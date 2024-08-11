США запропонували Мадуро амністію в обмін на передачу влади у Венесуелі, - WSJ

Білий дім запропонував лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро звільнення від кримінальної відповідальності, якщо той відмовиться від влади, яку він повністю узурпував.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Вашингтон зробив пропозицію про амністію Мадуро ще торік під час секретних переговорів у Катарі.

Тоді деталей для відмови від президентської посади США не озвучували. Джерело, наближене до венесуельського диктатора, стверджує, що поки його позиція не змінилася.

Видання пише, що наразі переговори між довіреними особами президента США Джо Байдена та венесуельського диктатора Мадуро продовжилися. WSJ зазначає, що у США є п’ять місяців до інавгурації президента Венесуели, щоб укласти угоду, і чимало залежить від результатів президентських виборів США у листопаді цього року.

У чому США звинувчують Мадуро?

У 2020 році США звинуватили Мадуро в наркотерористичній змові та змові з метою ввезення кокаїну до Штатів.

Того ж року США оголосили нагороду в розмірі $15 млн доларів за інформацію, яка призведе до арешту та засудження самого Мадуро, і ще $10 і $5 млн за інформацію про його спільників.

Щодо Мадуро також діють американські санкції.

Президентські вибори у Венесуелі

Нагадаємо, що 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. Проте венесуельська опозиція заявила про свою перемогу і фальсифікацію оголошених результатів.

У звітах міжнародних спостережних місій йшлося, що президентські вибори 28 липня у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам.

США та ЄС не визнають перемогу Мадуро на президентських виборах у Венесуелі.

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