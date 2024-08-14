Генштаб ВСУ призвал украинцев и иностранцев не появляться в районах боевых действий без разрешения

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал граждан, в том числе и иностранцев, не находиться в зоне боевых действий без разрешения.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на меры безопасности, которые принимаются военным командованием для выполнения целей операции, сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения, имеют место случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий", - отметили там.

В Генштабе отметили, что это может негативно повлиять на меры безопасности применения войск (сил), чем создать дополнительную угрозу жизни как наших воинов, так и гражданских лиц.

"Призываем граждан Украины и иностранцев соблюдать установленные правила по перемещению в районах боевых действий, в том числе и в двадцатикилометровой пограничной зоне Сумской области", - подытожили в командовании.

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