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Два російські бомбардувальники Ту-95 пролетіли над водами поблизу Аляски, - Reuters

ту-95

У середу, 7 лютого, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска. У Росії заявили, що вони залишались у міжнародному повітряному просторі

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Агентство посилається на російські джерела.

Зазначається, що російські Ту-95 летіли близько 9 годин у супроводі винищувачів СУ-30СМ. Вони пролетіли над Беринговим і Чукотським морями.

"Політ здійснювався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", - заявив командувач російської дальньої авіації генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що виявило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

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Автор: 

авіація (4116) росія (65052) Аляска (10)


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Топ коментарі
+26
"Два російські бомбардувальники Ту-95 збито над водами поблизу Аляски" - так заголовок виглядав би значно краще.
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07.02.2024 14:23
+21
Рашисты готовятся когда Трамп и Маск заявят что лучше отдать Аляску ***** чтобы небыла ескалации
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07.02.2024 14:24
+11
потрібно було збивати - а валить на чукчєй )) чи алеутів ))
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07.02.2024 14:18
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потрібно було збивати - а валить на чукчєй )) чи алеутів ))
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07.02.2024 14:18 Відповісти
у чукчів є тільки бумеранги.....
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07.02.2024 14:20 Відповісти
У них еще при совке были винчестеры которые они втихаря у аулетов на меха меняли.
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07.02.2024 15:06 Відповісти
краще валити на білих ведмедів, вони зараз дуже засмучені...
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07.02.2024 14:34 Відповісти
Дешеві кацапські понти.Але нехай літають,і побільше.Зменшується ресурс,купа грошей йде в нікуди,а там гляди і звалиться щось,нехай хоч всі ватольоти піднімають,нам це тільки на руку
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07.02.2024 14:51 Відповісти
"Два російські бомбардувальники Ту-95 збито над водами поблизу Аляски" - так заголовок виглядав би значно краще.
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07.02.2024 14:23 Відповісти
а це тіпа загрози.
щоб зброю собі залишали
а не давали нам.
але їжака голою жопою лякати безпереспективно....
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07.02.2024 14:23 Відповісти
Рашисты готовятся когда Трамп и Маск заявят что лучше отдать Аляску ***** чтобы небыла ескалации
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07.02.2024 14:24 Відповісти
кацапы стираються за неделю после возможного инцидента с аляской,вспомните сирию и дейз ез зор, в любой другой реакции трампа просто уберут как 2 кеннеди вот и все.
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07.02.2024 14:30 Відповісти
Сейчас уже не та Америка которая была при Кеннеди. Сейчас Америку населяют мексиканцы, полотенцеголовые, жолтомордые и лаптеногие, которым насрать на США и тем более на Аляску. Они скорее под промытими мозгами росийской пропаганды еще выйдут на протесты чтобы США не вмешивалось и отдали все ради *мира*. Вспомните как в Европе и США проходили протесты понаехавших бабуинов в защиту террористов ХАМАСа которые вырезали тысячи израильтян.
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07.02.2024 14:51 Відповісти
все эти желудки мексикоские ложаться на раз два,если есть угроза безопасности сша,до перл харбора додики тоже за гитлеровские с плакатами ходили это не наша война,после налета,как и ничего не было.
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07.02.2024 15:00 Відповісти
Вся эта возня вокруг мексиканской границы - может стать просто фигней
По сравнению с дырявой границей с Россией
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07.02.2024 14:26 Відповісти
Будете сміятись але росіяни реально вірять що з Аляскою буде як із Кримом.
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07.02.2024 14:28 Відповісти
та пох во что они верят, если что их быстро "освободят" томагавками по ****** поначалу,если не дойдет то и по масквабаду)
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07.02.2024 14:32 Відповісти
На жаль, при нинішній безхребетності США, це вже не дуже і смішно...
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07.02.2024 14:34 Відповісти
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07.02.2024 14:30 Відповісти
Як би то пролетіли цивільні літаки, то це одна справа, а то пролетіли стратегічні бомбардувальники в супроводі винищувачів, можливо з ракетами, бомбами, то це зовсім друга справа. Росія бачить, що Америка щось тягне з допомогою Україні, мабуть боїться Росії. Тому Росія починає нахабніти і виношує плани нападу на Аляску.
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07.02.2024 14:33 Відповісти
причем тут кака ето украина и свои интересы и территория,повторяю кацапы стираються за неделю после такого...но такого к сожалению не будет,козломордые ссуться в естонию 1,5 млн сунуться потому что конфликт с нато,а там после 3 дневных консультаций правда окопные войны вести не будут с мотолыгами и пушками а есть авиа с него и будут пулять по кацапстану(правда поначалу думаю поляки если что бульбаленд должны освободить,ну то таке)),флот это прерогатива сша.
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07.02.2024 14:43 Відповісти
Я думаю що пілоти цих гавнольотів понасерали повну кабіну лайна поки виконували цей наказ фюрера. Американське ПВО вже показало себе на полі бою.
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07.02.2024 14:47 Відповісти
там бы самолетами перехват был бы...доктрина у них пво в основном из самолетов, что зря ф 16 наклепали что фантиков?)
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07.02.2024 14:58 Відповісти
зараз, по традиції, виведуть медведку з алко-коми, він щось ******* про ядерку і знову сяде на стакан
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07.02.2024 14:49 Відповісти
Розовые пони уже сняли штаны, нагнулись и приготовились принимать от недомерка в попу.
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07.02.2024 16:48 Відповісти
Я б навіть не реагував, кацапа це збуджує, - хай би підлетіли ближче, а потім уїбав би за порушення повітряного простору, так кацапу доходить значно швидше. АРХ М
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08.02.2024 03:58 Відповісти
 
 