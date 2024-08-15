Два истребителя столкнулись во Франции, пилоты погибли
14 августа в Лотарингии во Франции во время тренировочного полета столкнулись два истребителя Rafale.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В авиакатастрофе погибли двое пилотов - капитан Себастьян Мабир и лейтенант Матис Лоренс.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших.
"С большой скорбью мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale. Нация разделяет скорбь их семей и братьев по оружию на авиабазе Сен-Дизье 113", - написал французский глава государства.
Топ комментарии
+11 Alfa Alpha
показать весь комментарий15.08.2024 03:14
+11 Світлана #580894
показать весь комментарий15.08.2024 05:47
+4 Andriy L
показать весь комментарий15.08.2024 08:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я ондо, зараз теж американець.
"Я так розумію, що ти в Нідерландах вивчився на пілота Rafale, але ніяк не можеш приїхати і захищати свою батьківщину, бо Франція затримує передачу Rafale Україні? Так? Якщо ні, то просто заткнись."