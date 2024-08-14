В Киеве в кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление помещения, - Кличко
14 августа в кафе на улице Рейтарской в Киеве произошел инцидет с гранатой.
Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.
Позже он уточнил, что граната была учебной.
Топ комментарии
+2 Речь Брежнева
показать весь комментарий14.08.2024 21:28
+2 Виталий #548501
показать весь комментарий14.08.2024 21:53
+2 Valery Koulga
показать весь комментарий15.08.2024 07:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Руйнувань і потерпілих на щастя нема.
Зі слів поліції, офіціант і бармен не співпрацюють з ними, нічого не говорять до приїзду адміністрації.
Відвідувач, яких здетонував гранату, з місця події втік.
Наприклад у моїй є слова учні, учбові посібники, завуч ну і як кажуть із народного епосу слів не викинеш - учілка...
Тоді зрозуміло
Краще займися літерою "г" та не переводь стрілки на свої таємні мрії про кацаподрочера
Ще взявся тут когось учити (зверни увагу, не "навчати").
Купи собі тлумачний словник української мови і не ганьбися перед людьми.
Бувай, нікчемо.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Словник для тупеньких
Учись та обтікай, нікчемо
Так і запишемо - нікчема.