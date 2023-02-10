США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски
Американські військові протягом останніх 24 годин відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.
Про це на брифінгу в п’ятницю заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Об'єкт летів на висоті 40 тисяч футів (12 тисяч метрів) і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності і за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об'єкт, що вони і зробили", – сказав він.
Представник Білого дому уточнив, що об’єкт збили винищувачі Північного командування США. Його рештки впали в районі територіальних вод США. Іншої інформації – зокрема кому саме належить об’єкт і як він опинився в повітряному просторі США – Кірбі не надав.
Це вже другий випадок знищення летючого об'єкта, який перебував в американському повітряному просторі за останні тижні.
Будь ласка, зачекайте...
На повному серйозі.
Прилетіли інопланетяни. З хлібом-сіллю. І нарвались...
P.S. Моя мама працювала в КЕЧ радянської армії, і тоді фіксувалися случаї, всілякі нєзємні об'єкти крутилися довкола військових частин і один навіть сів на полі коло частини (ракєтної).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D0%BA_(%D0%9D%D0%9B%D0%9E)
NOL = niezidentyfikowany obiekt latający