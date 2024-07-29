Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах у Венесуелі: екзит-поли показували велику перевагу кандидата від опозиції

Влада Венесуели оголосила переможцем на виборах президента Ніколаса Мадуро. Попри те, що опитування перед виборами та екзит-поли вказували на велику перевагу кандидата від опозиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Після підрахунку більш як 80% бюлетенів чинний президент Мадуро набирає 51,2% голосів на виборах, тоді як кандидат від об'єднаної опозиції Едмунд Гонсалес - 44%.

При цьому опитування перед виборами та екзит-поли показували велику перевагу Гонсалеса перед Мадуро, який править уже 11 років.

За даними опитування, проведеного компанією Edison Research, відомою своїми дослідженнями виборів у США, під час екзит-полу Гонсалес набирав 65% голосів, а Мадуро – 31%.

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Місцева фірма Meganalisis прогнозувала, що Гонсалес отримає 65% голосів, а Мадуро трохи менше ніж 14%.

Мадуро після оголошення результатів заявив, що його перемога – це "урочистість миру та стабільності". Опозиція впевнена, щоб результати виборів були сфальсифіковані.

Нагадаємо, у лютому 2024 року колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно літав до Венесуели для неофіційних переговорів з її лідером Ніколасом Мадуро. Однією з тем переговорів була війна в Україні.