Украинские защитники сбили над Днепропетровщиной вражеский БпЛА

Бойцы ВК "Схід" сбили над Днепропетровщиной российский беспилотник.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Минус БПЛА противника. Его над областью сбили бойцы ВК "Схід". Спасибо за работу", - написал чиновник.

Смотрите также: Оккупанты ударили артиллерией и дронами-камикадзе по Никопольщине: Повреждены солнечные панели, микроавтобус. ФОТО