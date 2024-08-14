У Києві в кафе внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення приміщення, - Кличко
14 серпня в кафе на вулиці Рейтарській в Києві стався інцидет з гранатою.
Про це в своєму телеграм-каналі написав мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце" - повідомив Кличко.
Згодом він уточнив, що граната була учбовою.
Топ коментарі
+2 Речь Брежнева
показати весь коментар14.08.2024 21:28
+2 Виталий #548501
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+2 Valery Koulga
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Руйнувань і потерпілих на щастя нема.
Зі слів поліції, офіціант і бармен не співпрацюють з ними, нічого не говорять до приїзду адміністрації.
Відвідувач, яких здетонував гранату, з місця події втік.
Наприклад у моїй є слова учні, учбові посібники, завуч ну і як кажуть із народного епосу слів не викинеш - учілка...
Тоді зрозуміло
Краще займися літерою "г" та не переводь стрілки на свої таємні мрії про кацаподрочера
Ще взявся тут когось учити (зверни увагу, не "навчати").
Купи собі тлумачний словник української мови і не ганьбися перед людьми.
Бувай, нікчемо.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Словник для тупеньких
Учись та обтікай, нікчемо
Так і запишемо - нікчема.