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Новости Война
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Государственный оператор тыла сэкономил 2,2 млрд грн. Эти деньги потратят на закупку амуниции

воїн,шолом,захисник,амуніція

Благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества Государственный оператор тыла (ДОТ) сэкономил 2,2 млрд грн. На эти деньги купят средства индивидуальной защиты для военных.

Об этом сообщили в ДОТ, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что благодаря сэкономленным средствам смогут закупить для военных дополнительную амуницию.

Уже началась закупка дополнительного объема бронежилетов. Также планируют приобрести шлемы и тактические наушники.

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"Смысл закупок по более низким ценам заключается не в том, чтобы просто констатировать: "ДОТ сэкономил миллион или миллиард гривен". Для нас важно правильное использование всех сэкономленных средств. Они должны работать на ВСУ", - сказала директор по управлению закупками ДОТ Виктория Виноградова.

Она добавила, что насущные потребности военных ДОТ определяет в сотрудничестве с Министерством обороны.

Также читайте: 70% от суммы всех заключенных в 2024 году сделок по закупке вооружения приходится на отечественных производителей, - "Агентство оборонных закупок"

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Щось ЗАМАЛО!
Минула Рахункова Палати (яку Зе нещодавно розігнав) нарахувала 20+ мільярдів розкрадань у минулому році.
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08.05.2024 12:41 Ответить
Тобто за пів року існування було заощаджено 500 млн $. Можна зробити висновки прибутку Зекоманди за 2022-2023 роки - 2 мільярди $ тільки на частині оборонних закупівель не враховуючи інших схем.
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08.05.2024 12:41 Ответить
Писанки безоплатно роздали тут і 2 мілерди? Тіпа.
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08.05.2024 13:03 Ответить
Очевидне-неймовірне.
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08.05.2024 13:17 Ответить
Чому ж.Заощадили на кількості та якості продуктів для ЗСУ.
І це не межа.
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08.05.2024 13:25 Ответить
 
 