Два винищувачі зіткнулись у Франції, пілоти загинули

14 серпня в Лотарингії у Франції під час тренувального польоту зіткнулись два винищувачі Rafale.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

В авіакатастрофі загинули двоє пілотів - капітан Себастьян Мабір і лейтенант Матіс Лоренс.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття родинам загиблих.

"З великим сумом ми дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту літака Rafale. Нація поділяє скорботу їхніх родин та побратимів по зброї на авіабазі Сен-Дізьє 113", - написав французький глава держави.

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