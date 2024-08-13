Польські винищувачі перехопили літак-розвідник Росії над Балтійським морем
12 серпня польські винищувачів F-16 перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному просторі над Балтійським морем.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (DORSZ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Зазначається, що у понеділок польські F-16 здійснили перехоплення і візуальну ідентифікацію літака РФ, який виконував політ над Балтійським морем.
"Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод", - йдеться у повідомленні.
У польському командуванні додали, що безпека повітряного простору є одним з пріоритетів Збройних сил Польщі.
Перехоплення іноземного літака військовою авіацією передбачає наближення і встановлення візуального і радіоконтакту з іноземним літаком, який, наприклад, наближається до польського повітряного простору і не має з ним контакту. Таким чином пілоти винищувачів можуть ідентифікувати літак і скерувати його на певний маршрут польоту, а в більш серйозних ситуаціях, наприклад, змусити його приземлитися в певному аеропорту, додає видання.
Контроль за діяльністю російської авіації в регіоні здійснює, серед іншого, місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, в рамках якої літаки Альянсу з баз у Мальборку, литовському Шяуляї і естонському Амарі патрулюють простір над країнами Балтії і саму Балтику.
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Да зробити справжню залізну завісу!! Нєфіг швендяти
круто.
єто пабєда
Поляки наблизились, побачили середній палець і покірно відчалили ...