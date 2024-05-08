Державний оператор тилу заощадив 2,2 млрд грн. Ці гроші витратять на закупівлю амуніції

Завдяки конкуренції на закупівлях речового майна Державний оператор тилу (ДОТ) зекономив 2,2 млрд грн. На ці гроші куплять засоби індивідуального захисту для військових.

Про це повідомили в ДОТ, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що завдяки заощадженим коштам зможуть закупити для військових додаткову амуніцію.

Вже розпочалася закупівля додаткового обсягу бронежилетів. Також планують придбати шоломи й тактичні навушники.

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"Сенс закупівель за нижчими цінами полягає не в тому, щоб просто констатувати: "ДОТ заощадив мільйон чи мільярд гривень". Для нас важливе правильне використання всіх зекономлених коштів. Вони мають працювати на ЗСУ", - сказала директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Вона додала, що нагальні потреби військових ДОТ визначає у співпраці з Міністерством оборони.

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