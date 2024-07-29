Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах у Венесуелі: екзит-поли показували велику перевагу кандидата від опозиції
Влада Венесуели оголосила переможцем на виборах президента Ніколаса Мадуро. Попри те, що опитування перед виборами та екзит-поли вказували на велику перевагу кандидата від опозиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Після підрахунку більш як 80% бюлетенів чинний президент Мадуро набирає 51,2% голосів на виборах, тоді як кандидат від об'єднаної опозиції Едмунд Гонсалес - 44%.
При цьому опитування перед виборами та екзит-поли показували велику перевагу Гонсалеса перед Мадуро, який править уже 11 років.
За даними опитування, проведеного компанією Edison Research, відомою своїми дослідженнями виборів у США, під час екзит-полу Гонсалес набирав 65% голосів, а Мадуро – 31%.
Місцева фірма Meganalisis прогнозувала, що Гонсалес отримає 65% голосів, а Мадуро трохи менше ніж 14%.
Мадуро після оголошення результатів заявив, що його перемога – це "урочистість миру та стабільності". Опозиція впевнена, щоб результати виборів були сфальсифіковані.
Нагадаємо, у лютому 2024 року колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно літав до Венесуели для неофіційних переговорів з її лідером Ніколасом Мадуро. Однією з тем переговорів була війна в Україні.
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Зібрались, викинули. Наче вже порозумнішали, вибрали іншого, "новіе ліца".
А воно те ж саме виходить. Залазить на трибуну, чіпляється всім чим може, в нашому випадку - піаніном, прив'язаним до члена, і історія повторюється по колу.
Потрібно міняти людей чи країну.
Maduro, appearing at the presidential palace before cheering supporters, said his reelection is a triumph of peace and stability and reiterated his campaign trail assertion that Venezuela's electoral system is transparent.
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Ми точно не у паралельних світах живемо? В моєму світі владу захопив новорос блазень-зеленський та його шобла.