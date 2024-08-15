УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8833 відвідувача онлайн
Новини
11 077 20

Два винищувачі зіткнулись у Франції, пілоти загинули

Винищувач Rafale

14 серпня в Лотарингії у Франції під час тренувального польоту зіткнулись два винищувачі Rafale.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

В авіакатастрофі загинули двоє пілотів - капітан Себастьян Мабір і лейтенант Матіс Лоренс.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття родинам загиблих.

"З великим сумом ми дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту літака Rafale. Нація поділяє скорботу їхніх родин та побратимів по зброї на авіабазі Сен-Дізьє 113", - написав французький глава держави.

Читайте: Польські винищувачі перехопили літак-розвідник Росії над Балтійським морем

Автор: 

авіація (4119) смерть (6746) Франція (3060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Я так розумію, що ти в Нідерландах вивчився на пілота Rafale, але ніяк не можеш приїхати і захищати свою батьківщину, бо Франція затримує передачу Rafale Україні? Так? Якщо ні, то просто заткнись.
показати весь коментар
15.08.2024 03:14
+11
Співчуття....
показати весь коментар
15.08.2024 05:47
+4
Він пілот F16 в Америці але в Україну ніяк не може приїхати бо Байден не відпускає
показати весь коментар
15.08.2024 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Repose en paix nos amis et alliés.
показати весь коментар
15.08.2024 02:17 Відповісти
ні щоб Україні ці літаки дати....
показати весь коментар
15.08.2024 02:27 Відповісти
Я так розумію, що ти в Нідерландах вивчився на пілота Rafale, але ніяк не можеш приїхати і захищати свою батьківщину, бо Франція затримує передачу Rafale Україні? Так? Якщо ні, то просто заткнись.
показати весь коментар
15.08.2024 03:14 Відповісти
А чому у Вас США IP?
показати весь коментар
15.08.2024 07:06 Відповісти
Він пілот F16 в Америці але в Україну ніяк не може приїхати бо Байден не відпускає
показати весь коментар
15.08.2024 08:57 Відповісти
А з якого переляку я маю їхати в Україну?
показати весь коментар
15.08.2024 09:45 Відповісти
Цікаво виходить - іншим ви розповідаєте що вони повинні їхати в Україну і захищати батьківщину але вас це ніяк не стосується
показати весь коментар
15.08.2024 11:06 Відповісти
Бо заховався за Американським іпом і всіх принижує, #чомуневокопі.
Я ондо, зараз теж американець.
показати весь коментар
15.08.2024 19:02 Відповісти
Тупе питання. А який у мене має бути IP?
показати весь коментар
15.08.2024 09:26 Відповісти
А з якого переляку Ви собі дозволяєте такі спітчі?

"Я так розумію, що ти в Нідерландах вивчився на пілота Rafale, але ніяк не можеш приїхати і захищати свою батьківщину, бо Франція затримує передачу Rafale Україні? Так? Якщо ні, то просто заткнись."
показати весь коментар
15.08.2024 18:40 Відповісти
та й справді! А всі ті автівки в світі, що в ДТП попадають, на потреби ЗСУ!
показати весь коментар
15.08.2024 12:25 Відповісти
Співчуття....
показати весь коментар
15.08.2024 05:47 Відповісти
Треба в Україні стажируватись на сході 😢
показати весь коментар
15.08.2024 06:19 Відповісти
як таке може бути? рівно рік назад точно таке саме сталось в Україні.
показати весь коментар
15.08.2024 06:55 Відповісти
🤔Посольство Індії в росії закликає своїх громадян терміново покинути територію Брянської, Бєлгородської та Курської областей, - росЗМІ
показати весь коментар
15.08.2024 08:10 Відповісти
Помилки при відпрацюванні парою або імітації прямого повітряного бою. Відстані мінімальні, швидкості шалені. Відмова чи некоректна робота якихось приладів літака також можлива, адже будь-яка техніка може ламатися.
показати весь коментар
15.08.2024 08:56 Відповісти
А "не готові" - саме українські пілоти! Аррррр!!!
показати весь коментар
15.08.2024 11:16 Відповісти
 
 