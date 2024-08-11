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США запропонували Мадуро амністію в обмін на передачу влади у Венесуелі, - WSJ

США запропонували Мадуро амністію в обмін на передачу влади у Венесуелі, - WSJ

Білий дім запропонував лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро звільнення від кримінальної відповідальності, якщо той відмовиться від влади, яку він повністю узурпував.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Вашингтон зробив пропозицію про амністію Мадуро ще торік під час секретних переговорів у Катарі. 

Тоді деталей для відмови від президентської посади США не озвучували. Джерело, наближене до венесуельського диктатора, стверджує, що поки його позиція не змінилася.

Видання пише, що наразі переговори між довіреними особами президента США Джо Байдена та венесуельського диктатора Мадуро продовжилися. WSJ зазначає, що у США є п’ять місяців до інавгурації президента Венесуели, щоб укласти угоду, і чимало залежить від результатів президентських виборів США у листопаді цього року.

У чому США звинувчують Мадуро?

У 2020 році США звинуватили Мадуро в наркотерористичній змові та змові з метою ввезення кокаїну до Штатів.

Того ж року США оголосили нагороду в розмірі $15 млн доларів за інформацію, яка призведе до арешту та засудження самого Мадуро, і ще $10 і $5 млн за інформацію про його спільників.

Щодо Мадуро також діють американські санкції.

Президентські вибори у Венесуелі 

Нагадаємо, що 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. Проте венесуельська опозиція заявила про свою перемогу і фальсифікацію оголошених результатів.

У звітах міжнародних спостережних місій йшлося, що президентські вибори 28 липня у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам.

США та ЄС не визнають перемогу Мадуро на президентських виборах у Венесуелі.

Читайте також: Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах у Венесуелі: екзит-поли показували велику перевагу кандидата від опозиції

Автор: 

амністія (195) США (22755) Мадуро Ніколас (59)


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Топ коментарі
+20
Зеленскому з Єрмачнею поки не пропонують?
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12.08.2024 00:00
+12
Та не. Пока его физически не завалят,он власть не отдаст...
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12.08.2024 00:02
+6
Ага. Такі смішні. Хай запропонують ще Трампу відмовитись від виборів у обмін на амністію.

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12.08.2024 01:16
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Зеленскому з Єрмачнею поки не пропонують?
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12.08.2024 00:00 Відповісти

Гадаєте, з того буде якийсь інакший ефект, крім бурмотіння про винєтакпонялі та етавирванаізкантєкста?
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12.08.2024 00:34 Відповісти
а це до речі бомбезна ідея
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12.08.2024 01:06 Відповісти
Оце діло. Треба хоть з цього починати
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12.08.2024 00:01 Відповісти
Відволікаючий маневр?
Можливо...
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12.08.2024 00:36 Відповісти
натяк кремлівський банді?
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12.08.2024 04:25 Відповісти
Та не. Пока его физически не завалят,он власть не отдаст...
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12.08.2024 00:02 Відповісти
йому відступати нікуди: позаду масква..
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12.08.2024 00:23 Відповісти
Запропонували б не 15 мільйонів, а 30 але вже за ліквідацію Мадури. охочих було б багато заробити.
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12.08.2024 00:07 Відповісти
Не поможет. На то он и диктатор что он помешан на власти и его только вперед ногами оттуда вынесут
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12.08.2024 00:15 Відповісти
Нікого не нагадує?
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12.08.2024 01:52 Відповісти
Угу. Запропонували пчілам повстати проти мйоду.
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12.08.2024 00:31 Відповісти
США якісь лохи. Амністію тому хто знищив свою націю. До чого катиться весь світ
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12.08.2024 01:09 Відповісти
Ага. Такі смішні. Хай запропонують ще Трампу відмовитись від виборів у обмін на амністію.

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12.08.2024 01:16 Відповісти
Когда вы смеетесь над Трампом, вы смеетесь над Республиканской партией США а республиканцам принадлежит 50% голосов в Сенате США и от их голосов зависит помощь Украине !!! ДЕБИЛЫ !!!
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12.08.2024 13:34 Відповісти
А Трамп сміється з вас. Не буду казати, ким він вас вважає.

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12.08.2024 14:20 Відповісти
На наркоті попався ? Його друг та вчитель вічно жував коку, ждав безсмертя. Не діждався.
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12.08.2024 02:29 Відповісти
неприхований шантаж х..ла
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12.08.2024 04:23 Відповісти
Амністію? А він що, вже заарештований?
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12.08.2024 07:37 Відповісти
Шибениця чи труба в анусі, або Як закінчують диктатори
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12.08.2024 07:54 Відповісти
 
 