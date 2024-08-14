Генштаб ВСУ призвал украинцев и иностранцев не появляться в районах боевых действий без разрешения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал граждан, в том числе и иностранцев, не находиться в зоне боевых действий без разрешения.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на меры безопасности, которые принимаются военным командованием для выполнения целей операции, сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения, имеют место случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий", - отметили там.
В Генштабе отметили, что это может негативно повлиять на меры безопасности применения войск (сил), чем создать дополнительную угрозу жизни как наших воинов, так и гражданских лиц.
"Призываем граждан Украины и иностранцев соблюдать установленные правила по перемещению в районах боевых действий, в том числе и в двадцатикилометровой пограничной зоне Сумской области", - подытожили в командовании.
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до мене, вчора ввечері, зайшов сусід юра, та каже, поїхали в п'ятницю, в курську область, ягоди гриби позбираємо. риби наловимо.
я, йому: поїхали, а хто ще буде?
треба подзвонити юрі та сказати, що генштаб просив, не приїжджати.