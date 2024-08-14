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В Киеве в кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление помещения, - Кличко

граната

14 августа в кафе на улице Рейтарской в Киеве произошел инцидет с гранатой.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Позже он уточнил, что граната была учебной.

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Автор: 

граната (997) Киев (25484) Кличко Виталий (4637)


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Топ комментарии
+2
Учбова граната не дає задимлення...скоріш за все сталася масова сірководнева атака
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14.08.2024 21:28
+2
Зі слів рятувальника ДСНС, офіціант дав гранату гостю, той думав що це сувенір, почав крутити і вона вибухнула.
Руйнувань і потерпілих на щастя нема.

Зі слів поліції, офіціант і бармен не співпрацюють з ними, нічого не говорять до приїзду адміністрації.
Відвідувач, яких здетонував гранату, з місця події втік.
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14.08.2024 21:53
+2
Пробачте, але це в вашій версії української мови немає такого слова, а в моїй - є!
Наприклад у моїй є слова учні, учбові посібники, завуч ну і як кажуть із народного епосу слів не викинеш - учілка...
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15.08.2024 07:47
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Граната втомилася.....
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14.08.2024 21:06 Ответить
Шашка
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14.08.2024 21:09 Ответить
Учбова граната не дає задимлення...скоріш за все сталася масова сірководнева атака
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14.08.2024 21:28 Ответить
Дає. Особливо в приміщенні
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14.08.2024 22:26 Ответить
Зі слів рятувальника ДСНС, офіціант дав гранату гостю, той думав що це сувенір, почав крутити і вона вибухнула.
Руйнувань і потерпілих на щастя нема.

Зі слів поліції, офіціант і бармен не співпрацюють з ними, нічого не говорять до приїзду адміністрації.
Відвідувач, яких здетонував гранату, з місця події втік.
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14.08.2024 21:53 Ответить
Редакторе, в українській мови немає слова "учбовий" - це болотяний суржик.
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15.08.2024 00:02 Ответить
На гранату навчальний не кажуть, це просто смішно звучить.
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15.08.2024 03:41 Ответить
Ввд української смішно лише підкацапленим невігласам з передозом суржику в організмі.
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15.08.2024 11:06 Ответить
Ви українську мову якого правопису підтримуєте? Ту, що Зеленський підписав наразі?)
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16.08.2024 12:28 Ответить
Пробачте, але це в вашій версії української мови немає такого слова, а в моїй - є!
Наприклад у моїй є слова учні, учбові посібники, завуч ну і як кажуть із народного епосу слів не викинеш - учілка...
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15.08.2024 07:47 Ответить
В вас не "версія", а кацапський суржик, брак освіти і меншовартість.
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15.08.2024 11:09 Ответить
Ви не відволікайтесь на такі дрібниці, краще вигадайте ще кілька варіантів літери "г".
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15.08.2024 08:37 Ответить
Хіба я питав в кацаподрочера, що мені робити? ))
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15.08.2024 11:12 Ответить
А що, зазвичай ти спочатку радишся з кацаподрочерами?
Тоді зрозуміло
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15.08.2024 11:55 Ответить
Кретинізм кацаподрочера розчулює і тішить. )))
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15.08.2024 11:59 Ответить
Ваші з кацаподрочером стосунки тут нікого не цікавлять.
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15.08.2024 12:07 Ответить
Розмріялися. В мене немає з вами ніяких стосунків, окрім того, що ви нав'язливо прилипли до пвдошви на ґрунті вашої меншовартості. ))
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15.08.2024 13:06 Ответить
Вже повторюєшся, меншовартісний...
Краще займися літерою "г" та не переводь стрілки на свої таємні мрії про кацаподрочера
Ще взявся тут когось учити (зверни увагу, не "навчати").
Купи собі тлумачний словник української мови і не ганьбися перед людьми.
Бувай, нікчемо.
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15.08.2024 13:19 Ответить
Неписьменний кацаподрочер обісрався і безпорадно розмазує - це так мило. )))
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15.08.2024 13:50 Ответить
Словника не купив? Даремно.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Словник для тупеньких
Учись та обтікай, нікчемо
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15.08.2024 13:54 Ответить
Неписьменна мавпа - не просто кацаподрочер, а ще й совкодрочер. Лише ×уйла ще забув процитувати - кремль тобі у поміч, валянку убогий, у твой тупій, виснажливій боротьбі з українською мовою. ))
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15.08.2024 14:02 Ответить
Тобто, признати те що ти всрався і не знаєш українську мову, ти не здатен.
Так і запишемо - нікчема.
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15.08.2024 14:07 Ответить
Совок давно розпався, а тупий неписьменний радянський сексот досі на всіх записи веде. )))
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15.08.2024 14:34 Ответить
Багато зайвого тексту, нікчемо. Просто признай, що ти потужно всRався щодо знання мови, і на цьому закінчимо твій лікбез.
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15.08.2024 15:18 Ответить
Не плач, тупенька кацапська устілко - ×уйло тебе врятує. ))
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16.08.2024 12:12 Ответить
То ти зараз лежиш та ридаєш, нікчемо? Твій кацаподрочер тебе кинув? 😂
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16.08.2024 12:18 Ответить
 
 