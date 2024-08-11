Украинские защитники сбили над Днепропетровщиной вражеский БпЛА
Бойцы ВК "Схід" сбили над Днепропетровщиной российский беспилотник.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Минус БПЛА противника. Его над областью сбили бойцы ВК "Схід". Спасибо за работу", - написал чиновник.
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Любо Неожиданнов
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