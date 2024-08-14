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У Києві в кафе внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення приміщення, - Кличко

граната

14 серпня в кафе на вулиці Рейтарській в Києві стався інцидет з гранатою.

Про це в своєму телеграм-каналі написав мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце" - повідомив Кличко.

Згодом він уточнив, що граната була учбовою.

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Автор: 

граната (789) Київ (19455) Кличко Віталій (3510)


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Топ коментарі
+2
Учбова граната не дає задимлення...скоріш за все сталася масова сірководнева атака
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14.08.2024 21:28
+2
Зі слів рятувальника ДСНС, офіціант дав гранату гостю, той думав що це сувенір, почав крутити і вона вибухнула.
Руйнувань і потерпілих на щастя нема.

Зі слів поліції, офіціант і бармен не співпрацюють з ними, нічого не говорять до приїзду адміністрації.
Відвідувач, яких здетонував гранату, з місця події втік.
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14.08.2024 21:53
+2
Пробачте, але це в вашій версії української мови немає такого слова, а в моїй - є!
Наприклад у моїй є слова учні, учбові посібники, завуч ну і як кажуть із народного епосу слів не викинеш - учілка...
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15.08.2024 07:47
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Граната втомилася.....
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14.08.2024 21:06 Відповісти
Шашка
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14.08.2024 21:09 Відповісти
Учбова граната не дає задимлення...скоріш за все сталася масова сірководнева атака
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14.08.2024 21:28 Відповісти
Дає. Особливо в приміщенні
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14.08.2024 22:26 Відповісти
Зі слів рятувальника ДСНС, офіціант дав гранату гостю, той думав що це сувенір, почав крутити і вона вибухнула.
Руйнувань і потерпілих на щастя нема.

Зі слів поліції, офіціант і бармен не співпрацюють з ними, нічого не говорять до приїзду адміністрації.
Відвідувач, яких здетонував гранату, з місця події втік.
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14.08.2024 21:53 Відповісти
Редакторе, в українській мови немає слова "учбовий" - це болотяний суржик.
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15.08.2024 00:02 Відповісти
На гранату навчальний не кажуть, це просто смішно звучить.
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15.08.2024 03:41 Відповісти
Ввд української смішно лише підкацапленим невігласам з передозом суржику в організмі.
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15.08.2024 11:06 Відповісти
Ви українську мову якого правопису підтримуєте? Ту, що Зеленський підписав наразі?)
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16.08.2024 12:28 Відповісти
Пробачте, але це в вашій версії української мови немає такого слова, а в моїй - є!
Наприклад у моїй є слова учні, учбові посібники, завуч ну і як кажуть із народного епосу слів не викинеш - учілка...
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15.08.2024 07:47 Відповісти
В вас не "версія", а кацапський суржик, брак освіти і меншовартість.
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15.08.2024 11:09 Відповісти
Ви не відволікайтесь на такі дрібниці, краще вигадайте ще кілька варіантів літери "г".
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15.08.2024 08:37 Відповісти
Хіба я питав в кацаподрочера, що мені робити? ))
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15.08.2024 11:12 Відповісти
А що, зазвичай ти спочатку радишся з кацаподрочерами?
Тоді зрозуміло
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15.08.2024 11:55 Відповісти
Кретинізм кацаподрочера розчулює і тішить. )))
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15.08.2024 11:59 Відповісти
Ваші з кацаподрочером стосунки тут нікого не цікавлять.
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15.08.2024 12:07 Відповісти
Розмріялися. В мене немає з вами ніяких стосунків, окрім того, що ви нав'язливо прилипли до пвдошви на ґрунті вашої меншовартості. ))
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15.08.2024 13:06 Відповісти
Вже повторюєшся, меншовартісний...
Краще займися літерою "г" та не переводь стрілки на свої таємні мрії про кацаподрочера
Ще взявся тут когось учити (зверни увагу, не "навчати").
Купи собі тлумачний словник української мови і не ганьбися перед людьми.
Бувай, нікчемо.
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15.08.2024 13:19 Відповісти
Неписьменний кацаподрочер обісрався і безпорадно розмазує - це так мило. )))
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15.08.2024 13:50 Відповісти
Словника не купив? Даремно.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Словник для тупеньких
Учись та обтікай, нікчемо
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15.08.2024 13:54 Відповісти
Неписьменна мавпа - не просто кацаподрочер, а ще й совкодрочер. Лише ×уйла ще забув процитувати - кремль тобі у поміч, валянку убогий, у твой тупій, виснажливій боротьбі з українською мовою. ))
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15.08.2024 14:02 Відповісти
Тобто, признати те що ти всрався і не знаєш українську мову, ти не здатен.
Так і запишемо - нікчема.
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15.08.2024 14:07 Відповісти
Совок давно розпався, а тупий неписьменний радянський сексот досі на всіх записи веде. )))
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15.08.2024 14:34 Відповісти
Багато зайвого тексту, нікчемо. Просто признай, що ти потужно всRався щодо знання мови, і на цьому закінчимо твій лікбез.
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15.08.2024 15:18 Відповісти
Не плач, тупенька кацапська устілко - ×уйло тебе врятує. ))
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16.08.2024 12:12 Відповісти
То ти зараз лежиш та ридаєш, нікчемо? Твій кацаподрочер тебе кинув? 😂
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16.08.2024 12:18 Відповісти
 
 