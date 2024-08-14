Россияне атаковали энергообъекты на юге и севере, - "Укрэнерго"

Российские оккупационные войска обстреляли энергообъекты в двух областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Утром оккупанты обстреляли энергообъект на юге. Обесточивания потребителей не было, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. На утро энергопитание всех потребителей восстановлено", - отметили в компании.

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