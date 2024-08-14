Силы обороны уничтожили российский Су-34 на территории Курской области РФ, - Генштаб

Сегодня ночью 14 августа на территории Курской области РФ уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.

Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается постоянно, добавили в Генштабе.

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