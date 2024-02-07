Два російські бомбардувальники Ту-95 пролетіли над водами поблизу Аляски, - Reuters

У середу, 7 лютого, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска. У Росії заявили, що вони залишались у міжнародному повітряному просторі

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Агентство посилається на російські джерела.

Зазначається, що російські Ту-95 летіли близько 9 годин у супроводі винищувачів СУ-30СМ. Вони пролетіли над Беринговим і Чукотським морями.

"Політ здійснювався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", - заявив командувач російської дальньої авіації генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що виявило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

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