа о прорыве ВСУ в Беловском районе написали российские провоенные Telegram-каналы. Впоследствии они опровергли эту информацию.

А утром 11 августа Смирнов подтвердил, что украинская ДРГ зашла на территорию Беловского района 10 августа. И.о губернатора отметил, что находится на постоянной связи с представителями министерства обороны РФ и силовых структур.

Он утверждает, что российские военные "смогли стабилизировать ситуацию", поэтому сейчас в Беловском и Обоянском районах нет боевых столкновений. Смирнов добавил, что сейчас "важно не допустить паники". Однако, по его словам, те, кто хотят добровольно покинуть эти районы, могут это сделать.

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