США і Канада перехопили російські та китайські бомбардувальники біля Аляски
У середу, 24 липня, американські та канадські винищувачі перехопили два російських Ту-95 і два китайських бомбардувальники H-6 біля узбережжя Аляски.
Про це повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що NORAD виявило, відстежило і перехопило два російських військових літаки Ту-95, а також два китайських бомбардувальники H-6.
Військові літаки Росії та Китаю діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі США та Канади.
Топ коментарі
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар25.07.2024 08:26
+6 Яр Холодний
показати весь коментар25.07.2024 08:34
+4 роман #583809
показати весь коментар25.07.2024 08:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
привіт убогий.
куди ж без вас?
давай ще, маєчнік.
затошниш, навіть, мусорне відро.
а ти, насолоджуйся!
в підсумку: ні сусіда, ні пива, але ж я потужно його перехопив.
збили,посадили.або подивились як ті літаки літають???
Покажіть мені відосіктеж скажу що перехопив..
до кордону ?
- США успішно перехопили російські та китайські літаки над Лос-Анжелесом .
росіянам передано рішучий сигнал більше так не робити .
- Шахед кілька разів облетів Румунію і впав в Бухаресті.
США готові надати допомогу в розслідуванні цього випадкового інциденту .