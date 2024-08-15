Два винищувачі зіткнулись у Франції, пілоти загинули
14 серпня в Лотарингії у Франції під час тренувального польоту зіткнулись два винищувачі Rafale.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
В авіакатастрофі загинули двоє пілотів - капітан Себастьян Мабір і лейтенант Матіс Лоренс.
Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття родинам загиблих.
"З великим сумом ми дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту літака Rafale. Нація поділяє скорботу їхніх родин та побратимів по зброї на авіабазі Сен-Дізьє 113", - написав французький глава держави.
Топ коментарі
+11 Alfa Alpha
показати весь коментар15.08.2024 03:14
+11 Світлана #580894
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+4 Andriy L
показати весь коментар15.08.2024 08:57
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Я ондо, зараз теж американець.
"Я так розумію, що ти в Нідерландах вивчився на пілота Rafale, але ніяк не можеш приїхати і захищати свою батьківщину, бо Франція затримує передачу Rafale Україні? Так? Якщо ні, то просто заткнись."