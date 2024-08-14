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Новости Война
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Россияне атаковали энергообъекты на юге и севере, - "Укрэнерго"

Росіяни обстріляли енергооб'єкти у двох областях

Российские оккупационные войска обстреляли энергообъекты в двух областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Утром оккупанты обстреляли энергообъект на юге. Обесточивания потребителей не было, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. На утро энергопитание всех потребителей восстановлено", - отметили в компании.

Читайте также: Ночью РФ атаковала беспилотниками энергообъекты на Черниговщине, - "Укрэнерго"

Автор: 

обстрел (26961) Укрэнерго (658)


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А ми хороводи навколо Курської АЕС водимо...
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14.08.2024 11:40 Ответить
Вот теперь можно смело валить артой трансформаторные станции вокруг Курской АЭС.
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14.08.2024 12:01 Ответить
А чого ТЕЦ та ТЕСИ не горять у москалів, чого чекаємо, чі по 100 дронів в нікуди випускаємо а енергооб'єкти жаліємо, хтось дуже лояльний планує такі операції бл..
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14.08.2024 12:14 Ответить
Зараз у Курській області навіть не потрібно дрони використовувати. Підривати безпосередньо на місті все можна. Не можна, а потрібно. Під ноль.
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14.08.2024 12:31 Ответить
завравшееся укр-ахметоэнэрго вылезло
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14.08.2024 13:28 Ответить
 
 