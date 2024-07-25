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Новини
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США і Канада перехопили російські та китайські бомбардувальники біля Аляски

Винищувачі США і Канади перехопили біля Аляски російські та китайські військові літаки

У середу, 24 липня, американські та канадські винищувачі перехопили два російських Ту-95 і два китайських бомбардувальники H-6 біля узбережжя Аляски.

Про це повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що NORAD виявило, відстежило і перехопило два російських військових літаки Ту-95, а також два китайських бомбардувальники H-6.

Військові літаки Росії та Китаю діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі США та Канади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два російські бомбардувальники Ту-95 пролетіли над водами поблизу Аляски, - Reuters

Автор: 

авіація (4116) Китай (4532) росія (64969) Аляска (10) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+9
Китаи все більше нагліє - то навчання в белрашці - тепер політ до Аляски
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25.07.2024 08:26
+6
Перевіряють НАТО "на вшивість"! Точно так само німці ганяли свої літаки в березні-червні 1941-го над західними кордонами СРСР
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25.07.2024 08:34
+4
ви хоч колись дійдете від ганебного перехопили до просто збили ?
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25.07.2024 08:36
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а, як звучить: перехопили!
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25.07.2024 08:23 Відповісти
А як повинно звучати, ватнику?
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25.07.2024 08:26 Відповісти
оу...
привіт убогий.
куди ж без вас?
давай ще, маєчнік.
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25.07.2024 08:31 Відповісти
Все ж таки. Як,ватнику, повинно звучати?
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25.07.2024 09:27 Відповісти
зрозуміло, ти з тих, про яких кажуть жінки, що простіше дати ніж відмовити.
затошниш, навіть, мусорне відро.
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25.07.2024 09:34 Відповісти
Ага. Не хочеш казати, як повинно звучати, то і не кажи. Можеш і далі пердіти ватою та самому винюхувати.
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25.07.2024 10:34 Відповісти
своє не воня.
а ти, насолоджуйся!
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25.07.2024 10:42 Відповісти
ага. це коли, сиджу на лавочці, проходить сусід з упаковкою пива. як раз, на відстані погляду.
в підсумку: ні сусіда, ні пива, але ж я потужно його перехопив.
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25.07.2024 09:38 Відповісти
Китаи все більше нагліє - то навчання в белрашці - тепер політ до Аляски
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25.07.2024 08:26 Відповісти
Перевіряють НАТО "на вшивість"! Точно так само німці ганяли свої літаки в березні-червні 1941-го над західними кордонами СРСР
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25.07.2024 08:34 Відповісти
ви хоч колись дійдете від ганебного перехопили до просто збили ?
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25.07.2024 08:36 Відповісти
Держи карман шире. Все идет по плану. Сейчас нужно быть максимально осторожными. А ты иди Рома, тебе же сказали кацап вековичний ворог, не отлынивай.
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25.07.2024 08:56 Відповісти
Як то штат Аляска або Канада, не сильно хочуть війни з Китаєм.
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25.07.2024 09:25 Відповісти
Москалі вміють блефувати,а натівці вміють теоретично реагувати.
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25.07.2024 08:38 Відповісти
кацапи ну якіж ви дебіли , ну запросіть екіпажем аварійну посадку , а потім політичного притулку , вирвіться з лайна ідіоти! Нормальне життя на відстані посадки, ні будуть жерти фекалії і далі виконувать злочинні накази , ну які ж ви дебіли господи помилкй
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25.07.2024 08:52 Відповісти
Рашка звикла діяти злегка по-іншому: запросити аварійну посадку, висадити з того "потерпілого" борта десант, захопити аеропорт та завести війська - так вони зробили у Чехословаччині в 1968 році...
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25.07.2024 10:02 Відповісти
Скоро раша їм у дупу запхне бомбардувальника, а вони все перехоплюватимуть
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25.07.2024 08:53 Відповісти
Це ескалація, чи ще ні?
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25.07.2024 08:57 Відповісти
що таке "перехопили"???
збили,посадили.або подивились як ті літаки літають???
Покажіть мені відосіктеж скажу що перехопив..
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25.07.2024 09:04 Відповісти
Вони їм помахали ручкою. Як у тому мультику: «посміхаємось та махаємо».
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25.07.2024 09:13 Відповісти
Якщо не збили, то і не перехоплення.
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25.07.2024 09:12 Відповісти
Можливо затиснули ці літаки і супроводжували
до кордону ?
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25.07.2024 09:20 Відповісти
Бедные китаези... Товарисч Си до добра китаезей не доведет и влезет дурень под санции. А китайский заводик запад заменит за индийский заводик.
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25.07.2024 09:19 Відповісти
між "перехопили" і "супроводжували"-різниця
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25.07.2024 09:20 Відповісти
.. ну це ніби відповідь козирна на проліт двох б-52 біля пітера , про які Швець говорив ....
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25.07.2024 09:21 Відповісти
А слабо відповісти,як турки у 2015?
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25.07.2024 09:24 Відповісти
де речі, туреччина член нато, і ні у кого не запитувала дозвіл. і плєшивий обісрався.
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25.07.2024 09:42 Відповісти
Летакі летять будімо всіх бамбіть?
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25.07.2024 09:39 Відповісти
шалять ублюдки
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25.07.2024 09:55 Відповісти
2030 рік:

- США успішно перехопили російські та китайські літаки над Лос-Анжелесом .
росіянам передано рішучий сигнал більше так не робити .

- Шахед кілька разів облетів Румунію і впав в Бухаресті.
США готові надати допомогу в розслідуванні цього випадкового інциденту .
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25.07.2024 10:07 Відповісти
Хто скаже точно, не хочеться ритись в мережі, китайський Н-6 це насправді древній Ту-16?
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25.07.2024 10:37 Відповісти
але ти лінивий, перше ж посилання дало що китаєть то копія ту-16
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25.07.2024 11:20 Відповісти
 
 