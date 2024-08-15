Два истребителя столкнулись во Франции, пилоты погибли

14 августа в Лотарингии во Франции во время тренировочного полета столкнулись два истребителя Rafale.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В авиакатастрофе погибли двое пилотов - капитан Себастьян Мабир и лейтенант Матис Лоренс.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших.

"С большой скорбью мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale. Нация разделяет скорбь их семей и братьев по оружию на авиабазе Сен-Дизье 113", - написал французский глава государства.

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