РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5131 посетитель онлайн
Новости
11 076 20

Два истребителя столкнулись во Франции, пилоты погибли

Винищувач Rafale

14 августа в Лотарингии во Франции во время тренировочного полета столкнулись два истребителя Rafale.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В авиакатастрофе погибли двое пилотов - капитан Себастьян Мабир и лейтенант Матис Лоренс.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших.

"С большой скорбью мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale. Нация разделяет скорбь их семей и братьев по оружию на авиабазе Сен-Дизье 113", - написал французский глава государства.

Читайте: Польские истребители перехватили самолет-разведчик России над Балтийским морем

Автор: 

авиация (2822) смерть (9214) Франция (3498)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Я так розумію, що ти в Нідерландах вивчився на пілота Rafale, але ніяк не можеш приїхати і захищати свою батьківщину, бо Франція затримує передачу Rafale Україні? Так? Якщо ні, то просто заткнись.
показать весь комментарий
15.08.2024 03:14
+11
Співчуття....
показать весь комментарий
15.08.2024 05:47
+4
Він пілот F16 в Америці але в Україну ніяк не може приїхати бо Байден не відпускає
показать весь комментарий
15.08.2024 08:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Repose en paix nos amis et alliés.
показать весь комментарий
15.08.2024 02:17 Ответить
ні щоб Україні ці літаки дати....
показать весь комментарий
15.08.2024 02:27 Ответить
Я так розумію, що ти в Нідерландах вивчився на пілота Rafale, але ніяк не можеш приїхати і захищати свою батьківщину, бо Франція затримує передачу Rafale Україні? Так? Якщо ні, то просто заткнись.
показать весь комментарий
15.08.2024 03:14 Ответить
А чому у Вас США IP?
показать весь комментарий
15.08.2024 07:06 Ответить
Він пілот F16 в Америці але в Україну ніяк не може приїхати бо Байден не відпускає
показать весь комментарий
15.08.2024 08:57 Ответить
А з якого переляку я маю їхати в Україну?
показать весь комментарий
15.08.2024 09:45 Ответить
Цікаво виходить - іншим ви розповідаєте що вони повинні їхати в Україну і захищати батьківщину але вас це ніяк не стосується
показать весь комментарий
15.08.2024 11:06 Ответить
Бо заховався за Американським іпом і всіх принижує, #чомуневокопі.
Я ондо, зараз теж американець.
показать весь комментарий
15.08.2024 19:02 Ответить
Тупе питання. А який у мене має бути IP?
показать весь комментарий
15.08.2024 09:26 Ответить
А з якого переляку Ви собі дозволяєте такі спітчі?

"Я так розумію, що ти в Нідерландах вивчився на пілота Rafale, але ніяк не можеш приїхати і захищати свою батьківщину, бо Франція затримує передачу Rafale Україні? Так? Якщо ні, то просто заткнись."
показать весь комментарий
15.08.2024 18:40 Ответить
та й справді! А всі ті автівки в світі, що в ДТП попадають, на потреби ЗСУ!
показать весь комментарий
15.08.2024 12:25 Ответить
Співчуття....
показать весь комментарий
15.08.2024 05:47 Ответить
Треба в Україні стажируватись на сході 😢
показать весь комментарий
15.08.2024 06:19 Ответить
як таке може бути? рівно рік назад точно таке саме сталось в Україні.
показать весь комментарий
15.08.2024 06:55 Ответить
🤔Посольство Індії в росії закликає своїх громадян терміново покинути територію Брянської, Бєлгородської та Курської областей, - росЗМІ
показать весь комментарий
15.08.2024 08:10 Ответить
Помилки при відпрацюванні парою або імітації прямого повітряного бою. Відстані мінімальні, швидкості шалені. Відмова чи некоректна робота якихось приладів літака також можлива, адже будь-яка техніка може ламатися.
показать весь комментарий
15.08.2024 08:56 Ответить
А "не готові" - саме українські пілоти! Аррррр!!!
показать весь комментарий
15.08.2024 11:16 Ответить
 
 