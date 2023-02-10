США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

Американські військові протягом останніх 24 годин відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.

Про це на брифінгу в п’ятницю заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Об'єкт летів на висоті 40 тисяч футів (12 тисяч метрів) і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності і за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об'єкт, що вони і зробили", – сказав він.

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Представник Білого дому уточнив, що об’єкт збили винищувачі Північного командування США. Його рештки впали в районі територіальних вод США. Іншої інформації – зокрема кому саме належить об’єкт і як він опинився в повітряному просторі США – Кірбі не надав.

Це вже другий випадок знищення летючого об'єкта, який перебував в американському повітряному просторі за останні тижні.