Поджигал автомобили военных на заказ: В Хмельницкой области задержали 18-летнего юношу

В Хмельницкой области задержали 18-летнего юношу, который с помощью "коктейлей Молотова" поджигал транспортные средства военных и снимал это на видео для отчетности перед заказчиками.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции напомнили, что на прошлой неделе в Хмельницком правоохранители задержали и сообщили о подозрении организатору двух поджогов автомобилей, принадлежавших местному военкомату. Сейчас он находится под стражей.

Сейчас полиция задержала 18-летнего жителя Хмельницкого, который поджигал авто с помощью "коктейлей Молотова" и снимал весь процесс на мобильный телефон для отчета заказчикам.

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Что грозит подозреваемому?

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении двух эпизодов уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, причинившее ущерб в крупных размерах). На период расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет заключения.

Правоохранители работают над установлением заказчиков поджогов. Продолжаются следственные действия.

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