Произошло 153 боевых столкновений, основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

За текущие сутки по состоянию на 22:00 на фронте произошло 153 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло пять ракетных ударов с применением пяти ракет, 42 авиаудара, сбросив при этом 47 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 565 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Сотницкого Казачка. В Волчанске еще продолжаются бои в двух локациях.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более семидесяти оккупантов, уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, артиллерийскую систему, 30 БпЛА, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники, также были повреждены четыре артиллерийские системы и шесть автомобилей.

Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое подразделения Сил обороны отразили восемь наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского и Тернов. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 24 раза штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Семь боестолкновений еще продолжается.

На Краматорском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра и Андреевки. Четыре атаки отражены, продолжается бой.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 21 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Торецка и Северного, 18 боестолкновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в трех локациях.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, здесь, в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 55 раз. Наибольшую активность проявлял в районах Воздвиженки, Гродовки и Желанного. 40 атак украинские защитники уже отразили, еще 15 боестолкновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 250 военнослужащих убитыми и ранеными; танк, РСЗО, две боевых бронированных машины и семь автомобилей - уничтоженными. Также украинские защитники нанесли существенные повреждения двум артиллерийским системам, двум боевым бронированным машинам и трем автомобилям противника.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отражали пять вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Бой возле Красногоровки продолжается. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении за сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре вражеских атаки, еще две атаки продолжаются.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении состоялось три безуспешные атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.