Более сотни гражданских до сих пор остаются в приграничье с РФ на Сумщине, - глава Юнаковской громады

В приграничных с РФ громадах Сумщины до сих пор остаются гражданские. Некоторые не соглашаются эвакуироваться.

Об этом заявила председатель Юнаковской громады Елена Сима, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Ситуация в громаде очень сложная, эвакуируем людей. Очень много людей выехало самостоятельно, очень много эвакуировал сельский совет специальным транспортом. Вы же понимаете, 10-километровая зона (от границы с РФ. - Ред.). Это сейчас так случилось, что надо было их эвакуировать. Люди жили мирной жизнью, выращивали скот, сеяли зерно, работали на своей земле. На сегодняшний день по Локне, по Басовке осталось 20 человек, по Юнаковке осталось 100 человек", - отметила она.

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Местные власти уговаривают людей, чтобы те выезжали в более безопасные громады Сумщины, или в другие регионы. Однако не все на это соглашаются. Сима отмечает, что местные жители не готовы оставлять свое имущество и дома.

"Мы стараемся, людей вывозим, ездим, уговариваем людей. Люди говорят, что не хотят покидать свои дома. Я людей своих тоже понимаю. Они прожили там всю жизнь, они работали на этой земле, они строили себе дома. Все, что у них есть, - они наживали всю свою жизнь, я их понимаю. Им не хочется оставлять свое имущество, свое родное село. Они там родились, выросли, там похоронены их родители", - продолжила глава громады.

Из-за обстрелов, добавила Сима, есть проблемы со светом - электроэнергия отсутствует, также есть перебои с водой - ее приходится развозить в села.

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