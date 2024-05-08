УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5747 відвідувачів онлайн
Новини Війна
733 5

Державний оператор тилу заощадив 2,2 млрд грн. Ці гроші витратять на закупівлю амуніції

воїн,шолом,захисник,амуніція

Завдяки конкуренції на закупівлях речового майна Державний оператор тилу (ДОТ) зекономив 2,2 млрд грн. На ці гроші куплять засоби індивідуального захисту для військових.

Про це повідомили в ДОТ, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що завдяки заощадженим коштам зможуть закупити для військових додаткову амуніцію.

Вже розпочалася закупівля додаткового обсягу бронежилетів. Також планують придбати шоломи й тактичні навушники.

Читайте: Підприємство Міноборони змінить підхід до закупівлі харчів для ЗСУ після невдалих тендерів

"Сенс закупівель за нижчими цінами полягає не в тому, щоб просто констатувати: "ДОТ заощадив мільйон чи мільярд гривень". Для нас важливе правильне використання всіх зекономлених коштів. Вони мають працювати на ЗСУ", - сказала директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Вона додала, що нагальні потреби військових ДОТ визначає у співпраці з Міністерством оборони.

Також читайте: 70% від суми всіх укладених у 2024 році угод із закупівлі озброєння припадає на вітчизняних виробників, - "Агенція оборонних закупівель"

Автор: 

закупівлі (3355) ДОТ (141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось ЗАМАЛО!
Минула Рахункова Палати (яку Зе нещодавно розігнав) нарахувала 20+ мільярдів розкрадань у минулому році.
показати весь коментар
08.05.2024 12:41 Відповісти
Тобто за пів року існування було заощаджено 500 млн $. Можна зробити висновки прибутку Зекоманди за 2022-2023 роки - 2 мільярди $ тільки на частині оборонних закупівель не враховуючи інших схем.
показати весь коментар
08.05.2024 12:41 Відповісти
Писанки безоплатно роздали тут і 2 мілерди? Тіпа.
показати весь коментар
08.05.2024 13:03 Відповісти
Очевидне-неймовірне.
показати весь коментар
08.05.2024 13:17 Відповісти
Чому ж.Заощадили на кількості та якості продуктів для ЗСУ.
І це не межа.
показати весь коментар
08.05.2024 13:25 Відповісти
 
 