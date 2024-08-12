Тактична авіація України має нові процедури виконання польотів відповідно до стандартів НАТО, - Міноборони

У Міністерстві оборони України розробили нові процедури виконання польотів для тактичної авіації, які засновані на стандартах НАТО.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний наказ містить вказівки, пояснення та тлумачення, розроблені Головним управлінням державної авіації України. Вони допоможуть безпечно експлуатувати повітряні судна тактичної авіації вітчизняних та західних зразків.

Наша тактична авіація має нові процедури виконання польотів відповідно до стандартів НАТО, що посилить спроможності ЗСУ. Рухаємося вперед і робимо усе можливе, щоб Збройні сили України мали перевагу на полі бою", - наголосив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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У пресслужбі МОУ зазначили, що спеціально створена робоча група в Повітряних силах Збройних сил України вже займається впровадженням нових стандартів.

У Головному управлінні державної авіації планують розробити ще чотири комплекти таких процедур для інших родів авіації, включаючи безпілотні літальні апарати.