Польські винищувачі перехопили літак-розвідник Росії над Балтійським морем

12 серпня польські винищувачів F-16 перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (DORSZ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Зазначається, що у понеділок польські F-16 здійснили перехоплення і візуальну ідентифікацію літака РФ, який виконував політ над Балтійським морем.

"Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод", - йдеться у повідомленні.

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У польському командуванні додали, що безпека повітряного простору є одним з пріоритетів Збройних сил Польщі.

Перехоплення іноземного літака військовою авіацією передбачає наближення і встановлення візуального і радіоконтакту з іноземним літаком, який, наприклад, наближається до польського повітряного простору і не має з ним контакту. Таким чином пілоти винищувачів можуть ідентифікувати літак і скерувати його на певний маршрут польоту, а в більш серйозних ситуаціях, наприклад, змусити його приземлитися в певному аеропорту, додає видання.

Контроль за діяльністю російської авіації в регіоні здійснює, серед іншого, місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, в рамках якої літаки Альянсу з баз у Мальборку, литовському Шяуляї і естонському Амарі патрулюють простір над країнами Балтії і саму Балтику.

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