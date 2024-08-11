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Новости Война
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Украинские защитники сбили над Днепропетровщиной вражеский БпЛА

Українські захисники збили над Дніпропетровщиною ворожий БпЛА

Бойцы ВК "Схід" сбили над Днепропетровщиной российский беспилотник.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Минус БПЛА противника. Его над областью сбили бойцы ВК "Схід". Спасибо за работу", - написал чиновник.

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Автор: 

беспилотник (3546) уничтожение (6842) Днепропетровская область (3906)


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Молодці ППО!
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11.08.2024 17:11 Ответить
Дуже добре!
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11.08.2024 17:15 Ответить
Свинркацапи так розкішно живуть, їм немає куди подіти гроші, тому вони масово виробляють ракети та шахеди щоб руйнувати сусідів
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11.08.2024 17:22 Ответить
 
 