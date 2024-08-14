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Поджигал автомобили военных на заказ: В Хмельницкой области задержали 18-летнего юношу

На Хмельниччині 18-річний хлопець підпалював автівки військових

В Хмельницкой области задержали 18-летнего юношу, который с помощью "коктейлей Молотова" поджигал транспортные средства военных и снимал это на видео для отчетности перед заказчиками.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции напомнили, что на прошлой неделе в Хмельницком правоохранители задержали и сообщили о подозрении организатору двух поджогов автомобилей, принадлежавших местному военкомату. Сейчас он находится под стражей.

Сейчас полиция задержала 18-летнего жителя Хмельницкого, который поджигал авто с помощью "коктейлей Молотова" и снимал весь процесс на мобильный телефон для отчета заказчикам.

Смотрите также: Поджог авто ВСУ и готовил покушение на украинского офицера: в Киеве задержан 20-летний агент РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что грозит подозреваемому?

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении двух эпизодов уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, причинившее ущерб в крупных размерах). На период расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет заключения.

Правоохранители работают над установлением заказчиков поджогов. Продолжаются следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поджигали внедорожники ВСУ на Ивано-Франковщине: Разоблачены два молодых человека, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

поджог (1068) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+19
Воєнний стан, вибірково машини військових - це не знищення майна, це або диверсія, або тероризм.... Мамка грошей в дбр занесла?
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14.08.2024 11:15
+17
10 років за гратами і все? А де конфіскація майна? Нічого, що вони неповнолітні - є батьки, що виховали таке лайно. Нехай платять, або відробляють. Треба внести зміни до закону для таких порушень. І робити треба це, негайно. Тільки хата з мотлохом, виставлена на аукціон, заставе їх задуматися.
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14.08.2024 11:28
+7
Уті путі по носіку,, юнак-" це диверсант, кавалок цеглини в зуби і на штурм москви. Це вже доросла людина,яка знала,на що йшла. Ще мамку з татком на вшивість потрібно перевірити. Але ж гнид і вошей, більше ніж Українськой Землі.
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14.08.2024 11:38
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Мамкин палій
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14.08.2024 11:10 Ответить
І не міг той коктель в нього в руках розлитися під час куріння. А тепер корми його десятиліттями.
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14.08.2024 11:21 Ответить
10 років за гратами і все? А де конфіскація майна? Нічого, що вони неповнолітні - є батьки, що виховали таке лайно. Нехай платять, або відробляють. Треба внести зміни до закону для таких порушень. І робити треба це, негайно. Тільки хата з мотлохом, виставлена на аукціон, заставе їх задуматися.
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14.08.2024 11:28 Ответить
18 років - це повнолітний. Має відповідати по повній!
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14.08.2024 13:50 Ответить
Воєнний стан, вибірково машини військових - це не знищення майна, це або диверсія, або тероризм.... Мамка грошей в дбр занесла?
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14.08.2024 11:15 Ответить
Марно існував 18 років.
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14.08.2024 11:22 Ответить
загадка..., как можно быть ТАКИМ долбойобом - на 10-тку присесть за каких-то пару сотен гривен, а за такое на зоне еще в зад зашпокают патриотично настроенные зеки
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14.08.2024 11:24 Ответить
До війни воно заробляло на розповсюдженні наркоти, тепер з'явились нові можливості заробити копійку на крові українців.
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14.08.2024 12:13 Ответить
Ну і де цей юрист проросіянський , ти ж розумнику, кажеш що кримінальне законодавство ідеальне, то чому порушили , як Умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах?
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14.08.2024 11:25 Ответить
А за якою статтею мали?
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14.08.2024 11:34 Ответить
Терористичний акт.
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14.08.2024 16:01 Ответить
А ви точно знаєте, кому належало знищене майно?
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14.08.2024 12:01 Ответить
З дерева впав ? Ми тут що довго на форумі ,на відміну від новачків знаєм один одного . ЯР Холодний АТОшник , мав поранення , проблеми з ногою, на милицях . А ще він юрист , справжній , не такий як Зе.
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14.08.2024 13:53 Ответить
Значить він з дерева впав, він захищає владу шмарклів, він проти націоналістів- це проросійське чмо!
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14.08.2024 15:59 Ответить
В догонку, якщо він АТОшник, якого хера оправдовує підпалювачів державного майна та військовослужбовців? Чому пише якусь херню за Донцова, типу він фашист!
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14.08.2024 16:03 Ответить
Пане , це у нього питайте . До речі , дуже багато військових проголосувало за зечмо , а нацкорпус , зараз це відважна 3штурмова , бігали з рожевими свинками за паном Порошенко , їх що тепер цькувати ? У нас демократія !
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14.08.2024 16:15 Ответить
Ви ж самі написали, що знаєте його і за нього заступились! Ще раз хочу довести, всі хто оправдовують росіянців, злодіїв, терористів- вони є прибічники окупантів! Бо чим більший роблять ущерб в середині країни, тим легше Україну розхитати !
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14.08.2024 16:46 Ответить
Ок . Покажіть комент , де він виправдовує агресію , росіян , будь ласка .
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14.08.2024 18:02 Ответить
Уті путі по носіку,, юнак-" це диверсант, кавалок цеглини в зуби і на штурм москви. Це вже доросла людина,яка знала,на що йшла. Ще мамку з татком на вшивість потрібно перевірити. Але ж гнид і вошей, більше ніж Українськой Землі.
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14.08.2024 11:38 Ответить
Хмельниччина... Змалку був патріотом.
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14.08.2024 11:43 Ответить
А як на фронт то- ''ані жє дєті'' А тут готовий диверсант, тільки направити в потрібному напрямку треба.
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14.08.2024 11:45 Ответить
А він вже на фронті, таємному, але не з нашого боку...
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14.08.2024 11:52 Ответить
Схоже, мозку у цього кретина немає зовсім, хіба що, геніталії виросли як у дорослого.
І таких немало, як бачимо.
Кажете, це наш генофонд?!
І що вони можуть відтворити, таких самих кретинів, як самі?
Та ну на.
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14.08.2024 11:47 Ответить
Спочатку розберись а потім пиши.
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14.08.2024 11:57 Ответить
В чому розібратись?
В тому, що підлітки та молодняк взялись підпалювати в українських містах автівка за наводкою та за гроші ФСБ?
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14.08.2024 12:12 Ответить
"І що вони можуть відтворити..."
А що може відтворити "пакалєніє рускава матєрнава репа"? Тільки наступних 73% виборців наступного Ze.
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14.08.2024 12:01 Ответить
Бл*ть...
Не "юнака", а п*дораса!
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14.08.2024 11:48 Ответить
То тебе разом з цим пітором палієм треба за грати запхати. Якщо в тебе таке відношення до державних установ.
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14.08.2024 12:00 Ответить
Та й військкоматів немає.
Не стріляйте в піаніста журналіста, вів грає пише як вміє...
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14.08.2024 12:04 Ответить
До військових також належать музиканти армійських оркестрів.
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14.08.2024 12:10 Ответить
Треба ж якось собі на пиво заробляти - в армію не беруть, працю нормальну важко знайти, на купити диплом ще зароблено.
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14.08.2024 12:00 Ответить
Це син своїх батьків, які мають нести повну матеріальну відповідальність за його "виховання". Це чмо не має найменшого реального уявлення що таке "руzкій мір" насправді, а всі його "уявлення" імплантовані в його дурну голову батьками.
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14.08.2024 12:06 Ответить
Краще пів години на палі .
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14.08.2024 12:07 Ответить
Ворог успішно вербує тупе бидло для диверсій ,та наведіть вже лад, ,покараня має бути таким що б цей виродок десятому заказував що так робити не можна і відшкодувати за завдану шкоду,одні захищають Україну ,другі збирають допомогу для ЗСУ ,а є таке особливо тупе бидло яке працює на ворога.
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14.08.2024 13:01 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/natspolitsiya-nazvala-oblasti-v-kotoryh-bolshe-vsego-sluchaev-podzhoga-avto-******* Як повідомила пресслужба Національної поліції у відповідь на запит LIGA.net , станом на 18 липня 2024 року зафіксовано 74 випадки підпалу автівок військовослужбовців, найбільше - в Одеській та Харківській областях.
За інформацією правоохоронців, в Одеській області зафіксовано 22 випадки підпалів авто військових, у Харківській - 13 випадків, у Києві - вісім та у Полтавській і Дніпропетровській областях - по шість. Водночас від початку року і станом на 18 липня поліціянти зафіксували 74 випадки підпалу авто військовослужбовців.
"За результатами проведення слідчих дій за підозрою у вчиненні підпалів затримано 12 осіб", - йдеться у повідомленні.
На запитання щодо судових вироків по цих справах у Нацполіції відповіли, що ця інформація ними не обліковується.
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14.08.2024 13:04 Ответить
Тварюки!
Люди на ті корчі для військових по копієчці збирають, золоті руки ті авто з мотлоху відновлюють, а тут прийшло орченя з коктейлем Молотова...

Хай, падло, на зоні металобрухт відмиває від крові тих, кого вбило, тому що корч недоїхав! А краще - детектор в зуби та на розмінування!
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14.08.2024 13:57 Ответить
нехай йому на зоні на лобі мітку заїбашать,щоб до кінця життя ходив з нею і люди знали що то за паскуда.
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14.08.2024 14:06 Ответить
 
 