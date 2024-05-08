Государственный оператор тыла сэкономил 2,2 млрд грн. Эти деньги потратят на закупку амуниции

Благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества Государственный оператор тыла (ДОТ) сэкономил 2,2 млрд грн. На эти деньги купят средства индивидуальной защиты для военных.

Об этом сообщили в ДОТ, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что благодаря сэкономленным средствам смогут закупить для военных дополнительную амуницию.

Уже началась закупка дополнительного объема бронежилетов. Также планируют приобрести шлемы и тактические наушники.

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"Смысл закупок по более низким ценам заключается не в том, чтобы просто констатировать: "ДОТ сэкономил миллион или миллиард гривен". Для нас важно правильное использование всех сэкономленных средств. Они должны работать на ВСУ", - сказала директор по управлению закупками ДОТ Виктория Виноградова.

Она добавила, что насущные потребности военных ДОТ определяет в сотрудничестве с Министерством обороны.

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