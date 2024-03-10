Експрем’єр-міністр Великої Британії Джонсон таємно обговорив війну в Україні з президентом Венесуели Мадуро
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон минулого місяця таємно літав до Венесуели для неофіційних переговорів з її лідером Ніколасом Мадуро. Однією з тем переговорів була війна в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Sunday Times із посиланням на своїх інформаторів.
Згідно з джерелами, Джонсон прибув до Каракаса на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом із сім'єю.
Джонсон обговорював з Мадуро ситуацію в Україні на тлі занепокоєння західних дипломатичних і розвідувальних кіл тим, що багата на нафту соціалістична республіка може постачати зброю або іншу військову допомогу Росії. Крім того, обговорювали умови поліпшення відносин із Великою Британією, яка не визнає правомірності Мадуро.
"Такі переговори "неординарні" через стан двосторонніх відносин і загальну невизначеність у відносинах Заходу з Венесуелою, яка, своєю чергою, є найбільшим світовим виробником нафти і стійким прихильником російського диктатора Володимира Путіна", - зазначається в матеріалі.
(вєніков нє вяжет)
подивимося шо з цього випливе...
Джонсон ж НЕ клоун щоб таємно літати до Оману і отримувати там вказівки від терористів...
Він прилетів до Каракасу...дати аборигенам, можливо, останній шанс одуматися...і вирішити
"під чию дудку танцювати"...
щоб НЕ прийшлося пізніше мадурі та його кодлі "грати одним місцем на роялі"...по-тюрмах.
Доброго ранку я про Україну
-вівсянку, сер?!
-мариновані яйця
-зрозуміло,сер. Хай буде Весна
-і Дніпро і кручі
ну, і всім відомий, потужний політик мадуро, від рішення якого, залежить доля світу.
якась тупа інфа ні про що.
а от, арахамія сказав, що джонсонюк, відмінив всі турецькі капітуляції і примусив арахамію воювати.
Зазначено що видання дізналося від інформаторів, що також не є чимось вийняткови.