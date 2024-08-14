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Госоператор тыла приступил к поставкам зимней одежды ВСУ, - Минобороны

Держоператор тилу розпочав поставки зимової форми для ЗСУ

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" начало отгрузку в воинские части ВСУ зимней одежды.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, они должны передать продукции на общую сумму 2,6 млрд грн. Уже начали поставки ветровлагозащитных штанов и курток, рубашек, перчаток, треккинговых носков, ботинок с высокими берцами и тому подобное. Крайний срок поставки - конец 2024 года.

"Заблаговременное обеспечение наших военных качественной зимней одеждой и обувью является жизненно необходимым для их безопасности и эффективности. Мы понимаем важность системного планирования, поэтому закупочное агентство Минобороны ГОТ уже начало поставки зимнего вещевого обеспечения. Это позволит создать условия для комфорта и боеготовности наших военнослужащих в холодный период, что является ключевым для эффективного выполнения ими своих задач", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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Автор: 

Минобороны (9302) ВСУ (6553) Государственный оператор тыла (56)


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Дер жоператор, дас жопертор, ди жоператор...
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14.08.2024 12:42 Ответить
Нафіга такий поспіх? Ще ж не грудень. Можна почекати, а потім волонтери все підвезуть. А гроші пустити на турецькі куртки втридорога.
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14.08.2024 12:45 Ответить
Всі десять штук відправлено у війська!
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14.08.2024 13:04 Ответить
Через два кордони? І будуть важити?
І казати, що це не літня бо важить кіло.
Нашу легку промисловість так часто кидали, що є відчуття що вони не беруть участі в тендерах.
Тільки ті, що володарями є розробники тех умов.
Наглядову раду вже розпустили, ярову відокремили і тепер можна хоть на сопілці дути, хоть на бандурі бринькати.
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14.08.2024 15:46 Ответить
 
 