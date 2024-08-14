Призываем украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, - Служба внешней разведки

Служба внешней разведки Украины призвала граждан воздержаться от путешествий в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СВР.

Там рассказали о рисках, "которые имеют меньший масштаб по сравнению с РФ, но также могут угрожать безопасности и жизни наших граждан".

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В частности, в СВР объяснили:

По прибытии, граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мерам (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и др.);

Личные телефоны изымаются для более углубленного анализа - их подключают к специализированному "криминалистическому софту" для того, чтобы изъять информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения восстанавливаются. На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы;

При наличии информирования или передачи данных, которые для белорусских властей являются чувствительными, бывают случаи депортации из страны или обвинения, которые влекут за собой уголовную ответственность по статье об экстремизме;

Граждане Украины на территории Беларуси, как и в рф, подвергаются пристальному вниманию со стороны специальных служб и полиции.

В то же время в Службе внешней разведки отметили, что на территории Беларуси действует Консульский отдел Посольства Украины в Республике Беларусь, в который могут обратиться граждане Украины. Телефон: +375 17 283 19 89.

"Помните, что принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", - подытожили в СВР.

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