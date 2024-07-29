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Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах у Венесуелі: екзит-поли показували велику перевагу кандидата від опозиції

Ніколаса Мадуро оголошено президентом Венесуели

Влада Венесуели оголосила переможцем на виборах президента Ніколаса Мадуро. Попри те, що  опитування перед виборами та екзит-поли вказували на велику перевагу кандидата від опозиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Після підрахунку більш як 80% бюлетенів чинний  президент Мадуро набирає 51,2% голосів на виборах, тоді як кандидат від об'єднаної опозиції Едмунд Гонсалес - 44%.

При цьому опитування перед виборами та екзит-поли показували велику перевагу Гонсалеса перед Мадуро, який править уже 11 років.

За даними опитування, проведеного компанією Edison Research, відомою своїми дослідженнями виборів у США, під час екзит-полу Гонсалес набирав 65% голосів, а Мадуро – 31%.

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Місцева фірма Meganalisis прогнозувала, що Гонсалес отримає 65% голосів, а Мадуро трохи менше ніж 14%.

Мадуро після оголошення результатів заявив, що його перемога – це "урочистість миру та стабільності". Опозиція впевнена, щоб результати виборів були сфальсифіковані.

Нагадаємо,  у лютому 2024 року колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно літав до Венесуели для неофіційних переговорів з її лідером Ніколасом Мадуро. Однією з тем переговорів була війна в Україні.

Автор: 

Венесуела (272) вибори (6683) Мадуро (59)


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Топ коментарі
+20
головне не як проголосували - а як порахували, історична правда)
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29.07.2024 08:33
+17
буде !!! весною 2019 року "вибрали" це зелене н*ркоманське окупаційне чмо "кацкая разніца", внука нквдиста, окупанта України, одного з виконавців Голодомору - геноциду українців !!!
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29.07.2024 08:43
+16
Ще один простий парєнь з наріду, який прийшов на один термін, а вийде тільки ногами вперед
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29.07.2024 08:52
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В Луки навчився?
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29.07.2024 08:31 Відповісти
у ліліпутіна бункерноболотного,його технології
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29.07.2024 08:47 Відповісти
По ходу ківалова підрахуя взяли на роботу....
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29.07.2024 09:22 Відповісти
головне не як проголосували - а як порахували, історична правда)
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29.07.2024 08:33 Відповісти
Це "урочистість миру та стабільності", *****.Може наріду подобається,коли за якісь відзнаки тебе нагороджують туалетним папіром.Буквально.
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29.07.2024 09:10 Відповісти
Треба щоб весь світ визнав що більше чим на два терміни не обирався-так створюються диктатори.
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29.07.2024 08:38 Відповісти
на то вони і диктатори,що їм "весь світ" не указ
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29.07.2024 09:08 Відповісти
Нема питань, два терміни і обидва безстрокові.
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29.07.2024 10:51 Відповісти
так і нас буде
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29.07.2024 08:39 Відповісти
буде !!! весною 2019 року "вибрали" це зелене н*ркоманське окупаційне чмо "кацкая разніца", внука нквдиста, окупанта України, одного з виконавців Голодомору - геноциду українців !!!
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29.07.2024 08:43 Відповісти
Краіна з одними з ********** запасів нафти а живуть як лузери
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29.07.2024 08:49 Відповісти
Не з одними з найбільших, а найбільшими розвіданими запасами нафти в світі. Там правда, нафта нижчої якості, ніж в арабів. Але з такими багатствами жити в гавні- це навіть Україну переплюнули
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29.07.2024 09:03 Відповісти
Ну президент живе далеко не в гівні і що йому ще треба?
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29.07.2024 10:55 Відповісти
Знову те ж саме. Залізло у владу і тримається до останнього.
Зібрались, викинули. Наче вже порозумнішали, вибрали іншого, "новіе ліца".
А воно те ж саме виходить. Залазить на трибуну, чіпляється всім чим може, в нашому випадку - піаніном, прив'язаним до члена, і історія повторюється по колу.
Потрібно міняти людей чи країну.
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29.07.2024 08:50 Відповісти
Це ти про рАссєю?
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29.07.2024 10:56 Відповісти
Яка ще "урочисть миру", це ви на яку мову перевели, цензори?
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29.07.2024 08:50 Відповісти
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelans-vote-highly-charged-election-amid-fraud-worries-2024-07-28/ Reuters каже про "тріумф миру і стабільності" від Мадуро. Де ці "перекладачі" взяли "урочистість", невідомо.

Maduro, appearing at the presidential palace before cheering supporters, said his reelection is a triumph of peace and stability and reiterated his campaign trail assertion that Venezuela's electoral system is transparent.
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29.07.2024 09:10 Відповісти
А Ківалова, під час підрахунку голосів, там не було ?
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29.07.2024 08:51 Відповісти
У них там свій підрахуй знайшовся. Але результат такий же...
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29.07.2024 09:22 Відповісти
Ще один простий парєнь з наріду, який прийшов на один термін, а вийде тільки ногами вперед
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29.07.2024 08:52 Відповісти
Водії автобусів вони такі, крутіші за них тільки клоуни…
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29.07.2024 09:08 Відповісти
Ну шо ж - вєчєр пєрєстайот бить томним .!
.
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29.07.2024 08:58 Відповісти
Ще до виборів знав що свальсифікують.Нарід тільки день виборів щось там кричав, а треба на протязі року.
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29.07.2024 09:00 Відповісти

No Coment.
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29.07.2024 09:06 Відповісти
Мадурять нашого брата, ой, мадурять!
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29.07.2024 09:06 Відповісти
А чого ви дивуєтеся? Нас очікує те саме.
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29.07.2024 09:19 Відповісти
Да хрен там...
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29.07.2024 10:37 Відповісти
Так я здвється також нікого не ображав.
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29.07.2024 12:02 Відповісти
Добре я видалився, но в тебе застаріла інформація, всім керують не Ермак з Татаровим, а Ротшильди з рептілоїдами....
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29.07.2024 12:09 Відповісти

Ми точно не у паралельних світах живемо? В моєму світі владу захопив новорос блазень-зеленський та його шобла.
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29.07.2024 12:18 Відповісти
Так він же відкрито заявив, що буде переможцем незалежно від обставин і результатів.
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29.07.2024 09:42 Відповісти
Хтось мав сумніви?
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29.07.2024 10:09 Відповісти
Шось здается мне,что у нас по окончании войны будет та же самая хрень...
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29.07.2024 10:37 Відповісти
Ще одне зелЯнське бидло. Не з Кривого Рогу часом чи одразу з-під кремлівської стіни ?
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29.07.2024 11:18 Відповісти
у них Мадуро, а у нас- маємо дуро, вірно ж зебіли?
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29.07.2024 11:47 Відповісти
... може там є свій ківалопідрахуй
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29.07.2024 13:04 Відповісти
 
 