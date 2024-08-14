Призываем украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, - Служба внешней разведки
Служба внешней разведки Украины призвала граждан воздержаться от путешествий в Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СВР.
Там рассказали о рисках, "которые имеют меньший масштаб по сравнению с РФ, но также могут угрожать безопасности и жизни наших граждан".
В частности, в СВР объяснили:
- По прибытии, граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мерам (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и др.);
- Личные телефоны изымаются для более углубленного анализа - их подключают к специализированному "криминалистическому софту" для того, чтобы изъять информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения восстанавливаются. На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы;
- При наличии информирования или передачи данных, которые для белорусских властей являются чувствительными, бывают случаи депортации из страны или обвинения, которые влекут за собой уголовную ответственность по статье об экстремизме;
- Граждане Украины на территории Беларуси, как и в рф, подвергаются пристальному вниманию со стороны специальных служб и полиции.
В то же время в Службе внешней разведки отметили, что на территории Беларуси действует Консульский отдел Посольства Украины в Республике Беларусь, в который могут обратиться граждане Украины. Телефон: +375 17 283 19 89.
"Помните, что принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", - подытожили в СВР.
Топ комментарии
+13 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий14.08.2024 10:27
+4 Az AZLK
показать весь комментарий14.08.2024 10:35
+3 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий14.08.2024 10:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тільки но, зібрався через тису на белорасею на дранікі, а тут таке.
ну, що ж, знімаю гідрокостюм, розбираю валізу.
Це *********(((( досі їздять?
Уже ж було, "мальчіка в трусіках" заманили дівкою з сайтів знайомств - дурачка викрали та передали рф, воно йібанкувате виявилося синочком когось з важливих офіцерів.... Пам'ятаєте цей скандал?? 🥵
Це їбанаїум а не люди...
І "уряд" нічого не робить, щоб означити ВОРОГА
Ну ладно Міша Падаляк, йому по чину положено. Він же рашкованський агент і шпигун.
Тут скоро дихати заборонять без справки з ТЦК, а їм хоч би що
какіе граніці все закріто на віезд мужікам (гендерное равенство це шось не на демократічном)
слава Боневтіку
Всі вони - володільці паспортів пітьми, по яких без проблем доїзджають до білорусько-українського кордону а потім вже по українському паспорту без проблем його перетинають.
До яких пір ці ворота для ворога в Україну залишатисуться відкритими?
Потрібен закон, якмй би дозволяв прикордонній службі вилучати загальний і закордонний українські паспорти у таких "подвійних громадян", що постійно проживають в на окупованих територіях і працюють там же на окупаційну владу.