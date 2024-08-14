РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5620 посетителей онлайн
Новости Война
3 995 13

Призываем украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, - Служба внешней разведки

Служба зовнішньої розвідки закликала українців не їхати до Білорусі

Служба внешней разведки Украины призвала граждан воздержаться от путешествий в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СВР.

Там рассказали о рисках, "которые имеют меньший масштаб по сравнению с РФ, но также могут угрожать безопасности и жизни наших граждан".

Также читайте: МИД отреагировал на заявления Лукашенко об "украинских БПЛА над Беларусью": Создают впечатление угроз, которых нет

В частности, в СВР объяснили:

  • По прибытии, граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мерам (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и др.);
  • Личные телефоны изымаются для более углубленного анализа - их подключают к специализированному "криминалистическому софту" для того, чтобы изъять информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения восстанавливаются. На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы;
  • При наличии информирования или передачи данных, которые для белорусских властей являются чувствительными, бывают случаи депортации из страны или обвинения, которые влекут за собой уголовную ответственность по статье об экстремизме;
  • Граждане Украины на территории Беларуси, как и в рф, подвергаются пристальному вниманию со стороны специальных служб и полиции.

В то же время в Службе внешней разведки отметили, что на территории Беларуси действует Консульский отдел Посольства Украины в Республике Беларусь, в который могут обратиться граждане Украины. Телефон: +375 17 283 19 89.

"Помните, что принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", - подытожили в СВР.

Читайте также: На границе с Украиной не зафиксировано перемещение техники и подразделений армии Беларуси, - ГНСУ

Автор: 

Беларусь (7888) СВР (130)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
****! А туди ще їздять українці? Туди навіть білоруси без дуже великої потреби намагаються не їздити!
показать весь комментарий
14.08.2024 10:27
+4
Це не населення, це "хуже чєм люді"!!
Це *********(((( досі їздять?
Уже ж було, "мальчіка в трусіках" заманили дівкою з сайтів знайомств - дурачка викрали та передали рф, воно йібанкувате виявилося синочком когось з важливих офіцерів.... Пам'ятаєте цей скандал?? 🥵
Це їбанаїум а не люди...
І "уряд" нічого не робить, щоб означити ВОРОГА
показать весь комментарий
14.08.2024 10:35
+3
показать весь комментарий
14.08.2024 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****! А туди ще їздять українці? Туди навіть білоруси без дуже великої потреби намагаються не їздити!
показать весь комментарий
14.08.2024 10:27 Ответить
от, ***.
тільки но, зібрався через тису на белорасею на дранікі, а тут таке.
ну, що ж, знімаю гідрокостюм, розбираю валізу.
показать весь комментарий
14.08.2024 10:32 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 10:34 Ответить
Це не населення, це "хуже чєм люді"!!
Це *********(((( досі їздять?
Уже ж було, "мальчіка в трусіках" заманили дівкою з сайтів знайомств - дурачка викрали та передали рф, воно йібанкувате виявилося синочком когось з важливих офіцерів.... Пам'ятаєте цей скандал?? 🥵
Це їбанаїум а не люди...
І "уряд" нічого не робить, щоб означити ВОРОГА
показать весь комментарий
14.08.2024 10:35 Ответить
А що, є такі довбойолопи, що ЩЕ їздять туди?
Ну ладно Міша Падаляк, йому по чину положено. Він же рашкованський агент і шпигун.
показать весь комментарий
14.08.2024 10:36 Ответить
От вже ці українці... Їздять і їздять по всьому світові.
Тут скоро дихати заборонять без справки з ТЦК, а їм хоч би що
показать весь комментарий
14.08.2024 10:41 Ответить
бачив я ту білорусь в білих тапках.. такеж лайно як і кацапи. Всі нормальні білоруси в полку Калиновського
показать весь комментарий
14.08.2024 10:49 Ответить
а разве граница у нас с РБ открыта? И это после вторжения и ракетных атак с территории этой республики в Украину ?
показать весь комментарий
14.08.2024 10:57 Ответить
новості для умалішенніх

какіе граніці все закріто на віезд мужікам (гендерное равенство це шось не на демократічном)

слава Боневтіку
показать весь комментарий
14.08.2024 11:06 Ответить
З території Білорусі в Україну шаленим потоком валить рашистська агентура з українськими паспортами мешканців населених пунктів Донецької і Луганської областей, окупованих пітьмою. А потім після виконання своїх диверсійно-розвідувальних завдань повертається назад до пітьми.
Всі вони - володільці паспортів пітьми, по яких без проблем доїзджають до білорусько-українського кордону а потім вже по українському паспорту без проблем його перетинають.
До яких пір ці ворота для ворога в Україну залишатисуться відкритими?
Потрібен закон, якмй би дозволяв прикордонній службі вилучати загальний і закордонний українські паспорти у таких "подвійних громадян", що постійно проживають в на окупованих територіях і працюють там же на окупаційну владу.
показать весь комментарий
14.08.2024 11:28 Ответить
Як на мене, до Білорусі є тільки один подорожувальник - депутат на прізвище Шевченко. Але його там радо вітають і нічого йому не загрожує.
показать весь комментарий
14.08.2024 11:48 Ответить
Kakim dalbaiobam nuzhna bit , chtob iehati to v rashku , to belarashku ....LOL
показать весь комментарий
14.08.2024 12:17 Ответить
якщо людина свідомо обирає таку подорож, то будь-які застереження її не переконають і державним службам не варто витрачати свій доровартісний час на роздуми, підготовку та піблікацію таких і схожих порад.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:23 Ответить
 
 