США предложили Мадуро амнистию в обмен на передачу власти в Венесуэле, - WSJ

Белый дом предложил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро освобождение от уголовной ответственности, если тот откажется от власти, которую он полностью узурпировал.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Вашингтон сделал предложение об амнистии Мадуро еще в прошлом году во время секретных переговоров в Катаре.

Тогда деталей для отказа от президентской должности США не озвучивали. Источник, приближенный к венесуэльскому диктатору, утверждает, что пока его позиция не изменилась.

Издание пишет, что сейчас переговоры между доверенными лицами президента США Джо Байдена и венесуэльского диктатора Мадуро продолжились. WSJ отмечает, что у США есть пять месяцев до инаугурации президента Венесуэлы, чтобы заключить соглашение, и многое зависит от результатов президентских выборов США в ноябре этого года.

В чем США обвиняют Мадуро?

В 2020 году США обвинили Мадуро в наркотеррористическом заговоре и заговоре с целью ввоза кокаина в Штаты.

В том же году США объявили награду в размере $15 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению самого Мадуро, и еще $10 и $5 млн за информацию о его сообщниках.

В отношении Мадуро также действуют американские санкции.

Президентские выборы в Венесуэле

Напомним, что 28 июля президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах. Однако венесуэльская оппозиция заявила о своей победе и фальсификации объявленных результатов.

В отчетах международных наблюдательных миссий говорилось, что президентские выборы 28 июля в Венесуэле не соответствовали международным стандартам.

США и ЕС не признают победу Мадуро на президентских выборах в Венесуэле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мадуро объявили победителем на президентских выборах в Венесуэле: экзит-полы показывали большое преимущество кандидата от оппозиции