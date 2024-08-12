Тактическая авиация Украины имеет новые процедуры выполнения полетов в соответствии со стандартами НАТО, - Минобороны
В Министерстве обороны Украины разработали новые процедуры выполнения полетов для тактической авиации, основанные на стандартах НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующий приказ содержит указания, объяснения и толкования, разработанные Главным управлением государственной авиации Украины. Они помогут безопасно эксплуатировать воздушные суда тактической авиации отечественных и западных образцов.
Наша тактическая авиация имеет новые процедуры выполнения полетов в соответствии со стандартами НАТО, что усилит способности ВСУ. Двигаемся вперед и делаем все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины имели преимущество на поле боя", - подчеркнул первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
В пресс-службе МОУ отметили, что специально созданная рабочая группа в Воздушных силах Вооруженных сил Украины уже занимается внедрением новых стандартов.
В Главном управлении государственной авиации планируют разработать еще четыре комплекта таких процедур для других родов авиации, включая беспилотные летательные аппараты.
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можна здалеку, озабочено хмурити лоба?