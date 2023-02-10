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США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

f-18

Американські військові протягом останніх 24 годин відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.

Про це на брифінгу в п’ятницю заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Об'єкт летів на висоті 40 тисяч футів (12 тисяч метрів) і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності і за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об'єкт, що вони і зробили", – сказав він.

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Представник Білого дому уточнив, що об’єкт збили винищувачі Північного командування США. Його рештки впали в районі територіальних вод США. Іншої інформації – зокрема кому саме належить об’єкт і як він опинився в повітряному просторі США – Кірбі не надав.

Це вже другий випадок знищення летючого об'єкта, який перебував в американському повітряному просторі за останні тижні.

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Топ коментарі
+28
если на льду обнаружатся разбросанные ушанки, унты и порванная гармонь - то это однозначно кацапский высотный вундервафель-говнет.
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10.02.2023 22:51
+22
Кацапи говноєди запустили аналоговнєт
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10.02.2023 22:40
+22
Можливо, це пуйло тікало до Аргентини.
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10.02.2023 22:41
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Кацапи говноєди запустили аналоговнєт
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10.02.2023 22:40 Відповісти
Або Китай.
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10.02.2023 22:46 Відповісти
Кацапам ближче.
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10.02.2023 22:52 Відповісти
а то як подивитися, вони ж віддали Сибір китайцям
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10.02.2023 23:36 Відповісти
І що з того?
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10.02.2023 23:40 Відповісти
У кацапів нема такої техніки.
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11.02.2023 00:27 Відповісти
Так і до ескалації недовго...
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10.02.2023 22:40 Відповісти
Можливо, це пуйло тікало до Аргентини.
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10.02.2023 22:41 Відповісти
На повітряній кулі )))
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10.02.2023 22:48 Відповісти
а шо, "вакруг света за 3 дня" ))
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10.02.2023 23:43 Відповісти
В Кремлі анансували Лебедине озеро.
На повному серйозі.
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10.02.2023 22:55 Відповісти
да, є такий анонс. щас скрин гляну.
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10.02.2023 23:44 Відповісти
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10.02.2023 23:51 Відповісти
Аргентина в другую сторону
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11.02.2023 02:56 Відповісти
Китайсы над Аляской не летают, только тувинские алени
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10.02.2023 22:41 Відповісти
Маршрут самолета Сингапур-Сан-Францыско проходит через Аляску.
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11.02.2023 03:08 Відповісти
Почему не через Северный полюс?
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11.02.2023 03:54 Відповісти
Через Північний Полюс проходить маршрут Нью Делі - Чікаго.
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11.02.2023 05:16 Відповісти
Через Северный нельзя, туда непускают.
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12.02.2023 07:51 Відповісти
Це кацапи разом із китайцями виступають
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10.02.2023 22:44 Відповісти
И гдето под Вологдой, заплачет мать-старушка...)))
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10.02.2023 22:47 Відповісти
- Що це було? - Мабуть НЛО.
Прилетіли інопланетяни. З хлібом-сіллю. І нарвались...
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10.02.2023 22:47 Відповісти
Громадяни, слухайте новини: "Уночі над містом Яготином Пролітала чудернацька куля, Синя-синя, як на лобі гуля. Не диміла куля, не гриміла, Вогниками тільки мерехтіла, Сіла біля крайньої криниці, Попила студеної водиці."
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10.02.2023 23:19 Відповісти
Рогозін...? 😢.....
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10.02.2023 22:50 Відповісти
если на льду обнаружатся разбросанные ушанки, унты и порванная гармонь - то это однозначно кацапский высотный вундервафель-говнет.
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10.02.2023 22:51 Відповісти
Танунакуй так! То дух Чкалова обиделся, что памятник снесли ему!
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10.02.2023 23:20 Відповісти
чкалову похер. Он и там не просыхает.
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10.02.2023 23:58 Відповісти
розірваний анус ще точно вказує на кацапів
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10.02.2023 23:39 Відповісти
нікого там не було! Новин не читаєте?
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11.02.2023 03:24 Відповісти
ну не был, и не было... значит белой лады и шубы никто не получит.
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11.02.2023 08:04 Відповісти
НАДО САМОЛЕТ НЕОПОЗНАННОГО СОЗДАНИЯ ПУТИНА СБИТЬ КОГДА ОН БУДЕТ ЛЕТЕТЬ !)
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10.02.2023 22:52 Відповісти
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10.02.2023 22:52 Відповісти
Да не постите этого КГБэшного ватана-стукача.
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10.02.2023 23:24 Відповісти
А какое было воинское звание у Высоцкого в КГБ- уточните, please...
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11.02.2023 08:42 Відповісти
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11.02.2023 08:46 Відповісти
Якби вказали не лише висоту, а й швидкість об'єкту, було б цікавіше.
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10.02.2023 23:05 Відповісти
Канада разбушевалась не на шутку. Это удар в спину.
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10.02.2023 23:12 Відповісти
кляті марсіяни з вузькими очима...
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10.02.2023 23:14 Відповісти
Кацапи знову шастають
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10.02.2023 23:16 Відповісти
..."Тайна огненних шаров над перевалом"(с)
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10.02.2023 23:22 Відповісти
Вот шутки шутками , но как-то был на даче(летом) и после трудного дня, прилег в шезлонг поглазеть на звезды в вечернем небе. Дача - недалеко от военного аэродрома. Послышались множественные взрывы -это когда военные реактивные самолеты взлетают... Подумалось, мол, фигасе. Ведь так поздно аэродром никогда не шумел... В это время по небу медленно плыла светящаяся точка - спутник. Вдруг...пипец... в небе появилось много точек и они начали хаотично по-броуновски резко , в доли секунды, менять свои направления полета , по ломаной линии Этот клубок хаотично кипел зигзагами движущихся точек. Затем они резко разлетелись в две противоположные стороны и стремительно устремились друг на друга. Затем снова разлетались и снова атаковали друг-друга. Но с каждым разом их становилось все меньше и меньше. ярких вспышек не было. Скорость их движений по ломаным линиям - не соизмерима с на порядки меньшей скоростью земных рукотворных летающих объектов... Такое впечатление, что на те летающие точки силы гравитации не действовали. Шо это было? мож кто с чем-то подобным встречался?
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10.02.2023 23:23 Відповісти
ЗЫ... я себя и щипал, и кусал, чтобы убедиться , шо не глюки во сне. Позвал свояка. Тот сам от увиденного был шокирован. Бо ни один земной летающий объект не в состоянии менять резко, под любым углом направление движения без плавного закругления и не меняя своей очень большой скорости.
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10.02.2023 23:39 Відповісти
напевно щось "забористе" покурив...
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11.02.2023 00:16 Відповісти
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11.02.2023 00:17 Відповісти
Треба було тоді якось вияснити, що за шухер був вночі на аеродромі, чому були вильоти. Втікали від точок, чи то були нормальні навчання і це привабило точки.
P.S. Моя мама працювала в КЕЧ радянської армії, і тоді фіксувалися случаї, всілякі нєзємні об'єкти крутилися довкола військових частин і один навіть сів на полі коло частини (ракєтної).
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11.02.2023 01:38 Відповісти
Мабуть мацкалі вирішили свої "мопеди" у космос запустити..
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10.02.2023 23:26 Відповісти
Що то було? Мабуть, НЛО
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10.02.2023 23:29 Відповісти
Ето бил Нянь Лунь Онь, страна проісхождєнія нєізвєстна!
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10.02.2023 23:37 Відповісти
Опять зонд?
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10.02.2023 23:41 Відповісти
До речі, Пентагон ще у 2020 році фактично визнав існування НЛО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D0%BA_(%D0%9D%D0%9B%D0%9E)
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10.02.2023 23:54 Відповісти
наверно это было ведро с болтами и красной звездой на донышке.....
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10.02.2023 23:56 Відповісти
А что разве со спутников не видно что сбили. Или опять что бы не обострять....
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11.02.2023 00:03 Відповісти
Респект США!
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11.02.2023 00:25 Відповісти
А мені подобається як такі речі називають поляки :

NOL = niezidentyfikowany obiekt latający
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11.02.2023 02:05 Відповісти
А шо такое , зачем они сбили , над Румынией и Молдовой можно ,а над ними нельзя.
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11.02.2023 03:44 Відповісти
Надеюсь это был не беспилотник. И какие то руснявые ******** не дождуться дохлого папашу домой!
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11.02.2023 06:33 Відповісти
У перекладачів летюча сіра речовина в голові
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11.02.2023 07:36 Відповісти
Кацапская сракета с непредсказуемой траекторией.
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11.02.2023 08:08 Відповісти
 
 