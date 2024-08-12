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США предложили Мадуро амнистию в обмен на передачу власти в Венесуэле, - WSJ

США запропонували Мадуро амністію в обмін на передачу влади у Венесуелі, - WSJ

Белый дом предложил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро освобождение от уголовной ответственности, если тот откажется от власти, которую он полностью узурпировал.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Вашингтон сделал предложение об амнистии Мадуро еще в прошлом году во время секретных переговоров в Катаре.

Тогда деталей для отказа от президентской должности США не озвучивали. Источник, приближенный к венесуэльскому диктатору, утверждает, что пока его позиция не изменилась.

Издание пишет, что сейчас переговоры между доверенными лицами президента США Джо Байдена и венесуэльского диктатора Мадуро продолжились. WSJ отмечает, что у США есть пять месяцев до инаугурации президента Венесуэлы, чтобы заключить соглашение, и многое зависит от результатов президентских выборов США в ноябре этого года.

В чем США обвиняют Мадуро?

В 2020 году США обвинили Мадуро в наркотеррористическом заговоре и заговоре с целью ввоза кокаина в Штаты.

В том же году США объявили награду в размере $15 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению самого Мадуро, и еще $10 и $5 млн за информацию о его сообщниках.

В отношении Мадуро также действуют американские санкции.

Президентские выборы в Венесуэле

Напомним, что 28 июля президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах. Однако венесуэльская оппозиция заявила о своей победе и фальсификации объявленных результатов.

В отчетах международных наблюдательных миссий говорилось, что президентские выборы 28 июля в Венесуэле не соответствовали международным стандартам.

США и ЕС не признают победу Мадуро на президентских выборах в Венесуэле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мадуро объявили победителем на президентских выборах в Венесуэле: экзит-полы показывали большое преимущество кандидата от оппозиции

Автор: 

амнистия (455) США (26454) Мадуро Николас (41)


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Топ комментарии
+20
Зеленскому з Єрмачнею поки не пропонують?
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12.08.2024 00:00
+12
Та не. Пока его физически не завалят,он власть не отдаст...
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12.08.2024 00:02
+6
Ага. Такі смішні. Хай запропонують ще Трампу відмовитись від виборів у обмін на амністію.

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12.08.2024 01:16
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Зеленскому з Єрмачнею поки не пропонують?
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12.08.2024 00:00 Ответить

Гадаєте, з того буде якийсь інакший ефект, крім бурмотіння про винєтакпонялі та етавирванаізкантєкста?
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12.08.2024 00:34 Ответить
а це до речі бомбезна ідея
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12.08.2024 01:06 Ответить
Оце діло. Треба хоть з цього починати
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12.08.2024 00:01 Ответить
Відволікаючий маневр?
Можливо...
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12.08.2024 00:36 Ответить
натяк кремлівський банді?
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12.08.2024 04:25 Ответить
Та не. Пока его физически не завалят,он власть не отдаст...
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12.08.2024 00:02 Ответить
йому відступати нікуди: позаду масква..
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12.08.2024 00:23 Ответить
Запропонували б не 15 мільйонів, а 30 але вже за ліквідацію Мадури. охочих було б багато заробити.
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12.08.2024 00:07 Ответить
Не поможет. На то он и диктатор что он помешан на власти и его только вперед ногами оттуда вынесут
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12.08.2024 00:15 Ответить
Нікого не нагадує?
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12.08.2024 01:52 Ответить
Угу. Запропонували пчілам повстати проти мйоду.
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12.08.2024 00:31 Ответить
США якісь лохи. Амністію тому хто знищив свою націю. До чого катиться весь світ
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12.08.2024 01:09 Ответить
Ага. Такі смішні. Хай запропонують ще Трампу відмовитись від виборів у обмін на амністію.

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12.08.2024 01:16 Ответить
Когда вы смеетесь над Трампом, вы смеетесь над Республиканской партией США а республиканцам принадлежит 50% голосов в Сенате США и от их голосов зависит помощь Украине !!! ДЕБИЛЫ !!!
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12.08.2024 13:34 Ответить
А Трамп сміється з вас. Не буду казати, ким він вас вважає.

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12.08.2024 14:20 Ответить
На наркоті попався ? Його друг та вчитель вічно жував коку, ждав безсмертя. Не діждався.
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12.08.2024 02:29 Ответить
неприхований шантаж х..ла
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12.08.2024 04:23 Ответить
Амністію? А він що, вже заарештований?
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12.08.2024 07:37 Ответить
Шибениця чи труба в анусі, або Як закінчують диктатори
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12.08.2024 07:54 Ответить
 
 