В Киеве в кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление помещения, - Кличко

14 августа в кафе на улице Рейтарской в Киеве произошел инцидет с гранатой.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Позже он уточнил, что граната была учебной.

Читайте: Более 9 лет проведет за решеткой злоумышленник, который в Броварах бросил гранату в полицейского