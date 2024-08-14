У Києві в кафе внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення приміщення, - Кличко

14 серпня в кафе на вулиці Рейтарській в Києві стався інцидет з гранатою.

Про це в своєму телеграм-каналі написав мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце" - повідомив Кличко.

Згодом він уточнив, що граната була учбовою.

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