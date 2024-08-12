РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12922 посетителя онлайн
Новости
2 779 2

Тактическая авиация Украины имеет новые процедуры выполнения полетов в соответствии со стандартами НАТО, - Минобороны

У Міноборони розробили нові процедури польотів для тактичної авіації

В Министерстве обороны Украины разработали новые процедуры выполнения полетов для тактической авиации, основанные на стандартах НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ содержит указания, объяснения и толкования, разработанные Главным управлением государственной авиации Украины. Они помогут безопасно эксплуатировать воздушные суда тактической авиации отечественных и западных образцов.

Наша тактическая авиация имеет новые процедуры выполнения полетов в соответствии со стандартами НАТО, что усилит способности ВСУ. Двигаемся вперед и делаем все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины имели преимущество на поле боя", - подчеркнул первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Также читайте: Украина обсуждает совместную защиту от ракет и дронов со странами НАТО, – Зеленский

В пресс-службе МОУ отметили, что специально созданная рабочая группа в Воздушных силах Вооруженных сил Украины уже занимается внедрением новых стандартов.

В Главном управлении государственной авиации планируют разработать еще четыре комплекта таких процедур для других родов авиации, включая беспилотные летательные аппараты.

Автор: 

авиация (2822) Минобороны (9296) НАТО (9963)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Основний стандарт НАТО - робота без втрат.
показать весь комментарий
12.08.2024 11:39 Ответить
по стандартам нато, не можна дозволити ескалацію з кацапами.
тобто, підлітати до кацапів заборонено?
можна здалеку, озабочено хмурити лоба?
показать весь комментарий
12.08.2024 12:31 Ответить
 
 