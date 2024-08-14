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Силы обороны уничтожили российский Су-34 на территории Курской области РФ, - Генштаб

Сегодня ночью 14 августа на территории Курской области РФ уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.

Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается постоянно, добавили в Генштабе.

Сили оборони знищили російський Су-34 в Курській області

Читайте также: Авиация Воздушных сил ВСУ впервые ударила с самолета Су-27 по позициям россиян в Курщине, - Forbes

Автор: 

Генштаб ВС (6215) самолет (3589) уничтожение (6849)


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Топ комментарии
+32
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14.08.2024 13:25
+30
Гарна новина-виконавцям респект...
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14.08.2024 13:16
+17
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! СТОП ВIЙНА У ЦЬОМУ РОЦI !!! МУЙЛО, ЗДОХНИ!!!!!!!!!!!!!
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14.08.2024 13:11
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! СТОП ВIЙНА У ЦЬОМУ РОЦI !!! МУЙЛО, ЗДОХНИ!!!!!!!!!!!!!
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14.08.2024 13:11 Ответить
Гарна новина-виконавцям респект...
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14.08.2024 13:16 Ответить
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14.08.2024 13:25 Ответить
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14.08.2024 13:25 Ответить
Нічого! Хай "лєтуни" гордяться - їх не можна обізвать "окупантами" Вони були збиті при "защите Родины" Правда - є нюанс : вони самі прикликали нас на свою землю!
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14.08.2024 13:33 Ответить
Вiн окупував нашу Курську область!)))
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14.08.2024 21:51 Ответить
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14.08.2024 21:55 Ответить
цi хреновi окупани окупували 1/6 терiторii землi. загнати, на, усих русаков на архiпeлах врунгеля!
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14.08.2024 23:52 Ответить
Уточню: не "прикликали" - а ЗМУСИЛИ НАС ПРИЙТИ НА ЇХ ЗЕМЛЮ
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14.08.2024 13:34 Ответить
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14.08.2024 14:33 Ответить
Не×ер літати над чужими республіками.
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14.08.2024 17:10 Ответить
Пельменiв не буде, як то русак здох не в зонi СВО!
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14.08.2024 21:49 Ответить
 
 