США і Канада перехопили російські та китайські бомбардувальники біля Аляски

У середу, 24 липня, американські та канадські винищувачі перехопили два російських Ту-95 і два китайських бомбардувальники H-6 біля узбережжя Аляски.

Про це повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що NORAD виявило, відстежило і перехопило два російських військових літаки Ту-95, а також два китайських бомбардувальники H-6.

Військові літаки Росії та Китаю діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі США та Канади.

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