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Новости Война
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Генштаб ВСУ призвал украинцев и иностранцев не появляться в районах боевых действий без разрешения

Генштаб закликав не з'являтися в зоні бойових дій без дозволу

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал граждан, в том числе и иностранцев, не находиться в зоне боевых действий без разрешения.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на меры безопасности, которые принимаются военным командованием для выполнения целей операции, сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения, имеют место случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий", - отметили там.

В Генштабе отметили, что это может негативно повлиять на меры безопасности применения войск (сил), чем создать дополнительную угрозу жизни как наших воинов, так и гражданских лиц.

"Призываем граждан Украины и иностранцев соблюдать установленные правила по перемещению в районах боевых действий, в том числе и в двадцатикилометровой пограничной зоне Сумской области", - подытожили в командовании.

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Автор: 

Генштаб ВС (6215) боевые действия (3959)


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Це, що їздили тільки придворні сраколизи з г+г . Злякалися після Костенка, що рейтинги пілнімуться не тіко у найвеличнішого
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14.08.2024 14:54 Ответить
Роману-альфачу стефанчук навтикає за те, що вийшов за кордон без оформлення закордонного відрядження в апараті ВРУ
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14.08.2024 15:05 Ответить
ото я дивуюсь.
до мене, вчора ввечері, зайшов сусід юра, та каже, поїхали в п'ятницю, в курську область, ягоди гриби позбираємо. риби наловимо.
я, йому: поїхали, а хто ще буде?

треба подзвонити юрі та сказати, що генштаб просив, не приїжджати.
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14.08.2024 15:29 Ответить
 
 