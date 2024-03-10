УКР
Новини
Експрем’єр-міністр Великої Британії Джонсон таємно обговорив війну в Україні з президентом Венесуели Мадуро

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон минулого місяця таємно літав до Венесуели для неофіційних переговорів з її лідером Ніколасом Мадуро. Однією з тем переговорів була війна в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Sunday Times із посиланням на своїх інформаторів.

Згідно з джерелами, Джонсон прибув до Каракаса на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом із сім'єю.

Джонсон обговорював з Мадуро ситуацію в Україні на тлі занепокоєння західних дипломатичних і розвідувальних кіл тим, що багата на нафту соціалістична республіка може постачати зброю або іншу військову допомогу Росії. Крім того, обговорювали умови поліпшення відносин із Великою Британією, яка не визнає правомірності Мадуро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому, він не дозволить перемогти Путіну в Україні, - Джонсон

"Такі переговори "неординарні" через стан двосторонніх відносин і загальну невизначеність у відносинах Заходу з Венесуелою, яка, своєю чергою, є найбільшим світовим виробником нафти і стійким прихильником російського диктатора Володимира Путіна", - зазначається в матеріалі.

Отака от вона - політика. Щоб боротись з одним диктатором, потрібно домовлятись з іншими. Завтра вилізе з нори Сі, або Кім, або..... і полетять "таємні" дипломати і до Путлєра. А той і чекає коли щось таке станеться. Питання лише, що буде перше - поява наступного, ще більш шизонутого диктатора, чи похорони кремлівських виродків. Але навіть в такому разі, до "демократичного" наступника вишикується черга для перемовин про торгівлю і т.п. Адже "як тільки Путлєр протягне ноги, так відразу в Рашкі зникнуть фашисти". Ну і звісно на зворотному шляху з Москви вони залітатимуть і до нас. Покласти квіти на могили вбитих, зробити селфі в Бучі та просити/вимагати відмовитись від вимог репарацій. Звісно ж, для допомоги "молодій російській демократі."
10.03.2024 09:13 Відповісти
Експрем'єр-міністр Великої Британії Джонсон таємно літав до Венесуели..... і в чому ж проблема?!

Джонсон ж НЕ клоун щоб таємно літати до Оману і отримувати там вказівки від терористів...

Він прилетів до Каракасу...дати аборигенам, можливо, останній шанс одуматися...і вирішити
"під чию дудку танцювати"...
щоб НЕ прийшлося пізніше мадурі та його кодлі "грати одним місцем на роялі"...по-тюрмах.
10.03.2024 09:07 Відповісти
може так і було задумано, щоб написали. щоб кацапів ще більше підкидало. бо якщо Джонсон зможе навернути Мадуро до адекватності (а в тому що Джонсон хороший переговорник, сумнівів не викликає), то Венесуела спокійно може замістити кацапію на світовому ринку нафти і перевести потік нафтодоларів з кацапії до Венесуели. Джонсон напевно це і намагався донести до того недалекого водія автобуса Мадуро і окреслити перспективи для Венесуели: якщо Мадуро опам'ятається і пошле кацапів нах, то Венесуелу може чекати майбутнє Еміратів. якщо ні - то будуть і далі ходити за продуктами з мішком грошей за плечима. Вибір за Мадуро. Мадуро ж не розуміє, що кацапи використовують Венесуелу виключно у своїх геополітичних інтересах, по суті контролюючи чи знищуючи величезного конкурента на світовому нафтовому ринку. І їм взагалі покуй на венесуельський народ, який вагнера можуть там тисячами двухсотити просто задля розваги і своєї кровоненажерливості. Перед Венесуелою зараз відкриваються величезні перспективи, якими правильно скористатися - було би дуже добре як для самої Венесуели, так і для цілого світу. Та й питання Гайани там стоїть зараз теж дуже чутливо. Можливо, Джонсон ще й відмовляв Мадуро, що не варто йому лізти в Гайану з намірами анексувати їхню територію (бо референдум в Венесуелі вже провели, щоб "приєднати" частину Гайани до Венесуели). Тож подібні візити до Венесуели потрібні. І не тільки Джонсона, а також інших впливових світових політиків і чиновників.
10.03.2024 09:49 Відповісти
Шось в нього тьорки з Трампом то Мадуро?
10.03.2024 08:51 Відповісти
По перше нафту не виробляють а видобувають. По друге Венесуела має набільші запаси нафти, але рівень її видобутку десь у дугій десятці
показати весь коментар
10.03.2024 08:55 Відповісти
12-та. https://www.worldometers.info/oil/oil-production-by-country/ Oil Production by Country
показати весь коментар
10.03.2024 10:28 Відповісти
По друге не набільші, а найбільші
показати весь коментар
10.03.2024 11:55 Відповісти
Ну ******* підловив, текст написаний на телефоні
показати весь коментар
10.03.2024 12:00 Відповісти
з тим, хто має потрібний всім товар, або хто може створити великі проблеми, завжди знайдеться комусь і про що поговорити.
показати весь коментар
10.03.2024 08:56 Відповісти
Боріс! Ти нє прав !
показати весь коментар
10.03.2024 09:01 Відповісти
ще й як прав.
показати весь коментар
10.03.2024 09:32 Відповісти
Тобто розмовляти з злочинцем мадуро це нормально?
показати весь коментар
10.03.2024 12:11 Відповісти
нуу із злочинцем сраліним теж розмовляли колись. і угоди навіть підписували.
показати весь коментар
10.03.2024 13:06 Відповісти
І що зробили тільки гірше
показати весь коментар
10.03.2024 21:36 Відповісти
то що робити? ще більше ввести санкцій проти Мадуро і щоб він ще більше знюхувався з кацапами?
показати весь коментар
10.03.2024 21:49 Відповісти
Ще раз те що совок після 2 світової не засудили а Сталіна не знищили це була фатальна помилка США і Британії нагадаю що вони віддали совку в окупацію всю центральної-східну Європу і не покарали СРСР за злочини яких було більше чим у німців. А що зробити з мадуро провести операцію військову бо знищенню цього персонажу чому так не можна ?
показати весь коментар
10.03.2024 21:59 Відповісти
хто має проводити військову операцію по знищенню Мадуро і його режиму? це буде виглядати як агресія і вторгнення. На такі заходи адекватні люди не підуть. А от коли Мадуро вторгнеться в Гайану, то тоді може бути все можливо - Гайану не дадуть в образу британці та американці... стосовно сраліна... на кінець 2 світової війни у сраліна була величезна армія. тому ніхто не хотів з ним воювати.
показати весь коментар
10.03.2024 22:09 Відповісти
Тобто агресія тобто знищення незаконного диктаторського режиму це агресія? А може це слабкість так званих демократичних держав? На рахунок Сталіна армії США і Британії були набагато сильніші і якісніше оснащені і краще вміли воювати чому не довели справу до кінця з совком ?
показати весь коментар
11.03.2024 11:04 Відповісти
якщо той режим прийшли знищувати ззовні, то це і є агресія згідно норм міжнародного права. як совєти прийшли і знищили владний режим в Афганістані в грудні 79-го.
показати весь коментар
11.03.2024 13:39 Відповісти
Тобто якщо режим злочинний і анти людський і вчиняє злочини проти власного народу то повалення такого режиму ззовні це погано так?
показати весь коментар
11.03.2024 21:26 Відповісти
це не добре і не погано.
показати весь коментар
11.03.2024 21:44 Відповісти
Це добре бо терпіти таке значить заохочувати диктаторів до злочинів
показати весь коментар
11.03.2024 22:00 Відповісти
якщо місцевий народ не хоче скидати свого диктатора, то комусь ззовні теж вводити свої війська в цю країну для того, щоб скинути місцевого диктатора є недоречним. це буде трактуватись як агресія ззовні і вторгнення. а вже якщо той диктатор полізе в іншу країну, як поліз Садам в Кувейт, то тоді зовнішні сили можуть втрутитись, щоб наказати агресора. хоча у світової спільноти мають бути дієві механізми, щоб боротися з подібними диктаторами, бо таке зло необхідно завжди карати.
показати весь коментар
11.03.2024 22:44 Відповісти
Борис скаже, як зав'яже.
(вєніков нє вяжет)
показати весь коментар
10.03.2024 09:02 Відповісти
Венесуела це нафта - мадура там прокладка.
подивимося шо з цього випливе...
показати весь коментар
10.03.2024 09:05 Відповісти
Доброго ранку я про Україну
-вівсянку, сер?!
-мариновані яйця
-зрозуміло,сер. Хай буде Весна
-і Дніпро і кручі
10.03.2024 09:11 Відповісти
так таємно, шо всі про це написали?
ну, і всім відомий, потужний політик мадуро, від рішення якого, залежить доля світу.
якась тупа інфа ні про що.
а от, арахамія сказав, що джонсонюк, відмінив всі турецькі капітуляції і примусив арахамію воювати.
10.03.2024 09:08 Відповісти
Джонсонюк ще зніме ременя з великою пряжкою і буде Арахамія місяць не сідати.
показати весь коментар
10.03.2024 09:13 Відповісти
може так і було задумано, щоб написали. щоб кацапів ще більше підкидало. бо якщо Джонсон зможе навернути Мадуро до адекватності (а в тому що Джонсон хороший переговорник, сумнівів не викликає), то Венесуела спокійно може замістити кацапію на світовому ринку нафти і перевести потік нафтодоларів з кацапії до Венесуели. Джонсон напевно це і намагався донести до того недалекого водія автобуса Мадуро і окреслити перспективи для Венесуели: якщо Мадуро опам'ятається і пошле кацапів нах, то Венесуелу може чекати майбутнє Еміратів. якщо ні - то будуть і далі ходити за продуктами з мішком грошей за плечима. Вибір за Мадуро. Мадуро ж не розуміє, що кацапи використовують Венесуелу виключно у своїх геополітичних інтересах, по суті контролюючи чи знищуючи величезного конкурента на світовому нафтовому ринку. І їм взагалі покуй на венесуельський народ, який вагнера можуть там тисячами двухсотити просто задля розваги і своєї кровоненажерливості. Перед Венесуелою зараз відкриваються величезні перспективи, якими правильно скористатися - було би дуже добре як для самої Венесуели, так і для цілого світу. Та й питання Гайани там стоїть зараз теж дуже чутливо. Можливо, Джонсон ще й відмовляв Мадуро, що не варто йому лізти в Гайану з намірами анексувати їхню територію (бо референдум в Венесуелі вже провели, щоб "приєднати" частину Гайани до Венесуели). Тож подібні візити до Венесуели потрібні. І не тільки Джонсона, а також інших впливових світових політиків і чиновників.
10.03.2024 09:49 Відповісти
Отака от вона - політика. Щоб боротись з одним диктатором, потрібно домовлятись з іншими. Завтра вилізе з нори Сі, або Кім, або..... і полетять "таємні" дипломати і до Путлєра. А той і чекає коли щось таке станеться. Питання лише, що буде перше - поява наступного, ще більш шизонутого диктатора, чи похорони кремлівських виродків. Але навіть в такому разі, до "демократичного" наступника вишикується черга для перемовин про торгівлю і т.п. Адже "як тільки Путлєр протягне ноги, так відразу в Рашкі зникнуть фашисти". Ну і звісно на зворотному шляху з Москви вони залітатимуть і до нас. Покласти квіти на могили вбитих, зробити селфі в Бучі та просити/вимагати відмовитись від вимог репарацій. Звісно ж, для допомоги "молодій російській демократі."
10.03.2024 09:13 Відповісти
Очень тайная секретная встреча о которой все растрындели тут же...
10.03.2024 09:23 Відповісти
А я думав, про секретні зустрічі ніхто нічого не повинен знати. Відстав від життя. Діти піару рулять світом.
10.03.2024 09:27 Відповісти
Зараз такі часи, купа камер, засобів відстеження, і тому подібне.
Зазначено що видання дізналося від інформаторів, що також не є чимось вийняткови.
10.03.2024 09:39 Відповісти
Та то, як у анекдоті. Бабка так боялась діда, як і дід хотів її догнати. Якби хотіли тайно зустрітись - миша не взнала б.
10.03.2024 11:10 Відповісти
Тобто Джонсон частково продовжує працювати на своїй посаді
10.03.2024 09:42 Відповісти
От якби Джонсон замінив в нас Єрмака... Краще б Зєбанько. Але хоч би так. Чому якийсь іноземець докладає стільки зусиль до нашої перемоги, а свої керманичі таких зусиль докладають тільки коли набивають кармани!
10.03.2024 10:03 Відповісти
Хоч країна "соціалістична" та є союзником мордору,було б дуже добре щоб США зняли нафтові санкції з Венесуели,обваливши таким чином світову ціну нафти.США не хочуь цього зробити,але дозвлили своїм компаніям купувати нафту у Венесуелі.
10.03.2024 10:33 Відповісти
Мадуро пропутинская шестерка и все равно они будут помогать москалям.
10.03.2024 13:12 Відповісти
Надзвичайно цікава інформація...
11.03.2024 08:34 Відповісти
 
 