Поджигал автомобили военных на заказ: В Хмельницкой области задержали 18-летнего юношу
В Хмельницкой области задержали 18-летнего юношу, который с помощью "коктейлей Молотова" поджигал транспортные средства военных и снимал это на видео для отчетности перед заказчиками.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.
В полиции напомнили, что на прошлой неделе в Хмельницком правоохранители задержали и сообщили о подозрении организатору двух поджогов автомобилей, принадлежавших местному военкомату. Сейчас он находится под стражей.
Сейчас полиция задержала 18-летнего жителя Хмельницкого, который поджигал авто с помощью "коктейлей Молотова" и снимал весь процесс на мобильный телефон для отчета заказчикам.
Что грозит подозреваемому?
Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении двух эпизодов уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, причинившее ущерб в крупных размерах). На период расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет заключения.
Правоохранители работают над установлением заказчиков поджогов. Продолжаются следственные действия.
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І таких немало, як бачимо.
Кажете, це наш генофонд?!
І що вони можуть відтворити, таких самих кретинів, як самі?
Та ну на.
В тому, що підлітки та молодняк взялись підпалювати в українських містах автівка за наводкою та за гроші ФСБ?
А що може відтворити "пакалєніє рускава матєрнава репа"? Тільки наступних 73% виборців наступного Ze.
Не "юнака", а п*дораса!
Не стріляйте в
піаністажурналіста, вів граєпише як вміє...
За інформацією правоохоронців, в Одеській області зафіксовано 22 випадки підпалів авто військових, у Харківській - 13 випадків, у Києві - вісім та у Полтавській і Дніпропетровській областях - по шість. Водночас від початку року і станом на 18 липня поліціянти зафіксували 74 випадки підпалу авто військовослужбовців.
"За результатами проведення слідчих дій за підозрою у вчиненні підпалів затримано 12 осіб", - йдеться у повідомленні.
На запитання щодо судових вироків по цих справах у Нацполіції відповіли, що ця інформація ними не обліковується.
Люди на ті корчі для військових по копієчці збирають, золоті руки ті авто з мотлоху відновлюють, а тут прийшло орченя з коктейлем Молотова...
Хай, падло, на зоні металобрухт відмиває від крові тих, кого вбило, тому що корч недоїхав! А краще - детектор в зуби та на розмінування!