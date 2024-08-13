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Новини
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Польські винищувачі перехопили літак-розвідник Росії над Балтійським морем

Польські F-16 перехопили російський розвідувальний літак

12 серпня польські винищувачів F-16 перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (DORSZ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Зазначається, що у понеділок польські F-16 здійснили перехоплення і візуальну ідентифікацію літака РФ, який виконував політ над Балтійським морем.

"Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод", - йдеться у повідомленні.

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У польському командуванні додали, що безпека повітряного простору є одним з пріоритетів Збройних сил Польщі.

Перехоплення іноземного літака військовою авіацією передбачає наближення і встановлення візуального і радіоконтакту з іноземним літаком, який, наприклад, наближається до польського повітряного простору і не має з ним контакту. Таким чином пілоти винищувачів можуть ідентифікувати літак і скерувати його на певний маршрут польоту, а в більш серйозних ситуаціях, наприклад, змусити його приземлитися в певному аеропорту, додає видання.

Контроль за діяльністю російської авіації в регіоні здійснює, серед іншого, місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, в рамках якої літаки Альянсу з баз у Мальборку, литовському Шяуляї і естонському Амарі патрулюють простір над країнами Балтії і саму Балтику.

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Автор: 

авіація (4116) Польща (8488) росія (64969) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+5
Збили? Нє? - Тоді не ПЕРЕхопили, а ПЕРЕсрали...
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13.08.2024 14:17
+4
От як би було написано що вони "спостерігали падіння кацапського військового літака У Балтійське море " - ото було би цікавіше...
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13.08.2024 14:18
+3
Пора закрити небо для русні!!
Да зробити справжню залізну завісу!! Нєфіг швендяти
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13.08.2024 14:16
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Пора закрити небо для русні!!
Да зробити справжню залізну завісу!! Нєфіг швендяти
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13.08.2024 14:16 Відповісти
Збили? Нє? - Тоді не ПЕРЕхопили, а ПЕРЕсрали...
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13.08.2024 14:17 Відповісти
От як би було написано що вони "спостерігали падіння кацапського військового літака У Балтійське море " - ото було би цікавіше...
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13.08.2024 14:18 Відповісти
нащо в новинах таку ..уйню постити? Коли ми збиваєм літак - стрічка в новинах, і коли таке недорозумєнія - стрічка в новинах. Не зажирно, як на обісрані портки пілотів нато?
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13.08.2024 14:26 Відповісти
,,візуальна ідентифікація" - класний термін! А як над Вашавою буде, теж ідентифікують?! Візуально!!!
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13.08.2024 14:33 Відповісти
Шта? Може наступного разу ще іскандер посміють сбити?!
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13.08.2024 14:35 Відповісти
Перехопити над Балтійським морем ,це значить втопити його в ньому. А так ,це політали поруч один з одним.
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13.08.2024 15:11 Відповісти
Підлетіли і були послані на три веселі літери.
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13.08.2024 16:54 Відповісти
дуже
круто.
єто пабєда
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13.08.2024 15:29 Відповісти
Розвідник як летів так і продожував летіти, виконуючи своє завдання.
Поляки наблизились, побачили середній палець і покірно відчалили ...
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13.08.2024 16:50 Відповісти
 
 